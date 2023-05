Lançamento da campanha de Ron DeSantis no Twitter prejudicado por falhas, ecos e ‘servidores derretendo’

Nova Iorque

CNN

—



O evento de transmissão ao vivo do Twitter com o governador da Flórida, Ron DeSantis, caiu e foi adiado na quarta-feira, com centenas de milhares de usuários fazendo login para ouvir DeSantis. Anuncie sua oferta à Casa Branca.

O áudio do evento de transmissão ao vivo – realizado no Twitter Space e apresentado pelo proprietário Elon Musk e pelo empresário de tecnologia David Sachs – foi cortado minutos após o início.

“Temos tantas pessoas aqui, estamos derretendo os servidores”, disse Sacks a certa altura.

Mais de 500.000 usuários do Twitter se juntaram ao evento, que acabou sendo encerrado e retomado, atrasando o anúncio de DeSantis em quase meia hora. Quando o evento foi relançado usando uma conta Sax, apenas 250.000 usuários o ouviram.

O Twitter enfrentou muitos desafios Avarias e problemas técnicos de Musk subiu ao palco No final do ano passado. Pouco depois de adquirir a empresa, Musk demitiu um grande número de funcionários técnicos e outros e reduziu a capacidade do servidor do Twitter em um esforço para cortar custos.

Nos últimos meses, o Twitter enfrentou Múltiplas interrupções de serviço Isso afetou a capacidade de milhares de usuários acessarem o site, visualizarem imagens e lerem tweets em suas linhas do tempo. Os usuários relataram anteriormente problemas com a ferramenta de autenticação de dois fatores do aplicativo, vendo respostas listadas acima em vez de respostas listadas abaixo do tweet, e tweets antigos aparecendo repetidamente em seu feed ou notas.

Musk e Sachs reconheceram na quarta-feira que a capacidade limitada dos servidores do Twitter contribuiu para os problemas que enfrentou ao hospedar o evento DeSantis. “Acho que você quebrou a internet lá”, disse Sachs quando o evento recomeçou.

A dupla acrescentou que os seguidores de Musk de mais de 140 milhões de usuários também podem ter contribuído para o problema. “Se você multiplicar meio milhão de pessoas em uma sala com uma conta que tem mais de 100 milhões de seguidores, acho que caiu, que é a conta de Elon, e acho que isso cria uma escala sem precedentes”, disse Sachs.

Tentando girar o problema de lançamento em uma direção positiva, Sacks disse: “Você sabe que está abrindo novos caminhos quando há bugs e problemas de escalabilidade.”

O produto Spaces do Twitter não foi desenvolvido para hospedar eventos com centenas de milhares de espectadores. A maioria dos outros espaços tem várias centenas de ouvintes simultâneos. O Space foi descrito como uma ferramenta “prototípica” e “incômoda” por um ex-funcionário do Twitter familiarizado com seu desenvolvimento.

“O Spaces é principalmente um protótipo, não um produto acabado”, disse o ex-funcionário à CNN. “Este é um teste beta sem fim.”

O Space depende de uma combinação da infraestrutura de tecnologia do Twitter e dos servidores da Amazon Web Services, “coisas que não foram feitas para lidar com o tráfego do tamanho do Twitter”, acrescentaram.

O Twitter adquiriu a plataforma de streaming de vídeo Periscope em 2015. O ex-funcionário disse que o Twitter Spaces foi construído na infraestrutura existente do Periscope e não foi devidamente integrado ao Twitter – o que pode ter contribuído para os problemas técnicos de quarta-feira.

Após o reinício, o evento durou cerca de uma hora. Sachs reconheceu novamente o revés no final, dizendo: “Não é como você começa, é como você termina e terminamos fortes.”

—Kit Maher da CNN contribuiu para este relatório.