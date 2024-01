Neve no domingo – NBC Boston

Boston Neve A seca deixou a maioria dos habitantes da Nova Inglaterra confusa. Isso também pode terminar no domingo.

A Forte tempestade atingirá o sul da Califórnia E o oeste dos Estados Unidos percorrerá 2.800 milhas através do país nos próximos dias, eventualmente chegando à Nova Inglaterra e trazendo tempo frio.

À primeira vista, a neve de domingo traz mais neve no centro de Massachusetts e na Rota 2. Leominster, Rutland e Gardner verão de 12 a 20 centímetros de neve constante a forte.

Como as temperaturas costeiras permanecem acima de zero, a neve se reduzirá a chuva no leste de Massachusetts e ao longo da costa.

A massa cai de uma polegada para três polegadas de Pike, em direção a uma polegada ao longo da costa sul. As regiões insulares e áreas ao longo do Cabo também estão na extremidade inferior da escala, com até 2,5 cm de neve. Foxborough, Sturbridge e I-495 terão de sete a dezoito centímetros de neve.

Janeiro. Um mapa que mostra quanta neve pode cair na área metropolitana de Boston durante a tempestade de sábado, 6 de junho de 2024. De acordo com a previsão de quarta-feira, a cidade pode atingir entre 1 e 3 polegadas, enquanto as partes do interior de Massachusetts podem atingir até 20 centímetros.

Esta previsão não é a decisão final e não é imutável, mas esperamos obter as informações mais precisas possíveis para que você possa planejar e tomar melhores decisões.

Acompanhe a tempestade ao vivo com radar interativo no aplicativo NBC10 Boston.

Quando foi a última grande nevasca em Boston?

Já se passaram quase dois anos – 677 dias – desde que Boston viu sete centímetros de neve em um dia.

Em 25 de fevereiro de 2022, a cidade recebeu 8,5 centímetros de neve. O ano passado foi uma história diferente, pois 2023 acabou sendo o quarto ano com menor queda de neve na cidade.