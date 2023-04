Bolsas asiáticas sobem antes de dados de inflação nos EUA, ata do Fed

CINGAPURA, 12 Abr (Reuters) – As ações asiáticas caíam nesta quarta-feira antes de um relatório de inflação nos Estados Unidos que afetará a rapidez com que o Federal Reserve encerrará seus aumentos agressivos de juros, com os mercados apostando em pelo menos mais um na reunião de política monetária do mês que vem. .

O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão ( .MIAPJ0000PUS ) foi negociado em queda de 0,17%, interrompendo sua seqüência de vitórias de três dias.

O clima dovish parecia destinado a continuar na Europa, com o futuro apontando para uma perspectiva amplamente menos aberta. Os futuros do Eurostoxx 50 caíram 0,16%, os futuros do DAX alemão caíram 0,01% e os futuros do FTSE caíram 0,07%.

Depois que o relatório de empregos de sexta-feira mostrou resiliência no mercado de trabalho dos EUA, alimentando pedidos de um aumento de 25 pontos-base na próxima reunião do Fed em maio, o foco dos investidores permanece firme no relatório de inflação de março mais tarde naquele dia.

O índice de preços ao consumidor deve ter subido 0,4% mensalmente e 5,6% na comparação anual, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas.

“O foco mudará da queda da inflação para as pressões inflacionárias subjacentes e o quanto isso será rígido, o que terá um impacto sobre quanto tempo o Fed terá para deixar as taxas de juros mais altas”, disse Shane Oliver, chefe de estratégia de investimentos. na AMP Capital em Sydney.

Oliver diz que a narrativa muda da inflação para o risco de uma recessão, com a qual os mercados não estão particularmente preocupados no momento porque se fala nisso há tanto tempo que ainda não aconteceu.

Os mercados agora estão precificando uma chance de 66% de o Fed aumentar as taxas de juros em 25 pontos-base em maio, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

O presidente do Federal Reserve Bank da Filadélfia, Patrick Harger, disse na terça-feira que acredita que o banco central dos EUA pode aumentar as taxas de juros em breve, mas reiterou seu desejo de trazer a inflação de volta à meta de 2%.

No mês passado, o banco central elevou as taxas de juros em um quarto de ponto percentual, para uma faixa de 4,75% a 5,00%.

“Levanto-me depois das 5 horas, sento-me ali um pouco e acampo”, disse Harker.

As atas da reunião de março devem ser divulgadas no final do dia, e os investidores as examinarão em busca de pistas sobre a trajetória monetária do banco central e o impacto da pressão sobre o setor bancário.

O Fundo Monetário Internacional alertou na terça-feira que as vulnerabilidades ocultas do sistema financeiro podem eclodir em uma nova crise e reduzir as previsões de crescimento global para 2023, desacelerando o crescimento global este ano.

A turbulência no setor bancário após a falência do Silicon Bank e do Signature Bank alimentou algumas expectativas de que o banco central reduzirá as taxas de juros para aliviar parte da pressão no mercado. .

Os cortes na produção de petróleo anunciados pelo grupo OPEP+ na semana passada também alimentaram os temores de um aumento da inflação, e os investidores da Saxo Markets disseram que seria necessária uma queda clara nos preços dos serviços para realmente aliviar suas preocupações com a inflação.

“Achamos que ainda não chegamos lá. À medida que os preços do petróleo se recuperam e o mercado de trabalho esfria gradualmente, o risco de o núcleo da inflação subir por um período mais longo é inclinado”, disseram eles.

As ações da China foram mistas, com o Shanghai Composite Index (.SSEC) subindo 0,4%, enquanto o Hang Seng Index (.HSI) de Hong Kong caiu 1,2%, com os investidores avaliando as crescentes tensões geopolíticas.

A China disse na quarta-feira que o presidente Tsai Ing-wen estava empurrando Taiwan para “mares tempestuosos” depois que Pequim realizou exercícios militares em resposta à recente reunião de Tsai com o presidente da Câmara dos EUA, Kevin McCarthy, na Califórnia.

Tsai disse que o encontro com McCarthy nos EUA e a viagem ao exterior, que incluiu paradas na Guatemala e Belize, mostraram a determinação de Taiwan em defender a liberdade e a democracia.

Em outras partes da Ásia, o Nikkei do Japão (.N225) subiu 0,6%, enquanto o índice S&P/ASX 200 da Austrália (.AXJO) subiu 0,41%.

Nos mercados de câmbio, o índice do dólar, que mede a moeda dos EUA em relação a seis rivais, caiu 0,049%. O euro subiu 0,12%, para US$ 1,0923, enquanto a libra esterlina foi negociada a US$ 1,2435, alta de 0,09% no dia.

O iene caiu 0,09%, a 133,80 por dólar. Permitir ao Banco do Japão mais flexibilidade em seus controles de curva de rendimento de títulos ajudará a evitar mudanças repentinas de política posteriormente, disse o FMI.

O petróleo dos EUA subiu 0,06%, a US$ 81,58 o barril, enquanto o Brent subiu 0,05%, a US$ 85,65.

O ouro à vista subiu 0,8%, para US$ 2.018,25 a onça. Os contratos futuros de ouro dos EUA subiram 0,55%, para US$ 2.015,90 a onça.

Relatório de Ankur Banerjee; Edição: Christopher Cushing e Simon Cameron-Moore

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.