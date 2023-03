Li Qiang torna-se primeiro-ministro da China e começa a restaurar a economia

PEQUIM, 11 Mar (Reuters) – O ex-chefe do Partido Comunista de Xangai, Li Qiang, assumiu o cargo no sábado como o segundo colocado do país, com a tarefa de reviver a economia abalada como um aliado próximo do presidente Xi Jinping. Três anos de restrições da Covid-19.

Amplamente considerado pragmático e favorável aos negócios, Li, de 63 anos, enfrenta uma difícil tarefa de alavancar a recuperação desigual da China diante das intervenções globais e da fraca confiança do consumidor e do setor privado.

A nomeação de Li ocorre quando as tensões com o Ocidente aumentam em uma série de questões, incluindo medidas dos EUA para bloquear o acesso da China a tecnologias-chave e muitas empresas globais diversificando cadeias de suprimentos para proteger sua exposição à China devido a riscos políticos e interrupções da era Covid.

O burocrata de carreira substitui Li Keqiang, que está se aposentando após dois mandatos de cinco anos, durante os quais seu papel diminuiu gradualmente à medida que Xi aperta seu poder e dirige a segunda maior economia do mundo em uma direção mais estatista.

Li Qiang é o primeiro primeiro-ministro desde a fundação da República Popular que nunca serviu no governo central, o que significa que ele pode enfrentar uma curva de aprendizado acentuada em seus primeiros meses no cargo, disseram analistas.

No entanto, laços estreitos com Xi entre 2004 e 2007 – quando Li era chefe de gabinete de Xi, quando ele era secretário provincial do partido na província de Zhejiang – dariam a ele o poder de fazer as coisas, disseram observadores da liderança.

“Minha leitura do ambiente é que Li Qiang terá mais oportunidades e poder na organização”, disse Trey McArver, co-fundador da Trivium China Consulting.

Uma lousa de crentes

Xi, de 69 anos, está instalando partidários em cargos-chave na maior reforma do governo em uma década, enquanto uma geração de autoridades reformistas se aposenta e consolida ainda mais o poder depois que ele foi eleito presidente por unanimidade para um terceiro mandato na sexta-feira.

No sábado, Li recebeu 2.936 votos, três contra e oito abstenções, de acordo com uma contagem projetada em uma tela dentro do Grande Salão do Povo no centro de Pequim.

Ele será observado de perto no cenário internacional durante a sessão de perguntas e respostas da mídia tradicional do primeiro-ministro após o final da sessão parlamentar na segunda-feira.

Li foi colocado no caminho para se tornar primeiro-ministro em outubro, quando foi nomeado para o cargo de número dois no Comitê Permanente do Politburo, duas vezes durante uma década de congressos do Partido Comunista.

Vários funcionários aprovados por Xi, incluindo vice-primeiros-ministros, o governador do banco central e outros ministros e chefes de departamento, devem ser confirmados no domingo.

Recuperação aleatória

A economia da China cresceu apenas 3% no ano passado e, no dia de abertura do parlamento, Pequim estabeleceu uma meta de crescimento de cerca de 5% para 2023, a meta mais baixa em quase três décadas.

Uma tarefa importante para Li neste ano será superar essa meta sem desencadear uma inflação severa ou acumular dívidas, disse Christopher Bedore, vice-diretor de pesquisa da China na Kavegal Draconomics.

Embora a China não tenha sinalizado planos para desencadear o estímulo para impulsionar o crescimento, Fedor disse que possíveis contratempos, como um declínio nas exportações ou uma fraqueza contínua no setor imobiliário, podem forçar a mão de Li.

“A liderança já aceitou dois anos de crescimento econômico excepcionalmente fraco em nome da contenção do COVID. Agora que a contenção acabou, eles não aceitarão outro”, disse ele.

A recuperação pós-pandemia da China foi desigual, com a inflação de fevereiro inesperadamente baixa, enquanto a gigante chinesa de comércio eletrônico JD.com Inc alertou na quinta-feira que levará tempo para reconstruir a confiança do consumidor.

Algumas das empresas privadas mais bem-sucedidas de Pequim, como o Alibaba (9988.HK), foram atingidas por repressões repentinas e obstáculos regulatórios nos últimos anos, e Li terá que trabalhar duro para restaurar a confiança no setor privado.

Os negócios globais também são cautelosos. Pela primeira vez em seus 25 anos, a Câmara Americana de Comércio na China disse no início deste mês que a maioria das empresas respondentes não vê mais a China como uma das “três principais prioridades de investimento”.

A China está tentando apresentar um rosto favorável aos negócios.

Na sexta-feira, a Agência de Notícias Xinhua informou que um funcionário da Agência de Planejamento Estatal da China se reuniu com o vice-presidente da empresa americana de chips Qualcomm Inc e disse que proporcionaria um bom ambiente de negócios para empresas multinacionais.

Reportagem de Larry Chen e Tony Munro; Edição: William Mallard e Sri Navaratnam

