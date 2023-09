O esforço de guerra da Ucrânia está a ser ajudado pela chegada de tanques dos EUA, enquanto Moscovo nega a morte de um comandante naval.

Primeiramente Tanques Abrams fabricados nos EUA Enquanto a Rússia nega as alegações das forças ucranianas de que desferiu um golpe significativo na liderança naval de Moscovo no Mar Negro, o solo ucraniano irá balançar.

Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelenskyy O aplicativo de mensagens Telegram confirmou a chegada dos tanques: “Boas notícias do Ministro (da Defesa Rustem) Umerov. Abrams já está na Ucrânia e se preparando para reforçar nossas brigadas”.

Ele não especificou o número de tanques fornecidos.

São os primeiros dos 31 tanques M1 Abrams prometidos pela administração Biden e começaram a chegar meses antes das estimativas iniciais. Eles se juntam aos tanques já implantados pelos parceiros da OTAN Chitas fabricadas na Alemanha Desafiadores britânicos que chegaram na primavera passada.

Eles são recentes EUA enviaram armas pesadas A Ucrânia continua uma contra-ofensiva punitiva, penetrando nas defesas do território controlado pela Rússia no sul e no leste do país.

Um tanque de batalha principal M1A1 Abrams do Exército australiano dispara contra um alvo durante uma demonstração de fogo real na Base Militar de Bookabunnyal, ao norte de Melbourne, em 9 de maio de 2019. William West/AFP via Getty Images



Sem avanços territoriais significativos por parte das forças ucranianas – não apenas em termos de equipamento, mas também em perdas surpreendentes de tropas – esta é uma batalha que será dispendiosa para ambos os lados da linha da frente.

As forças de operações especiais ucranianas disseram na segunda-feira que A A greve do fim de semana passado O quartel-general da Frota Russa do Mar Negro, na península ocupada da Crimeia, foi alvo, matando um comandante da marinha. O comandante Viktor Sokolov estava entre os 33 oficiais superiores mortos no ataque, disseram autoridades. No Pentágono, um oficial americano disse que embora não houvesse uma confirmação firme da morte de Sokolow, o comandante da Marinha parecia ter sido morto.

Mas na terça-feira, os meios de comunicação controlados pelo Estado russo transmitiram imagens mostrando Sokolov participando de um briefing diário com outros altos funcionários de segurança. Ele aparece apenas brevemente no clipe e não ficou imediatamente claro quando Sokolow foi filmado. Se ele ainda estiver vivo, seria mais uma prova de que a Rússia e a Ucrânia estão a tentar tirar o máximo partido da disseminação da desinformação.

No entanto, se o comandante for morto, será um grande golpe para a máquina de guerra russa – não apenas a morte de um dos mais altos funcionários do país, mas um dos ataques mais audaciosos ao território ocupado pela Rússia, fora dos campos de batalha. Thane da Ucrânia.

Quanto aos tanques Abrams, Washington tem sido relutante em enviá-los para os campos de batalha da Ucrânia.

Mais autoridades americanas Confirmado para Martin A administração Biden prometeu a Zelenskyy o fornecimento de mísseis de longo alcance com munições cluster, conhecidos como ATACMS – Army Tactical Missile Systems. Eles têm um alcance de até 300 quilômetros e podem ser lançados a partir de lançadores de foguetes móveis HIMARS já em uso pelos militares ucranianos.

Os mísseis permitiriam à Ucrânia atacar linhas de abastecimento e postos de comando russos para além das linhas da frente, uma capacidade que os militares já provaram ser capazes de alcançar.