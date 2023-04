Surpresa, OPEP Plus anunciou cortes na produção de petróleo

“Estou realmente surpreso”, disse Tom Klossa, chefe global de análise de energia do Serviço de Informações sobre Preços do Petróleo. Senhor. disse Glosa. Na noite de domingo, os preços do petróleo Brent subiram para US$ 85,48 o barril. O West Texas Intermediate, a referência dos EUA, subiu para US$ 81,04.

Vários especialistas em energia estimaram o eventual corte de forma diferente. Helima Croft, chefe de estratégia global de commodities da RBC Capital Markets, disse no jornal que o corte voluntário foi de 1,6 milhão de barris por dia, mas “o efeito real pode ser de 700.000 barris por dia”.

O mercado global de petróleo é de cerca de 102 milhões de barris por dia.

Nos últimos anos, o líder do grupo, a Arábia Saudita, está determinado a aumentar os preços para cerca de US$ 90 o barril. A Sra. Kraft chamou o último corte do OPEP Plus de “outro sinal de que a liderança saudita está movendo suas decisões de produção de petróleo com uma visão clara de seu próprio interesse econômico”. Outros especialistas viram isso como outro sinal da crescente independência da Arábia Saudita dos EUA, à medida que seu relacionamento com a China cresce em importância. Já é o principal parceiro da Rússia na direção dos níveis de oferta de petróleo.

Os cortes, que são voluntários e começam em maio, podem ser temporários dependendo das condições econômicas.

Na semana passada, a petrolífera estatal saudita Saudi Aramco anunciou dois acordos com a China para fornecer 690.000 barris por dia a refinarias. A demanda por petróleo continua a se recuperar de uma desaceleração global em meio à pandemia de Covid-19. A demanda global por diesel quase se recuperou para seus níveis pré-pandêmicos, e a demanda por combustível de aviação continua a aumentar à medida que a China emerge de seu desligamento da Covid.