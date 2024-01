Aqui está o que sabemos sobre a tempestade de neve deste fim de semana na Costa Leste

Comente esta história Comente Adicione às suas histórias salvas Salvar

Uma tempestade na Costa Leste está se formando neste fim de semana. Uma gota de umidade pode causar precipitação moderada a forte – algumas úmidas e outras brancas. Grandes cidades como Washington, Baltimore e Filadélfia podem estar caminhando na corda bamba entre a chuva estagnada e a neve lavável. Boston e Nova York podem estar gaseando bonecos de neve.

O corredor Interestadual 95 tem muitos curingas. Acumulações mais significativas são possíveis no noroeste. Apesar do burburinho nas redes sociais, as chuvas só começarão nos próximos três dias. Muita coisa pode mudar entre agora e então, o que significa que é importante verificar atualizações com frequência e não presumir que a previsão de hoje está “travada”.

O Serviço Meteorológico Nacional começará a traçar alertas de tempestades de inverno na noite de quarta-feira ou no início de quinta-feira para áreas com maior potencial de fortes nevascas. A maioria dos meteorologistas pode tentar primeiro colocar números específicos em um mapa para a queda de neve projetada, com alguma precisão.

A região de DC fica principalmente perto da linha chuva-neve. Aqui está o porquê.

Por enquanto, vamos ver o que mudou desde a nossa classificação preditiva anterior, revisar o que sabemos e o que não sabemos sobre o sistema e encontrar expectativas razoáveis.

Uma perturbação do ar superior oscilando para sudeste sobre os 48 inferiores encontrará umidade nas planícies do sul na sexta-feira. À medida que avança para leste, criará uma nova área de baixa pressão no meio do Atlântico que se intensificará à medida que avança para norte, ao largo de Virginia Beach. A precipitação aumentará para o norte, à frente do sistema. Alguns voltarão para o lado oeste do sistema, onde os ventos do norte puxarão o ar canadense mais frio para o sul, formando neve.

A trajetória e a força do sistema permanecem questionáveis, tornando difícil prever qual e quanta precipitação cairá a leste das montanhas.

O que há de novo na previsão

Os modelos continuam a lutar com força Uma tempestade se desenvolve no meio do Atlântico e desliza para o sul da Nova Inglaterra. O modelo GFS dos EUA tem um mínimo ligeiramente mais distante e mais fraco. O modelo europeu, por sua vez, representa um caminho próximo de um forte sistema de baixa pressão, mas passagens próximas normalmente significam que o ar mais quente é puxado do oceano para o interior e mais chuva do que neve perto da I-95. No entanto, um sistema de tempestades mais forte nesse cenário poderia levar a mais precipitação, o que poderia ajudar a arrefecer a baixa atmosfera e aumentar a neve em algumas áreas.

Ambos os principais modelos meteorológicos concordam agora com uma zona de transição acentuada entre chuva e neve perto da Interstate 95, ao sul da cidade de Nova York, a partir de Washington. Ao longo e a leste da I-95, é possível mais chuva do que neve. Trinta a 60 milhas a noroeste, a chance de nevascas significativas aumenta.

Os modelos estão convergindo para a ideia de um período inicial de neve em partes do Meio-Atlântico, principalmente a oeste da I-95, quando a tempestade começar no sábado. Durará apenas algumas horas, mas pode haver neve suficiente para atrapalhar a viagem por um tempo. Depois disso, a precipitação pode mudar para chuva em altitudes mais baixas. READ O caso de difamação virou notícia de Tucker Carlson

Tempo e totais possíveis

Fortes aguaceiros e trovoadas ocorrerão no extremo sul e sudeste na noite de sexta-feira. À medida que a precipitação se espalha pelo nordeste das Carolinas e pelo sudoeste da Virgínia, é possível que haja chuva congelante em terrenos mais elevados. A umidade deslizará pela borda rasa do ar gelado e as montanhas sangrarão.

No início da manhã de sábado, a neve cairá no leste da Virgínia Ocidental e em grande parte da Virgínia Central e Ocidental. Washington, Baltimore e Filadélfia terão pancadas de neve por algumas horas, talvez brevemente fortes, mudando para neve e chuva à tarde. No entanto, não está gravado em pedra.

