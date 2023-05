McCarthy diz que teto da dívida dos EUA está ‘no caminho certo’ antes da reunião de Biden

WASHINGTON, 22 Mai (Reuters) – As negociações para elevar o teto da dívida de US$ 31,4 trilhões do governo federal dos Estados Unidos estão “no caminho certo”, disse o congressista republicano Kevin McCarthy antes de uma reunião com o presidente democrata Joe Biden.

O presidente democrata e o presidente republicano da Câmara dos Representantes têm 10 dias para chegar a um acordo para aumentar o teto da dívida auto-imposto pelo governo ou desencadear um calote sem precedentes.

A Casa Branca disse que Biden e McCarthy se encontrarão às 17h30 EDT (21h30 GMT), depois que suas delegações de negociação se reuniram por mais de duas horas na segunda-feira.

“Estou confiante de que o que estamos negociando agora, a maioria dos republicanos verá como o lugar certo para nos colocar no caminho certo”, disse McCarthy a repórteres.

Qualquer acordo para aumentar o limite teria que passar pelas duas casas do Congresso antes que Biden pudesse sancioná-lo. O Tesouro dos EUA alertou que não conseguirá pagar todas as suas contas até 1º de junho.

O fracasso em aumentar o teto da dívida poderia perturbar os mercados financeiros e desencadear inadimplências que aumentariam as taxas de juros em tudo, desde pagamentos de carros a cartões de crédito. A incerteza atual já está pesando sobre investidores e ações.

Os mercados dos EUA subiram na segunda-feira, enquanto os investidores aguardavam atualizações sobre as negociações.

Os republicanos de McCarthy controlam a Câmara por 222 a 213, enquanto os democratas de Biden detêm o Senado por 51 a 49, dificultando o acordo bipartidário.

Se Biden e McCarthy chegarem a um acordo, pode levar vários dias para aprovar a legislação no Congresso. McCarthy disse que um acordo deve ser alcançado esta semana para ser aprovado no Congresso e sancionado por Biden para evitar o calote.

“Podemos fechar um acordo esta noite. Podemos fechar um acordo amanhã, mas você tem que fazer algo esta semana para que seja aprovado e levado ao Senado”, disse McCarthy a repórteres.

Um funcionário da Casa Branca disse na segunda-feira que os negociadores republicanos propuseram cortes adicionais em programas que fornecem assistência alimentar a americanos de baixa renda, dizendo que nenhum acordo poderia ser aprovado no Congresso sem o apoio bipartidário.

Cortes e garras

[1/2] O presidente da Câmara, Kevin McCarthy (R-CA), chega para a inauguração de um retrato do ex-presidente Paul Ryan no Capitólio em 17 de maio de 2023 em Washington, EUA. REUTERS/Nathan Howard/

Os republicanos favoreceram cortes discricionários de gastos, novos requisitos de trabalho para alguns programas para americanos de baixa renda e uma recuperação da ajuda COVID-19 aprovada pelo Congresso, mas ainda não gasta, em troca de um aumento necessário para cobrir os custos dos legisladores. Despesas e deduções fiscais previamente aprovadas.

Os democratas querem manter os gastos estáveis ​​nos níveis deste ano, enquanto os republicanos querem voltar aos níveis de 2022. Um plano aprovado pela Câmara no mês passado reduziria os gastos do governo em 8% no ano que vem.

Tanto o orçamento proposto pelo presidente democrata Biden para 2024 quanto a legislação republicana ‘Cap, Save, Grow’ criariam economias orçamentárias ao longo de uma década, mas como eles fariam isso é bem diferente.

Biden, que fez da economia uma peça central de sua agenda doméstica e está concorrendo à reeleição, disse que consideraria cortes de gastos junto com mudanças nos impostos, mas chamou a última oferta dos republicanos de “inaceitável”.

O presidente twittou que não apoiaria os subsídios do “Big Oil” e “ricos sonegadores de impostos”, ao mesmo tempo em que colocaria em risco a saúde e a assistência alimentar a milhões de americanos.

Ambos os lados devem pesar quaisquer concessões contra a pressão de facções de linha dura dentro de seus próprios partidos.

Alguns membros do Caucus da Liberdade da Câmara, de extrema-direita, insistiram em interromper as negociações, exigindo que o Senado adotasse a legislação aprovada pela Câmara, que foi rejeitada pelos democratas. Depois de perder a eleição de 2020 para Biden, o ex-presidente republicano Donald Trump instou os membros de seu partido a minimizar quaisquer consequências econômicas e forçar o calote se todos os seus objetivos não forem alcançados.

Os liberais democratas se opuseram a quaisquer cortes que prejudiquem famílias e americanos de baixa renda, com alguns instando Biden a agir por conta própria invocando a 14ª Emenda da Constituição – algo que o presidente disse no domingo que enfrentaria sanções.

A emenda afirma que “a validade da dívida pública dos Estados Unidos … não deve ser questionada”, mas esta disposição tem sido frequentemente negligenciada pelos tribunais.

Depois de meses se recusando a negociar o teto da dívida e insistindo que os republicanos devem aprovar um aumento incondicional “limpo” antes de concordar com qualquer negociação de gastos, Biden está procurando uma solução.

No Japão, no domingo, ele reconheceu as implicações políticas, dizendo que alguns republicanos de extrema-direita “sabem o dano que isso causará à economia”.

O Congresso elevou o teto da dívida três vezes sob Trump, sem exigências dos republicanos por cortes de gastos mais drásticos.

Reportagem de David Morgan, Richard Cowan e Andrea Shalal; Escrito por Susan Hevey; Edição por Lisa Shumaker e Stephen Coates

