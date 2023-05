Belgorod: Rússia acusa Ucrânia de realizar ataque de ‘sabotagem’ na fronteira

CNN

—



Um grupo anti-Putin de russos alinhados com os militares ucranianos reivindicou a responsabilidade pelo ataque na região de Belgorod, no sudoeste da Rússia, onde Moscou disse estar lutando contra um grupo de sabotadores.

O bombardeio danificou um prédio administrativo, vários edifícios residenciais e um jardim de infância, de acordo com o governador regional Vyacheslav Klatkov, que disse que não houve vítimas.

Em uma postagem no Telegram, grupos que se autodenominam “Legião da Liberdade da Rússia” e “Corpo de Voluntários da Rússia” disseram ter “libertado” um assentamento na região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia.

Um oficial ucraniano reconheceu uma operação na área, mas insistiu que eles estavam agindo de forma independente.

“Podemos confirmar que a operação foi realizada por cidadãos russos”, disse Andriy Yusov, representante da agência de inteligência de segurança da Ucrânia, à CNN.

As unidades eram “parte das Forças de Segurança e Defesa” enquanto estavam na Ucrânia, mas independentes de Kiev quando não estavam: “Na Rússia, elas operam como entidades independentes”.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as forças do Kremlin estavam trabalhando para eliminar um “grupo de sabotagem e espionagem”, informou a mídia estatal TASS.

De acordo com Sam Kiley, da CNN, a situação em Belgorod marca a “primeira vez” que as forças alinhadas com a Ucrânia lançaram uma “operação terrestre transfronteiriça contra alvos russos”.

“É em uma escala significativa e está causando consternação considerável entre as autoridades locais, se não no nível do Kremlin”, disse Kiley a Lynda Kinkade, da CNN, no Connect the World.

Astrapress/Telegram Um helicóptero sobrevoa a região russa de Belgorod, um campo de batalha entre renegados russos e tropas pró-Kremlin em meio à guerra na Ucrânia.

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas nos ataques, mas não houve mortes de civis em Belgorod, disse o governador regional Klatkov.

“A situação é muito tensa. Uma equipe de sabotagem e reconhecimento, o Ministério da Defesa e todas as agências policiais entraram no território para realizar operações de combate para proteger nosso país”, disse Kladkov em um discurso transmitido ao vivo na segunda-feira.

Kladkov disse que o governo de Belgorod está “concluindo um tour pelas aldeias fronteiriças” para garantir a segurança dos residentes locais.

Acrescentou que “a maioria das pessoas abandonou a área” e o governo local está a prestar assistência a quem não tem oportunidade de sair por conta própria.

Ele também observou que o chefe do distrito, Gennady Ivanovich Bondarev, estava trabalhando com o Ministério de Emergências e a polícia para evacuar as pessoas.

As tropas russas, o Serviço de Fronteiras, a Guarda Nacional e o FSB estão “tomando as medidas necessárias para eliminar o inimigo”, disse ele anteriormente.

As defesas aéreas derrubaram um veículo aéreo não tripulado (UAV) na área, disse Gladkov, acrescentando que não houve vítimas e que as autoridades russas estavam verificando qualquer dano no solo.

Confira este conteúdo interativo em CNN.com



Alexei Baranovsky, um representante do Centro Político Anti-Armas da Rússia, com sede em Kiev – a ala política da Brigada da Liberdade da Rússia – disse à CNN que a operação começou na noite de domingo e que os combates “continuam”.

Ele não especificou o número de combatentes que cruzaram a fronteira para a Rússia.

Baranovsky disse que o grupo queria “libertar nossa pátria da tirania de Putin”.

Em uma postagem no Telegram, os grupos afirmaram ter “libertado completamente o assentamento de Kosinka, região de Belgorod. [The] Os primeiros grupos entraram em Graveron.”

Em um incidente separado na noite de segunda-feira, a Legião da Liberdade da Rússia postou um vídeo no Telegram mostrando uma bandeira azul e branca tremulando sobre a Universidade Estadual de Moscou, conhecida como a Bandeira da Rússia Livre.

Outros vídeos divulgados pelo grupo mostram outra bandeira da oposição russa hasteada em diferentes pontos da capital russa.

O grupo não reivindicou diretamente a responsabilidade pelos incidentes e a CNN não conseguiu verificar os relatórios de forma independente.

A Legião da Liberdade da Rússia conta com algumas centenas de voluntários russos duros e endurecidos pela batalha que lutam ao lado de seu próprio povo como parte das forças armadas ucranianas.

Um membro do grupo César. Ele é um ex-professor, pai e esposa que vive em Kiev. Ele disse à CNN No ano passado, ele dedicou sua vida a derrubar o presidente russo, Vladimir Putin, e a marchar na Praça Vermelha e no Kremlin.

Ele é um membro devoto da Igreja Ortodoxa e nostálgico da era czarista pré-soviética. Sua unidade está bem equipada com veículos blindados modernos, miras de armas e armas automáticas de última geração.

Os próprios legionários admitem que são frequentemente tratados com desconfiança pelos soldados ucranianos, mas estão confiantes de que os vencerão com bravura no campo de batalha.

Sua aparente penetração na fronteira, que é frequentemente usada por grupos de morteiros e artilharia russos para lançar ataques à Ucrânia, ajudará a consolidar ainda mais sua reputação.

Também serve como parte de uma operação psicológica contínua destinada a minar o apoio à guerra na Rússia e o espírito de luta dos soldados russos – o que implica que eles podem ser atacados a qualquer momento, até mesmo por seus próprios compatriotas.

Peskov, porta-voz do Kremlin, disse: “As forças russas estão trabalhando para expulsar o grupo subversivo e de espionagem ucraniano da Federação Russa e destruí-lo. Existem forças e meios suficientes”, disse ele a repórteres.

Ele estava se referindo a Bagmut, que se tornou cada vez mais importante no conflito, à medida que as forças russas lutam para capturar a cidade do leste ucraniano, sem conseguir progredir em outros lugares.