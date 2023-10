Mercados globais caem à medida que aumentam as tensões no Médio Oriente

Tanques israelenses são vistos em 14 de outubro de 2023 no Kibutz Biri, sul de Israel, após uma incursão massiva de militantes do Hamas vindos da Faixa de Gaza. REUTERS/Violeta Santos Moura Obtenha direitos de licença

Washington, out. 15 (Reuters) – A guerra entre Israel e o Hamas concentrou a atenção nos crescentes riscos geopolíticos nos mercados financeiros, enquanto os investidores esperam para ver se o conflito se arrastará em outros países, provavelmente elevando os preços do petróleo. para a economia global.

Israel disse no domingo que continuaria a permitir que os habitantes de Gaza deixassem o sul enquanto as suas tropas se preparavam para uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza controlada pelo Hamas, em retaliação aos ataques sem precedentes do grupo militante palestino.

Os preços do petróleo subiram quase 6% na sexta-feira, enquanto os investidores ponderavam a possibilidade de um conflito mais amplo no Médio Oriente. O primeiro indicador de uma reação aos acontecimentos do fim de semana poderá surgir quando o comércio de petróleo abrir na Ásia, no final do domingo.

“Parece que estamos a caminho de uma invasão terrestre massiva de Gaza e de uma enorme perda de vidas”, disse Ben Cahill, membro sénior do Programa de Segurança Energética e Alterações Climáticas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS). . “Sempre que há esse nível de inconsistência, há uma reação do mercado.”

A reação do mercado foi relativamente silenciosa durante a semana passada, embora o shekel, moeda de Israel, tenha sofrido um grande golpe.

“Não tenho ideia se os mercados irão relativamente bem”, disse Erik Nielsen, conselheiro económico-chefe do grupo UniCredit. “Depende quase se este último conflito for localizado ou se se expandir para uma guerra mais ampla no Médio Oriente.”

O S&P 500 (.SPX) caiu 0,5% na sexta-feira. Ativos seguros viram o ouro ganhar mais de 3% na sexta-feira e o dólar americano atingiu o máximo em uma semana.

O agravamento do conflito poderá acelerar ainda mais a inflação e, por extensão, as taxas de juro em todo o mundo, disse Bernard Baumehl, economista-chefe global do The Economic Outlook Group em Princeton, Nova Jersey.

No entanto, embora a inflação e as taxas possam aumentar noutros países neste pior cenário, os EUA podem ser uma excepção, uma vez que os investidores estrangeiros investem capital no que consideram um porto seguro durante o conflito global, observou Baumohl.

“As taxas de juros podem cair”, disse ele. “Espere que o dólar se fortaleça.”

Na Europa, os economistas afirmaram que o obstáculo para outro aumento das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu era elevado.

A guerra entre o grupo islâmico Hamas e Israel tem sido um dos riscos geopolíticos mais significativos para os mercados petrolíferos desde a invasão da Ucrânia pela Rússia no ano passado.

“Se a guerra na Ucrânia nos ensinou alguma coisa, é que não devemos subestimar o efeito da geopolítica”, disse o economista do Nomura Europe, George Moran, no podcast do banco no início da semana.

Outros mercados de energia poderão ser afectados, como se viu em desenvolvimentos recentes, como a suspensão das exportações de gás natural pela Chevron (CVX.N) através de um importante gasoduto offshore entre Israel e o Egipto.

É improvável que o aumento dos preços do petróleo tenha um impacto significativo nos preços do gás ou nos gastos do consumidor nos EUA, observaram os analistas.

