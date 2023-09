NOTÍCIAS AO VIVO: Hollywood Writers Guild encerra greve após ganhar novo contrato de 3 anos

Na terça-feira, as ações globais foram vendidas enquanto os investidores se preparavam para uma longa espera por taxas de juros mais altas, enquanto o dólar subia para o máximo em 10 meses e os títulos do Tesouro eram vendidos.

O índice de referência de Wall Street, S&P 500, caiu 1,5 por cento, enquanto o Nasdaq Composite, focado em tecnologia, caiu 1,6 por cento, ambos atingindo os níveis mais baixos desde o início de junho.

A recente queda nas ações ocorre no momento em que os investidores aumentam as expectativas de que o Federal Reserve manterá as taxas de juros altas por mais tempo. As apostas sobre cortes nas taxas no próximo ano diminuíram, à medida que os traders se preocupavam com a possibilidade de o Federal Reserve dos EUA aumentar as taxas de juros em mais um quarto de ponto percentual em um ciclo de aperto da política monetária.

