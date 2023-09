Biden se junta a trabalhadores do setor automotivo em piquete em Michigan

O presidente Biden segurou um megafone com trabalhadores do setor automotivo em greve em Michigan na terça-feira, tornando-se o primeiro presidente em exercício a entrar em greve, mostrando uma demonstração incomum de apoio aos trabalhadores que exigem melhores salários.

As montadoras estão indo bem, Sr. Biden disse.

“Adivinha? Você também deve se sair bem”, disse o Sr. Ele deu um soco em vários membros do sindicato United Auto Workers.

Você já me ouviu dizer muitas vezes: “Wall Street não construiu este país”. “A classe média construiu este país. E os sindicatos criaram a classe média. Vamos continuar. O que você merece, o que você ganhou, você ganhou muito mais do que está recebendo agora.

A visita de 15 minutos do presidente sob um céu cinzento, com músicas de rock clássico de John Mellencamp e Aerosmith tocando ao fundo, aconteceu a convite do presidente do UAW, Sean Fine, Sr. .

Culpando a classe executiva e bilionária, o Sr. Antes de virar o megafone para Fine, o Sr. Biden falou por apenas dois minutos.

“Eles pensam que são os donos do mundo”, disse o Sr. Tudo bem, disse. “Mas estamos administrando isso.”

A General Motors fez o possível para ignorar a visita do presidente, afirmando num comunicado: “O nosso foco não está na política, mas em continuar a negociar de boa fé com a liderança do UAW. Permitir que a GM tenha sucesso e prospere no futuro.”

A empresa acrescentou que “ninguém vai ganhar” com a greve.

Senhor. A chegada de Biden pareceu o ápice para um político que durante décadas se posicionou como um defensor da classe média, mas outras forças políticas também estiveram em jogo. Ele se juntou ao Partido Trabalhista um dia antes de seu antecessor e rival em 2024.

Com o apoio do UAW em 2020, o Sr. Para Biden marcar pontos, o Sr. A Casa Branca aposta que isto será suficiente para resistir à visita de Trump. Veículos elétricos.

Senhor. Biden e o Sr. Esta é a primeira vez nesta temporada de campanha que Trump compete em tempo real por um poderoso grupo de eleitores da classe trabalhadora cujos estilos políticos são tão diversos quanto as suas visões para o país.

Num canto, o Sr. Biden argumentou que a sua agenda de energia limpa – incluindo uma mudança para veículos eléctricos – criará novos empregos na indústria.

Em outro, o Sr. Trump expressou frustração crescente entre os trabalhadores que temem pelo futuro dos seus empregos. “Lembre-se, ele quer pegar seus empregos e entregá-los à China e a outros países estrangeiros”. Senhor. Trump recorreu às redes sociais na segunda-feira para criticar o Sr. Ele escreveu sobre Biden: “Vou manter seus empregos e torná-lo rico!!!

As autoridades, é claro, aderiram a ambas as campanhas.

“Nenhuma foto egoísta de Trump abandonando os trabalhadores sindicalizados durante quatro anos e apoiando seus amigos leais pode apagá-la”, disse Ammar Moussa, porta-voz da campanha de Biden, em um comunicado.

Jason Miller, conselheiro sênior de Trump, disse que a visita do presidente mostrou que ele estava na defensiva.

“Isso ressalta o quão perigosa é a posição política de Biden: um estado em que você acredita que os democratas estão seguros, ele tem que conversar com um eleitorado que você acredita que os democratas estão seguros em seu campo”, disse ele. Miller disse em uma entrevista. .

Na Casa Branca, o Sr. Os conselheiros de Biden insistiram que a sua visita tem pouco a ver com a dos seus antecessores, embora o Sr. O olhar do Sr. Biden. Eles dizem que isso contrastaria fortemente com a visita planejada de Trump à Drake Enterprises, uma fábrica não sindicalizada. no condado de Macomb.

Michigan é considerado um estado-chave para os democratas em 2024. Foi em 2016 que o Sr. Apesar de ser uma das vitórias mais surpreendentes de Trump, o Sr.

Um crítico público dos planos de viagem do ex-presidente para Michigan, o Sr. Sr. para conhecer Fine. Trump não tem nenhum plano: “Não podemos continuar a eleger multimilionários e milionários que não sabem como receber um salário. “Esperamos que eles resolvam os problemas da classe trabalhadora para serem pagos e lutarem”, disse o Sr. Tudo bem, disse.

No entanto, muitos trabalhadores do seu sindicato rejeitaram a proposta da administração Biden para as regulamentações climáticas mais ambiciosas do país, que garantiriam que dois terços dos novos automóveis de passageiros seriam eléctricos até 2032, acima dos 5,8% actuais.

Em geral, espera-se que os presidentes sejam árbitros neutros entre os trabalhadores em greve e as empresas para as quais trabalham, e muitos presidentes modernos têm lutado para encontrar um meio-termo.

O United Auto Workers iniciou uma greve em 15 de setembro. dívida… Brittany Greason para o New York Times

Em 1981, o presidente Ronald Reagan despediu 11.000 controladores de tráfego aéreo em greve, minando o esforço sindical ao argumentar que os trabalhadores federais tinham violado o seu compromisso laboral de não fazerem greve contra o governo. A decisão chocou o movimento trabalhista durante décadas e levou os líderes democratas a falarem delicadamente sobre o poder dos sindicatos.

Senhor. Biden permaneceu firme.

Desde que a greve começou em 15 de setembro, o Sr. Biden está apelando às empresas e aos trabalhadores.

Tendo atingido a maioridade numa era de sindicatos fortes, o Sr. Os historiadores dizem que Biden está levando os democratas de volta às suas raízes.

“Os democratas recentes caíram um pouco”, disse Ileen A. DeVault, professora de história do trabalho na Escola de Relações Industriais e Trabalhistas da Universidade Cornell, “mas acho que Biden é realmente pró-sindical e pró-trabalho. para os trabalhadores na América.”

Senhor. Ela não vê isso com Trump. “Não vejo nenhuma evidência de que ele tenha feito alguma coisa para ajudar os sindicatos neste país”, disse ele, “e muito menos ajudar as pessoas comuns”.

A viagem a Michigan começou com Trump realizando uma cúpula com líderes das ilhas do Pacífico na segunda-feira, antes de embarcar em uma corrida de três dias pelo país, começando no condado de Wayne, que inclui Detroit. Parte da semana de Biden.

Na terça-feira, o Sr. Biden estava programado para viajar a São Francisco, onde realizará uma recepção de campanha. Na quarta-feira, ele realizará uma reunião com assessores que formularão recomendações sobre política de ciência, tecnologia e inovação.

Na quinta-feira, ele deve fazer comentários focados no estado da democracia no Arizona, no debate presidencial republicano e no discurso presidencial republicano. Espera-se que seja uma refutação tácita às atividades de campanha de Trump. Ele também honrará o legado do antigo senador republicano do Arizona, John McCain, que morreu em 2018 e que o Sr.

Antes de entrar em greve em Michigan, o Sr. Biden perguntou.

“Eu não me importo com isso”, ele respondeu.

Jack Ewing Relatório contribuído.