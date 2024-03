Frozen Empire' Lands $ 16 milhões no dia de inauguração

“Ghostbusters: Frozen Empire” estreou com US$ 16 milhões Vendas de ingressos na América do Norte e pré-estreias em 4.345 cinemas ao longo de sexta-feira. Quase cabe Seu antecessor, “Ghostbusters: Afterlife”, arrecadou US$ 16,6 milhões no dia de estreia, em novembro de 2021. A sequência de comédia de ficção científica da Sony alcançará facilmente o topo das paradas nacionais, mesmo que ainda não esteja funcionando, dado seu orçamento de produção de US$ 100 milhões.

Isso representa um aumento no preço de “Afterlife”, que custou US$ 75 milhões antes do marketing e distribuição. O renascimento dessa franquia quase triplicou seu fim de semana de estreia doméstico de US$ 44 milhões, teve um bom desempenho durante o feriado de Ação de Graças e terminou com US$ 129 milhões e US$ 204 milhões em todo o mundo. Da mesma forma, o “Império Congelado” poderá aumentar a sua sorte com a Páscoa no final do mês.

Em comparação com o “depois” assim recebido, as críticas foram bastante fracas. Os primeiros espectadores também estão um pouco frios com a franquia agora, com a empresa de pesquisa de público CinemaScore obtendo nota B +. (“Afterlife” obteve nota A.) “Frozen Empire” enfrenta alguma competição na próxima semana com a chegada de outro “Império”, neste caso um “novo”: Warner Bros. Império.”

Paul Rudd, Gary Coon, Finn Wolfhard e McKenna Grace retornam para “Império Congelado”, enquanto o grupo viaja para uma misteriosa Big Apple congelada, onde a indústria de destruição de fantasmas é famosamente inventada. As estrelas originais dos anos 80, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts e William Atherton também reprisam seus papéis em “Caça-Fantasmas”. Dirigido por Gil Cannon.

Neste fim de semana, o banner indie Neon está lançando o filme de terror “Imaculada” em 2.354 localidades. Dirigido por Sidney Sweeney e dirigido por seu diretor de “The Wires”, Michael Mohan, o gênero drama é financiado e produzido por Black Bear. Os rivais da indústria estão projetando um quarto lugar para “Imaculada”, com cerca de US$ 5 milhões durante os três dias de exibição. Não é uma estreia deslumbrante, mas o longa foi feito com um orçamento modesto. As críticas foram positivas, enquanto o sentimento imediato do público (nota C no CinemaScore) não foi – mais parecido com terror.

“Duna: Parte Dois” é vice-campeão. Legendary Entertainment e Warner Bros. O longa arrecadou US$ 4,45 milhões na sexta-feira, apenas 45% abaixo dos US$ 8 milhões arrecadados na semana anterior. A sequência de Denis Villeneuve colocará outro ponto forte em sua quarta semana de lançamento, elevando agora seu total doméstico para US$ 230 milhões. “Frozen Empire” (e em breve “Godzilla X Kong”) está tirando “Toon: Part Two” dos auditórios premium de grande formato, mas o épico de ficção científica realmente limpou com o aumento dos preços dos ingressos em março.

“Kung Fu Panda 4” da Universal chegará ao bronze, com queda de 52%, com apenas US$ 14,5 milhões no fim de semana. Essa é uma captura bastante impressionante, considerando que “Frozen” é agora a nova atração para o público familiar. A sequência animada da DreamWorks arrecadará US$ 130 milhões no mercado interno nos primeiros 17 dias de lançamento. Em breve ultrapassará o faturamento norte-americano de seu antecessor “Kung Fu Panda 3”, que terminou com US$ 143 milhões em 2016.

“Arthur, o Rei”, da Lionsgate, completará os cinco primeiros colocados na sexta-feira, com US$ 1,1 milhão. O veículo de Mark Wahlberg vacilou em sua estreia e já ultrapassou US$ 14 milhões nos primeiros 10 dias. Considerando seu modesto orçamento de produção de US$ 19 milhões, provavelmente não será tão ruim no longo prazo, mas a história do cachorro não se repetiu após sua estreia suave.