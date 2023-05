Los Angeles Dodgers invertendo o curso, convidando novamente a equipe de caridade Drag para o evento Pride Night

As Irmãs do Prazer Perpétuo participam do evento beneficente Cirque du Soleil Volta Equality Night no Los Angeles LGBT Center no Dodger Stadium em fevereiro de 2020.





O Los Angeles Dodgers se desculpou e fez uma nova ligação para a equipe de reboque. Não liguei para eles antes A próxima Pride Night da equipe no Dodger Stadium.

Os Dodgers inicialmente pretendiam homenagear as Los Angeles Sisters of Perpetual Indulgence, um grupo de drag que lidera esforços filantrópicos e ativistas na cidade, com um Community Hero Award em seu evento Pride em 16 de junho. Na semana passada, o grupo removeu as irmãs de sua lista de homenageadas por causa do uso de ícones católicos e outras vestimentas religiosas pelo grupo.

A conclusão de que O cancelamento da ligação gerou outra rodada de críticas – desta vez Defensores, fãs e aliados LGBTQ expressaram desapontamento com o fato de o grupo ter cedido à pressão dos críticos anti-LGBTQ.

Na segunda-feira, os Dodgers inverteram o curso novamente, anunciando em um comunicado que, afinal, adicionariam as irmãs.

“Após conversas honestas com nossas diversas comunidades, dentro da organização Los Angeles Dodgers, e discussões generosas com as Sisters of Perpetual Indulgence, gostaríamos de estender nossas sinceras desculpas às Sisters of Perpetual Indulgence, membros do Los Angeles Dodgers, comunidade LGBTQ+. , e seus amigos e familiares”, disse a equipe da MLB.

A equipe drag confirmou que aceitará o prêmio Community Hero.

Na segunda-feira, dois membros do conselho da organização se reuniram com o presidente e CEO dos Dodgers, Stan Kasten, e líderes de organizações comunitárias LGBTQ de Los Angeles e funcionários do governo local, onde “um pedido de desculpas completo e explicação foi dado a nós pela equipe dos Dodgers”, disseram as irmãs. . Uma afirmação.

As irmãs disseram acreditar que o pedido de desculpas era genuíno. “No futuro, caso surjam pressões semelhantes de fora de nossa comunidade, nossas duas organizações trabalharão em conjunto com outros membros da comunidade LGBTQ para consultar e ajudar uns aos outros”, disse o comunicado do grupo.

Kevork Janchessian/Getty Images Oitavo Pré-Show Anual da Noite LGBTQ+ no Dodger Stadium em 11 de junho de 2021.

Houve quem se chocasse com o reconhecimento das irmãs Senador do Partido Republicano da Flórida Marco Rubio e Bill Donahue, presidente da Liga Católica, uma organização que afirma proteger as liberdades religiosas e civis.

Dentro de Donahue Uma afirmação Ele chamou as irmãs de “grupo anticatólico obsceno” e descartou o evento do Orgulho como “discurso de ódio”.

O experimento foi “uma oportunidade de aprender com Mercury”, disseram as irmãs.

“Nossa equipe foi fortalecida, protegida e elevada a uma posição em que podemos transmitir a mensagem de esperança e alegria a mais pessoas do que nunca. Agradecemos a cada pessoa e organização que se manifestou por nós com muito amor e respeito”, afirmou o comunicado. disse.

Os Dodgers disseram: “Continuaremos a trabalhar com nossos parceiros LGBTQ+ para nos educar melhor, encontrar maneiras de fortalecer relacionamentos e usar nossa plataforma para apoiar todos os nossos fãs que compõem a diversidade da família Dodgers.”