O primeiro pouso na Lua nos EUA desde 1972 acontecerá hoje, quando uma espaçonave se aproxima da superfície lunar.

Intuitive Machines com sede em Houston está pronta Seu módulo de pouso Odysseus Hoje, a primeira espaçonave construída nos EUA fez uma descida emocionante da órbita em uma hora e 13 minutos para pousar na lua. Alunagem Mais de 50 anos e o primeiro por uma empresa privada.

Após alguns ajustes nas horas finais, o pouso está previsto para às 18h24 EST.

Um dia depois de entrar numa órbita inclinada 80 graus em relação ao equador da Lua, Odysseus começou uma lenta descida em direção a um ponto próximo do local de aterragem, a 300 quilómetros do pólo sul da Lua.

Depois que os motores intuitivos optaram por manter o Odysseus em uma órbita extra, o início da descida foi atrasado em duas horas, trocando o módulo de pouso para outros sensores de navegação.

À medida que desce, câmeras e lasers a bordo são programados para escanear o solo abaixo e identificar pontos de referência, fornecendo informações de direção ao sistema de orientação do módulo de pouso para ajudar a ajustar a trajetória.

Cerca de 12 minutos antes do pouso, esperava-se que o motor principal pegasse fogo a uma altitude de menos de 32 quilômetros, virando o Odysseus da orientação horizontal para a vertical e caindo direto em direção à superfície.

À medida que a nave espacial desce 30 metros, um inovador conjunto de câmeras chamado “Eagle Cam”, construído por estudantes da Embry-Riddle Aeronautical University, descerá e tentará fotografar lateralmente a descida final da sonda. As câmeras da NASA na espaçonave fotografam o solo diretamente abaixo.

Quando Odisseu atingir cerca de 10 metros acima da superfície, o motor principal deverá ter desacelerado para uma velocidade de pouso projetada de cerca de 3,5 km/h – velocidade de caminhada para idosos.

O pouso é esperado uma semana depois, às 18h24, perto de uma cratera chamada Malabert A. Lançado do Centro Espacial Kennedy.

Uma câmera no módulo de pouso Odysseus capturou uma imagem da lua abaixo da espaçonave depois que um motor crítico foi acionado na quarta-feira para colocá-la na órbita lunar. Máquinas intuitivas



O vídeo das câmeras a bordo do módulo de pouso e da Eagle Cam não pode ser enviado de volta à Terra em tempo real, mas os engenheiros de motores intuitivos do Nova Control Center da empresa em Houston dizem que podem verificar o pouso em cerca de 15 segundos. A previsão é que as primeiras imagens sejam divulgadas dentro de meia hora.

Um pouso lunar bem-sucedido marcaria o primeiro pouso de uma espaçonave construída nos Estados Unidos desde a missão Apollo 17 em 1972.

Astrobótica baseada em Pittsburgh A intenção era ganhar essa honra com seu módulo de pouso Peregrino no mês passado, mas a missão foi prejudicada por um tanque de propelente rompido logo após o lançamento em 9 de janeiro. Duas tentativas anteriores de lua privada, Um de Israel através de outro JapãoTambém terminou em fracasso.

Apenas os governos dos Estados Unidos, da União Soviética, da China, da Índia e do Japão pousaram com sucesso na superfície lunar. Lander “SLIM” do Japão Parcialmente bem-sucedido com um touchdown em 19 de janeiro.

Tanto Peregrine quanto Odysseus foram financiados pelo programa Commercial Lunar Payload Services da NASA, ou CLPS (pronuncia-se CLIPS), projetado para encorajar a indústria privada que a NASA poderia então usar para transportar cargas úteis para a Lua.

Uma impressão artística do módulo de pouso Odysseus de máquinas intuitivas na superfície lunar. Máquinas intuitivas



O objetivo da agência é ajudar a impulsionar o desenvolvimento de novas tecnologias e coletar os dados necessários. Ártemis Os astronautas planejam pousar perto do pólo sul da Lua ainda nesta década.

A NASA pagou à Astrobotics US$ 108 milhões por sua contribuição para a missão Peregrine e outros US$ 129 milhões pelos instrumentos Odysseus e transporte para a Lua.

O que há no Odysseus Moon Lander?

Odysseus também carregava seis instrumentos da NASA e seis cargas comerciais, incluindo esculturas lunares em miniatura do artista Jeff Koons, tecnologia de armazenamento em nuvem de prova de conceito, cobertores de isolamento Columbia Sportswear e um pequeno telescópio astronômico.

Entre os experimentos da NASA: um instrumento para estudar o ambiente de partículas carregadas na superfície da Lua, outro projetado para testar tecnologias de navegação e câmeras voltadas para baixo projetadas para fotografar como elas afetam o solo no local de pouso.

Também a bordo: um sensor inovador que utiliza ondas de rádio para determinar com precisão a quantidade de propelente criogênico existente em um tanque no ambiente sem gravidade do espaço, tecnologia que se espera ser útil para missões lunares subterrâneas e outras missões no espaço profundo.

Espera-se que o Odysseus e seus instrumentos operem na superfície por cerca de uma semana até o sol se pôr no local de pouso. Nesse ponto, as células solares da sonda não conseguem mais gerar energia e a espaçonave desliga. Odisseu não foi projetado para sobreviver a uma noite lunar muito fria.

