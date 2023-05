Negociações sobre teto da dívida dos EUA avançam à medida que o prazo se aproxima

O presidente Joe Biden e o presidente republicano Kevin McCarthy estão se aproximando de um acordo de dois anos para controlar os gastos do governo e evitar um calote da dívida dos EUA, aumentando as esperanças de um fim para a consolidação fiscal na maior economia do mundo.

Pessoas familiarizadas com o possível acordo disseram que os negociadores esperam finalizar o acordo nos próximos dias, antes do prazo de 1º de junho, quando os EUA ficarão sem dinheiro para pagar todas as suas obrigações financeiras.

Ao longo da quinta-feira, tanto a Casa Branca quanto os republicanos no Capitólio sugeriram que as negociações estavam em um lugar melhor, embora nada tenha sido concluído. Se um acordo for alcançado, ele ainda enfrentará uma votação arrepiante em um Congresso estreitamente dividido para ser enviado para a assinatura de Biden, estendendo potencialmente a incerteza sobre o futuro fiscal da América na próxima semana.

“O presidente McCarthy e eu tivemos muitas conversas produtivas, e nossa equipe continua a se reunir enquanto conversamos – e eles estão progredindo”, disse Biden na tarde de quinta-feira, adotando um tom otimista nas negociações. “Estou confiante de que chegaremos a um acordo que nos permitirá seguir em frente e proteger os trabalhadores americanos deste país.”

Seus comentários foram feitos um dia depois que a agência de classificação de crédito Fitch alertou que poderia rebaixar a classificação triplo A dos EUA devido a “arriscamentos” sobre o teto da dívida, em meio a preocupações de que a crise financeira poderia se intensificar nos próximos dias. Um compromisso.

Tanto Biden quanto McCarthy estão enfrentando apelos de membros importantes de seus partidos para não desistir de concessões nos estágios finais das negociações.

McCarthy conversou por telefone com o ex-presidente Donald Trump na quinta-feira, que pediu aos republicanos que aceitem um calote se Biden não concordar com cortes profundos de gastos. Mais tarde, ele se reuniu com os principais legisladores republicanos em seu escritório. “Conversamos com a Casa Branca o dia todo, indo e voltando, e não é fácil”, disse McCarthy a repórteres. “Vai levar algum tempo para terminar, e estamos trabalhando duro para fazê-lo.”

De acordo com pessoas familiarizadas com as negociações, o acordo definirá o rumo da política fiscal dos EUA até 2025, quando um novo Congresso e administração tomarão posse após as eleições gerais do ano que vem. Biden está concorrendo a um segundo mandato como democrata, enquanto Trump e o governador da Flórida, Ron DeSantis, são os principais candidatos à indicação republicana.

As medidas incluem aumentar o teto da dívida e conter os gastos até então, acelerar as aprovações de grandes projetos de infraestrutura no cronograma final de negociação e adicionar novos requisitos de trabalho aos programas da rede de segurança social.

Os dois lados também estão debatendo se cortam o financiamento para o Internal Revenue Service, a agência de cobrança de impostos dos EUA, que foi aprovada no ano passado para combater melhor a evasão fiscal e a evasão entre famílias ricas, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

Os membros da Câmara estão voltando para casa para o longo fim de semana do Memorial Day, mas foram informados de que devem retornar a Washington em curto prazo. “A areia está quase fora de hora para um possível acordo sobre o teto da dívida”, escreveu Chris Kruger, analista do grupo de pesquisa de TD Cowen em Washington, em nota na quinta-feira.

Grupos empresariais em Washington vêm pedindo a ambos os lados que cheguem a um acordo o mais rápido possível para evitar um golpe econômico e financeiro devastador.

“Está realmente começando a ficar complicado se não houver acordo nas próximas 24 horas”, disse Neil Bradley, diretor de políticas da Câmara de Comércio dos EUA. “Estamos naquela janela onde você quer que as coisas corram bem.”

Falando anteriormente em um evento organizado pela empresa de investimentos, o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, lamentou que a posição tenha chegado ao limite.

“Acho que o objetivo de todos é garantir que o teto da dívida seja elevado. Mas o mais importante, todos nesta sala sabem [and] “O povo americano sabe que não deveríamos estar aqui”, disse ele. “Esta é uma crise fabricada.”