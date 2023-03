Previsão para a área DC: ensolarado hoje com uma brisa fresca; Está esquentando essa semana

Uma classificação um tanto subjetiva do clima do dia, em uma escala de 0 a 10.

Um final de semana frio para o fim de semana, quando as flores de cerejeira ficaram um pouco chocantes, com temperaturas caindo abaixo de zero novamente esta manhã e à noite, mas não horas suficientes para causar qualquer dano. Aquecemos amanhã, e a tendência de aquecimento continua durante a semana, com 70 graus possíveis na quinta e sexta-feira, já que as chances de chuva tentam voltar.