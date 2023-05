Biden parecia inadimplente na maneira como McCarthy lidou com o teto da dívida dos EUA

WASHINGTON, 25 Mai (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o principal republicano do Congresso, Kevin McCarthy, pareciam estar perto de um acordo nesta quinta-feira para cortar gastos e aumentar o teto da dívida do governo de 31,4 trilhões de dólares. .

De acordo com uma pessoa familiarizada com as negociações, o acordo especificará o valor total que o governo pode gastar em programas discricionários, como habitação e educação, mas não pode dividi-lo em categorias individuais. Segundo outra fonte, os dois lados têm uma diferença de US$ 70 bilhões, que pode chegar a mais de US$ 1 trilhão.

Biden disse que os dois lados ainda discordam sobre onde os cortes devem cair.

“Não acredito que todo o fardo deva passar para os americanos de classe média e trabalhadora”, disse ele a repórteres.

O Departamento do Tesouro alertou que o governo central pode ficar sem dinheiro para cumprir todas as suas obrigações até 1º de junho. Essa data não é um prazo de punho de ferro para alguns observadores do mercado.

Qualquer acordo deve passar tanto pela Câmara dos Deputados controlada pelos republicanos quanto pelo Senado controlado pelos democratas. Isso pode ser complicado, já que alguns republicanos de direita e muitos democratas liberais disseram estar chateados com a perspectiva de um acordo.

“Não acho que todo mundo vai ficar feliz no final. É assim que o sistema funciona agora”, disse McCarthy, que atua como presidente da Câmara.

Seu escritório não respondeu a um pedido de comentário sobre um possível acordo com o presidente democrata.

O acordo estabeleceria apenas contornos amplos de gastos, deixando os legisladores para preencher os espaços em branco nas próximas semanas e meses.

Ele especificará o valor total dos gastos militares, que será um importante ponto de discórdia nas negociações, disse uma das fontes.

De acordo com o deputado democrata Mark Tagano, Biden se opôs às propostas republicanas de endurecer os requisitos de trabalho para programas anti-pobreza e afrouxar as regras sobre perfuração de petróleo e gás.

O deputado Kevin Hearn, que lidera a poderosa bancada republicana, disse à Reuters na tarde de sexta-feira que um acordo era provável.

Mesmo que os republicanos façam progressos, McCarthy está se preparando para permitir que os legisladores deixem Washington na quinta-feira para férias de uma semana, com a condição de que estejam prontos para voltar às urnas. O Senado está agora fora, mas deve estar pronto para voltar.

Um calote dos EUA levantaria os mercados financeiros globais e levaria os EUA à recessão.

redução potencial

A agência de classificação de crédito DPRS revisou os EUA para um possível rebaixamento na quinta-feira, ecoando avisos semelhantes da Morningstar, Fitch, Moody’s e Scope Ratings. Outra empresa, a S&P Global, rebaixou a classificação da dívida dos EUA em 2011, seguindo uma postura de teto de dívida semelhante.

O impasse de meses assustou Wall Street, pesou sobre as ações dos EUA e elevou os custos de empréstimos do país. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento no início de junho subiram no início do pregão de quinta-feira, em um sinal de desconforto dos investidores.

O subsecretário do Tesouro dos EUA, Wally Adeyemo, disse que as preocupações com o teto da dívida até agora aumentaram os custos de juros do governo em US$ 80 milhões.

Os legisladores geralmente precisam aumentar o teto da dívida auto-imposto para cobrir gastos e cortes de impostos que já aprovaram.

Os legisladores da Câmara terão três dias para ler antes de votar em qualquer projeto de teto da dívida. No Senado, o republicano Mike Lee disse que bloquearia uma votação rápida se o acordo não pegasse, o que poderia atrasar a ação por vários dias.

McCarthy disse que qualquer acordo teria que reduzir os gastos discricionários no próximo ano e conter o crescimento dos gastos nos próximos anos, desacelerando o crescimento da dívida dos EUA, que agora é igual à produção anual da economia.

Ele também disse que falou brevemente sobre as negociações com o ex-presidente Donald Trump, que exortou publicamente os republicanos a permitirem o calote caso não cumpram seus objetivos.

Biden propôs congelar os gastos nos níveis atuais no próximo ano e propor vários aumentos de impostos para ajudar a controlar a dívida.

Os legisladores dos lados direito e esquerdo dos partidos estão frustrados com os sinais de compromisso. O deputado republicano Chip Roy, membro do Freedom Caucus, de extrema-direita, insistiu que qualquer acordo deve incluir os fortes cortes de gastos que eles aprovaram no mês passado.

Enquanto isso, alguns democratas dizem que Biden não tem falado o suficiente sobre as deficiências dos cortes de gastos propostos pelos republicanos, ao contrário de McCarthy, que tem informado os repórteres várias vezes ao dia.

“Peço ao presidente que exerça o poder do púlpito do presidente”, disse o deputado democrata Steven Horsford.

Reportagem de Nandita Bose, Jared Renshaw, David Morgan, Richard Cowan, Moira Warburton, Trevor Hunnicutt, Douglas Gillison e Graeme Slattery; Por Andy Sullivan; Edição de Scott Malone, Alistair Bell e Rosalba O’Brien

