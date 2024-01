O Departamento de Justiça deve buscar a pena de morte contra o atirador do supermercado de Buffalo, Peyton Gendron

Peyton Gendron, então com 19 anos, que matou 10 pessoas em um tiroteio com motivação racial em um supermercado Topps em Buffalo, Nova York, em maio de 2022, será condenado à morte, disse o Departamento de Justiça em um processo judicial na sexta-feira.

“Os Estados Unidos acreditam que as circunstâncias nas acusações 11 a 20 da acusação, se forem condenadas, justificariam a pena de morte”, afirma o processo.

Os advogados de Gendron disseram anteriormente que considerariam se declarar culpados das acusações federais se a pena de morte fosse retirada da mesa.

Grendron não estava no tribunal na sexta-feira quando o advogado Joe Trippi notificou formalmente o juiz sobre a intenção do governo de buscar a pena de morte.

A defesa dispensou o comparecimento de Gendron, mas o juiz Lawrence Vilardo disse que ele deveria comparecer ao tribunal em breve.

“Haverá um ponto num futuro relativamente próximo em que ele terá que estar aqui”, disse Vilardo.

A defensora federal assistente Sonia Soglin respondeu: “Tenho certeza de que o tribunal está totalmente convencido de que estamos lidando com ele de maneira adequada”.

A próxima data do julgamento é 2 de fevereiro.

Os promotores federais em seu processo delinearam suas razões para acreditar que a pena de morte deveria ser imposta, dizendo: “Gendron matou intencionalmente Roberta Drury, Pearl Young, Hayward Patterson, Ruth Whitfield, Celestine Chaney, Aaron W. Salter Jr., Andre Magniel, Marcus Morrison .Catherine Massey e Geraldine Daly.

O Departamento de Justiça citou a lesão corporal intencional de Gendron, a participação intencional em um ato que resultou em morte e o racismo flagrante relacionado ao tiroteio.

“O preconceito, o ódio e o desprezo de Payton Gendron pelos negros e sua hostilidade para com os negros tiveram um papel importante”, disse o documento.

Um grande júri federal entregou uma acusação de 27 acusações contra Gendron em julho de 2022, acusando Matthew Shepherd e James Byrd Jr. de 14 violações da Lei de Prevenção de Crimes de Ódio: “10 crimes de ódio envolvendo morte, três crimes de ódio envolvendo tentativa de homicídio de três indivíduos, e um crime de ódio alega que Gendron tentou matar mais pessoas negras dentro e ao redor do supermercado Dobbs”, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça. Além disso, 13 casos de demissão foram registrados contra ele.

Gendron foi motivado por uma conspiração racista de extrema direita conhecida como Teoria Alternativa e queria “encorajar outros a cometer ataques semelhantes”, de acordo com uma queixa criminal. As marcas na arma usada no tiroteio incluíam as frases “aqui estão suas compensações” e “grande mudança”, dizia a denúncia.

Garland processou dois casos de pena de morte durante seu mandato – um em outubro de 2017 contra Syfullo Saipov, que matou oito pessoas com um caminhão em uma ciclovia de Manhattan, e o segundo em outubro de 2018 contra Robert Bowers, que matou 11 em um tiroteio em uma árvore em Pittsburgh. na Sinagoga Vida. Um júri decidiu não condenar Saibo à morte e Bowers recebeu a pena de morte.

No entanto, ambos os casos foram transferidos da administração anterior e Garland impôs uma moratória à pena de morte em julho de 2021. A proibição permanece a mesma.

A decisão de pedir a pena de morte seguiu-se a mais de um ano de deliberações no judiciário. Garland tem falado abertamente em aparições públicas anteriores sobre as suas preocupações sobre a pena de morte, e o presidente Joe Biden tem feito campanha pela sua abolição formal a nível federal. Mas, na ausência de uma política formal estabelecida pela administração Biden, os responsáveis ​​do DOJ debateram o limiar do “pior-pior” porque o ódio é apropriado nos casos mais flagrantes quando se recomenda a pena de morte. – Incitou atos de terrorismo em massa.

Os familiares das vítimas disseram que se reuniram com os promotores na sexta-feira, onde souberam que o DOJ havia solicitado a pena de morte.

Mark Daly, filho da vítima do tiroteio, Geraldine Daly, disse aos repórteres que, embora achasse que Gendron estaria “fora de perigo” se fosse condenado à morte, a decisão agradou a poucos.

“Para mim, gostaria de algo pior do que isso”, disse Mark Daly do lado de fora do tribunal federal em Buffalo. “Quero que ele seja torturado, quero que ele sofra, quero que tudo o que ele sempre amou sofra. Quero que os amigos e a família que ele queria sofram. Quero que a pior coisa que posso imaginar aconteça com ele.”

“No que me diz respeito, acho que ele está saindo do corredor da morte porque não sofre o tipo de sofrimento que desejo”, continuou ele. “Enquanto eu viver, quer Deus me dê 20, 30 ou 60 anos, quero vê-lo sofrer”.

Wayne Jones disse que sua mãe, Celestine Chaney, morta no ataque, não é a favor de pedir a pena de morte.

“Eu queria que ele sofresse tanto quanto nós sofremos”, disse Jones à ABC News. “Mas eu sei que há pessoas no nosso grupo que não querem nada mais do que a morte.”

O prefeito de Buffalo, Byron Brown, disse que apoiava a decisão do DOJ de aplicar a pena de morte, dizendo que ela deveria funcionar como um “dissuasor para esses tipos de crimes hediondos”.

“Acho que é a decisão certa”, disse Brown durante entrevista coletiva na sexta-feira. “Dez vidas inocentes foram ceifadas nesta comunidade, três membros da comunidade ficaram feridos e o atirador viajou mais de três horas de Buffalo para cometer este crime hediondo”.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, também disse que apoia a decisão do DOJ.

“Está em conformidade com os requisitos do DOJ para um crime capital”, disse ele durante uma entrevista coletiva não relacionada na sexta-feira. “Esta comunidade ainda não se recuperou da atrocidade de 10 pessoas inocentes em 14 de maio de 2022, que foram alvo simplesmente por causa da cor da sua pele por um supremacista branco radicalizado online.”

Gendron foi condenado em fevereiro de 2023 à prisão perpétua sem liberdade condicional por acusações estatais, depois de se declarar culpado de 15 acusações, incluindo terrorismo doméstico motivado por ódio, homicídio e tentativa de homicídio.

A juíza do Tribunal do Condado de Erie, Susan Eagan, em 14 de maio de 2022, condenou cada uma das 10 vítimas que ele matou no Topps Market à prisão perpétua sem liberdade condicional e 25 anos para cada uma das três que ele atirou e feriu.

Durante a audiência de sentença, Gendron apresentou um breve pedido de desculpas, dizendo que estava “profundamente arrependido por toda a dor” que causou “por roubar a vida de seus entes queridos”.

“Eu fiz uma coisa terrível naquele dia. Atirei nas pessoas porque era negro”, disse Gendron.

