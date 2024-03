Críticas do M3 MacBook Air: impressões digitais da meia-noite, limites de exibição dupla, desempenho do M3 sem ventilador

Na manhã de segunda-feira, a Apple nos surpreendeu com seu lançamento MacBook Air M3. Agora ele pode executar dois monitores externos quando a tampa está fechada, a cor da meia-noite deve ter menos impressões digitais e os tamanhos de 13 e 15 polegadas estarão disponíveis desde o primeiro dia. A Apple considera o M3 MacBook Air o melhor laptop de consumo para IA, e ele chega às lojas na sexta-feira. Enquanto isso, vamos dar uma olhada em algumas primeiras análises da imprensa.

Vídeos do MacBook Air M3

Avaliações do MacBook Air M3

Qual é a conclusão? Por um lado, a opção de cor meia-noite ainda está fraca. De acordo na borda:

A Apple afirma que a cor meia-noite deve reduzir as impressões digitais. Esse não parece ser o caso ainda.

Pena que o MacBook Pro preto espacial seja realmente bom contra impressões digitais. A Apple diz que o M3 MacBook Air usa o mesmo selo de anodização do acabamento escuro do MacBook Pro.

Outra coisa nova para tentar especialmente com este hardware é o suporte a dois monitores externos. No vídeo de iJustine, ela mostra como combinar duas cenas externas. Como esperado, o segundo monitor externo só funciona quando a tampa do MacBook Air está fechada.

Se você abrir a tampa para usar o teclado, trackpad ou Touch ID, o segundo monitor externo irá parar de exibir qualquer coisa até que você feche a tampa. Isso é algo CNET Um exemplo fraco é:

Superficialmente, isso não parece um grande problema, a menos que você esteja usando o teclado e o trackpad do seu laptop enquanto trabalha em um monitor externo. Para mim, o maior problema foi perder o Touch ID no Air Keyboard. Você pode abrir e fechar a tampa para usar o Touch ID, mas eu uso muito o meu durante o dia e ele envelhece bem rápido. A melhor opção é adquirir o Magic Keyboard da Apple com Touch ID e, enquanto isso, pegar um Magic Trackpad ou Mouse para completar o pacote.

Quanto a quem é o M3 MacBook Air, a resposta parece ser quase todos, exceto os proprietários do M2 MacBook Air. Claro, este não é o primeiro laptop Apple que vimos com um chip M3. A Apple lançou o MacBook Pro de 14 polegadas junto com o M3 no outono passado. A diferença? O MacBook Air usa o chip em um design sem ventoinha. Ars Técnica Abordando as diferenças de desempenho que você pode esperar devido às condições de resfriamento:

Em nosso teste de codificação de vídeo Handbrake, o M3 desacelera muito rapidamente em um design passivo refrigerado a ar, funcionando a um máximo de 20-22 W por alguns segundos, antes de cair gradualmente para cerca de 11-12 W no próximo minuto e meio. ou mais tarde, caindo ainda mais para a faixa de 9 W após nove minutos de trabalho. O M3 usou 9 W ao completar o teste (o código levou cerca de 13 minutos para ser concluído, embora possa haver mais flutuações para trabalhos mais longos). Os números falam por si – não importa o quão rápido ele acelere, um M3 com resfriamento passivo funciona mais rápido do que um M1 ou M2 e se compara bem a laptops modernos com resfriamento ativo com CPUs Intel e AMD. Mas se você está constantemente estressando a CPU e a GPU, você pode deixar uma fração do desempenho do M3 na mesa em comparação com o mesmo chip do MacBook Pro de US$ 1.599.

A outra estrela Festa do MacBook Air O M2 é um MacBook Air que custa US$ 999 pela primeira vez. Se você quiser o modelo de 15 polegadas, você deve escolher o M3. O MacBook Air M2 de 15 polegadas da Apple foi substituído depois de menos de um ano.

