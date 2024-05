SpaceX atinge quase 6.000 satélites Starlink em órbita após o lançamento do Falcon 9 do Cabo Canaveral – Spaceflight Now

A SpaceX lançou 23 satélites Starlink em seu foguete Falcon 9 da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral. Esta missão eleva o número total de satélites Starlink em órbita para 5.999. De acordo com Para números divulgados no domingo pelo especialista em rastreador orbital e astrônomo Jonathan McDowell. Ele observou que um dos satélites, listado como S-2601, havia reentrado na atmosfera no início do dia.

A decolagem da missão Starlink 6-58 do Complexo de Lançamento Espacial 40 ocorreu às 20h53 EDT (0053 UTC). Este será o 34º lançamento Starlink dedicado da SpaceX em 2024.

O booster de primeiro estágio do Falcon 9 que apoia a missão, B1073, fez seu 15º vôo na frota da SpaceX. Entre suas missões anteriores, o B1073 lançou o módulo lunar HAKUTO-R da ispace, a 27ª missão de Serviços de Reabastecimento Comercial (CRS-27) da SpaceX e o voo compartilhado Bandwagon-1.

Oito minutos após a decolagem, o B1073 pousou no drone SpaceX, ‘A Shortfall of Gravitas’. Este é o 69º pouso de reforço da ASOG e o 307º pouso de reforço da SpaceX.

A missão ocorreu no final de um fim de semana de atividade solar histórica que trouxe auroras ao sul até a Flórida. Na sexta-feira, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) observou que pelo menos cinco ejeções de massa coronal foram observadas pelos NOAAs. Centro de previsão do clima espacial Nesse ponto.

Na manhã de domingo, o SWPC disse que uma “vigilância G4 ou superior” estava em vigor até 12 de maio, observando que “tempestades geomagnéticas severas a severas são possíveis novamente ainda hoje”.

Em uma postagem em sua plataforma de mídia social X (anteriormente conhecida como Twitter), Elon Musk disse que a SpaceX está monitorando de perto o impacto das tempestades solares na constelação Starlink.

Uma grande tempestade solar geomagnética está acontecendo agora. O maior em muito tempo. Os satélites Starlink estão sob muita pressão, mas têm resistido até agora. pic.twitter.com/TrEv5Acli2 -Elon Musk (@elonmusk) 11 de maio de 2024

Vôo Quatro da Nave Estelar

O lançamento na Flórida também ocorre no momento em que a SpaceX se aproxima do quarto teste de voo integrado de seu foguete Starship no sul do Texas. O Super Heavy Booster (Booster 11) está atualmente no Orbital Launch Mount (OLM) e o estágio superior do Ship 29 foi empilhado na tarde de domingo.

Em uma postagem separada, Musk disse que espera que o IFT-4 esteja “provavelmente daqui a três a cinco semanas”, o que colocaria a missão na primeira quinzena de junho.

Enquanto a agência aguarda a aprovação da Administração Federal de Aviação (FAA) para o próximo lançamento da Starship, a FAA anunciou que conduzirá uma revisão ambiental dos lançamentos da Starship no Complexo de Lançamento 39A (LC-39A) no Centro Espacial Kennedy da NASA.

Duas reuniões presenciais de escopo estão marcadas para 12 e 13 de junho em Cabo Canaveral e na Ilha Merritt. Uma reunião virtual está marcada para 17 de junho.

Embora a avaliação ambiental final da Starship tenha sido concluída em setembro de 2019, a FAA disse: “A SpaceX não apresentou um pedido de licença de operador de veículo para operações de lançamento Starship-Super Heavy no LC-39A após a conclusão do EA 2019; Portanto, a FAA não tem uma ação federal para aceitar o EA/FONSI (descoberta de nenhum impacto significativo) da NASA.”

A empresa disse que a SpaceX agora está propõe A nova infraestrutura de lançamento não faz parte do EA 2019 e visa lançar 44 mísseis por ano. A SpaceX conduzirá pousos de Super Heavy Booster e Starship no LC-39A ou droneship para missões reutilizáveis ​​ou os descartará no mar para missões descartáveis.