A neve então atinge o nordeste e o sul da Nova Inglaterra durante a noite de sábado. A cidade de Nova York pode ver vários centímetros de neve, mas como a linha chuva-neve flerta com a cidade, a transição para neve e chuva pode limitar sua quantidade. Localmente, espera-se mais neve. O Serviço Meteorológico Nacional, que atende a cidade de Nova York, espera forte acúmulo de neve no Vale do Baixo Hudson e no sul de Connecticut.

O meio-oeste da Pensilvânia e o sul do Vale do Hudson terão um forte cisalhamento para oeste devido à neve. No sul da Nova Inglaterra, a chuva e a neve se misturarão com a neve dentro da Interstate 495, mas é possível nevar, especialmente a noroeste de Mass Pike e da Interstate 84.

Boston e Providence poderão ver vários centímetros de neve antes que a chuva se mova na tarde ou noite de domingo, embora o escritório de serviço meteorológico que atende a região escreva que “os detalhes ainda são confusos”. Providence poderá ver menos neve do que Boston, especialmente se o modelo europeu que mostra uma forte baixa estiver correto, e mais umidade será puxada em direção à costa. READ A visita de Kareem Hunt aos Browns envolveu um esforço

O centro da tempestade pode estar muito a leste para nevascas significativas em grande parte de New Hampshire, Vermont e interior do Maine; Há uma grande chance de neve no domingo ao longo da costa do Maine.

O “ponto ideal” de umidade com ar frio não é muito amplo – cerca de 80 quilômetros – mas é mais provável nas encostas orientais dos Apalaches, onde são possíveis 15 a 25 centímetros de neve e potencial para neve. Alto volume localmente.

Como o sistema se move rapidamente, as quantidades de chuva não são tão grandes em comparação com outros sistemas.

Washington acabará no lado mais úmido da linha chuva-neve

Todos os sinais são flanqueados pelos elementos de inverno do sistema de Washington. À medida que cai precipitação abundante (0,75 polegadas ou menos), as temperaturas vão subir em níveis médios à medida que a tempestade avança. É por isso que depois de sábado de manhã até a tarde vai nevar, chuviscar e depois começar a cair chuva.

“A previsão para a I-95 e pontos a leste é de um evento predominantemente chuvoso que começará com pouca neve ou acumulação”, disse Wes Junger, meteorologista de inverno da Capital Weather Gang. “A linha chuva-neve será ditada pela distância que ela se move para oeste e pela intensidade da precipitação a oeste das acumulações urbanas. A maior probabilidade de neve significativa estará perto e nas montanhas.

Não está fora de questão que os subúrbios ocidentais de Washington verão alguns centímetros de neve antes da transição para neve e chuva.

Em vez de chover na tarde de sábado, a neve pode continuar até a noite de sábado nas Terras Altas de Potomac e nas áreas a noroeste dos condados de Montgomery e Loudoun. Esta pode ser uma tempestade na qual Leesburg e, em particular, o condado de Winchester verão significativamente mais neve do que áreas na periferia do condado. READ Atualizações ao vivo, resultados de luta, análise de boxe

A precipitação terminará na área de Washington antes do amanhecer de domingo. O momento da tempestade foi acelerado, o que significa que as esperanças de um domingo seco aumentaram, excluindo a possibilidade de chuva ou pancadas de neve.

Existem algumas incertezas – nomeadamente o percurso específico e a resistência do sistema de baixa pressão. Provavelmente é mais adequado para quarta à noite ou quinta-feira. Uma perturbação aérea principal está chegando à costa no noroeste do Pacífico, o que significa que os meteorologistas podem lançar balões meteorológicos nela. Esse modelo de big data permitirá previsões e modelagem mais precisas.

Também não está claro quão forte seria o “50-50 menos”. É um sistema de baixa pressão que se formará próximo a 50 graus de latitude norte e 50 graus de longitude oeste – águas canadenses. Vai girar no ar frio, mas uma grande nevasca não será suficiente para grande parte do corredor I-95.