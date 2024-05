O SpaceX Falcon 9 iluminará os céus da Costa Espacial na noite de sexta-feira

A SpaceX pretende lançar outro lote de satélites Starlink na noite de sexta-feira, de acordo com avisos geoespaciais e de navegação da FAA.

Na noite de quinta-feira, a SpaceX confirmou que tem como meta um horário de decolagem às 20h32. Se a SpaceX não puder ser lançada nesse horário, as opções de backup estarão disponíveis até 23h30.

O foguete Falcon 9 será lançado do Complexo de Lançamento Espacial 40 (SLC-40) do Cabo Canaveral em uma trajetória sudeste.

Cerca de oito minutos e meio depois, o Falcon 9 pousará em um navio drone no Oceano Atlântico. O booster voará em seu 21º vôo e é mais lembrado pela missão Inspiration4, a primeira missão totalmente civil em órbita, e pela missão Axiom-1.

Quantos satélites SpaceX Starlink estão em órbita?

Será o mais recente lançamento dos satélites de Internet da SpaceX, que levarão a Internet a alguns dos lugares mais remotos da Terra, incluindo o oceano. A SpaceX tem atualmente 5.941 satélites Starlink em órbita, de acordo com Jonathan McDowell, astrofísico do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Se o Starlink 6-59 tiver uma carga útil típica de satélite Space Coast 23, ele levará a SpaceX para 5.964 satélites fornecendo Internet aos clientes.

Amazon Khyber Constellation será lançado em breve

Recentemente, Florida Today informou sobre o progresso do pacote de Internet via satélite da Amazon: Projeto Kuiper. Durante um almoço do National Space Club em maio em Cabo Canaveral, Brian Hussman, vice-presidente de políticas públicas da Amazon, falou sobre os planos de lançamento da empresa ainda este ano.

Com mais de 80 lançamentos já garantidos, a megaempresa fundada pelo bilionário Jeff Bezos pretende colocar metade da galáxia em órbita até julho de 2026. Embora Jeff Bezos possa não ser mais CEO da Amazon, sua empresa de foguetes, Blue Origin, foi contratada para lançar esses satélites em seu foguete New Glen da Flórida.

Nem tudo é inesperado, já que a Amazon recrutou a ULA, a Arianespace e a SpaceX para lançar seus satélites Kuiper.

O objetivo da Amazon, assim como da SpaceX, é levar internet rápida e barata para áreas carentes da Terra.

