Ucrânia afirma que submarino russo foi destruído por mísseis de cruzeiro britânicos – POLITICO

KIEV (Reuters) – A Ucrânia confirmou nesta quinta-feira que abateu um submarino russo com armas britânicas durante um ataque com mísseis ao porto de Sebastopol, no Mar Negro, na Crimeia ocupada pela Rússia.

O porta-mísseis de cruzeiro russo – Rostov-on-Don – foi significativamente danificado no ataque massivo ucraniano, tal como o navio de guerra do Kremlin, Minsk.

Um alto oficial militar ucraniano confirmou ao POLITICO que os pilotos ucranianos usaram o míssil de cruzeiro britânico Storm Shadow no ataque.

A Ucrânia lançou 10 mísseis de cruzeiro no estaleiro de Sevastopol na quarta-feira, disse o Ministério da Defesa da Rússia, mas apenas três atingiram os seus alvos, danificando duas embarcações militares. Excepcionalmente, o exército da Ucrânia na manhã de quinta-feira exigiu um ataque E ele disse que a Rússia não poderá reparar os navios no futuro.

“O grande navio de desembarque russo Minsk e o submarino Rostov-on-Don, que foram atingidos durante um ataque noturno em Sebastopol, não podem ser recuperados”, disse Andriy Yusov, representante do Ministério da Defesa da Ucrânia. Na TV ucraniana. Canais russos do Telegram Confiante Nomes e tipos de embarcações.

Natalia Humeniuk, do Comando de Operações Militares Sul da Ucrânia, acrescentou que os navios militares podem ter sido danificados sem possibilidade de reparo pelos russos, já que o único local para reparos era o estaleiro.

O Comandante da Força Aérea Ucraniana, Mykola Oleshchuk, deu a entender publicamente que a Força Aérea Ucraniana estava por trás do ataque a Sebastopol e que mísseis britânicos Storm Shadow foram usados ​​no ataque.

“Enquanto os ocupantes ainda se recuperam da tempestade em Sebastopol, quero agradecer aos pilotos da Força Aérea pelo excelente trabalho de combate! Continua … ”Oleshchuk disse em uma declaração contundente.

A medida ocorreu dias depois de a Ucrânia ter apreendido quatro plataformas de perfuração de petróleo e gás no Mar Negro, na costa da Crimeia, e ter desativado o radar russo que monitorizava todos os movimentos na área.

“As forças ucranianas aproveitaram uma rara oportunidade para atacar um submarino enquanto este estava na superfície do mar. “Esta é a primeira vez que mísseis ar-ar foram usados ​​com sucesso contra um submarino”, disse Roman Sviden, especialista militar ucraniano e ex-oficial militar, ao Politico. Ele comparou o significado da operação ao naufrágio do Moskva no Mar Negro no ano passado: “Eu diria que foi uma vitória ainda maior.”

Invadir as forças russas frequentemente lIsso machuca À medida que a guerra do presidente russo, Vladimir Putin, continua, mísseis de cruzeiro lançados por submarinos no Mar Negro têm como alvo vilas e cidades no oeste da Ucrânia.