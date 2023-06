Apesar da oposição generalizada, CEO do Reddit diz que empresa ‘não negocia’ com taxas de aplicativos de terceiros

WASHINGTON (AP) – Se você usou o Reddit para percorrer seus fóruns favoritos esta semana, provavelmente se deparou com mensagens “privadas” ou “bloqueadas”. Isso ocorre porque milhares de subreddits optaram por escurecer A reação em curso é contra o plano da empresa de começar a cobrar alguns desenvolvedores terceirizados para acessar os dados do site.

Mas o CEO do Reddit, Steve Huffman, disse à Associated Press que não está recuando.

“Resistência e dissidência são fundamentais”, disse Huffman. “O problema com isso é que não vai mudar nada porque tomamos uma decisão de negócios inegociável.”

A nova política do Reddit ameaça acabar com as principais formas de personalização histórica da plataforma usando APIs, ou interfaces de programação de aplicativos, que permitem que os programas de computador se comuniquem entre si. Os desenvolvedores terceirizados dependem dos dados da API para criar seus aplicativos, que fornecem acesso a recursos não disponíveis no aplicativo oficial do Reddit, principalmente revisão de conteúdo e assistência de acessibilidade.

Mas o Reddit diz que o suporte a esses desenvolvedores terceirizados é muito caro e uma nova política é necessária para se tornar um negócio autossustentável.

O Reddit tem mais de 100.000 subreddits ativos, quase 9.000 dos quais foram apagados esta semana. Enquanto alguns retornarão às suas configurações públicas após 48 horas, outros dizem que planejam permanecer privados até que o Reddit atenda às suas demandas, que incluem a redução das taxas de desenvolvedores terceirizados – a partir de 1º de julho – para que os aplicativos populares não sejam encerrados. .

Na sexta-feira, mais de 4.000 subreddits ainda estavam participando do apagão – incluindo comunidades com dezenas de milhares de assinantes como r/music e r/videos – um passo Superintendente E uma transmissão ao vivo do boicote no Twitch.

O Reddit observa que a maioria das comunidades subreddit ainda está ativa. Embora Huffman afirme que respeita os direitos dos usuários de protestar, os subreddits que atualmente participam do apagão “não vão ficar offline indefinidamente” – mesmo que isso signifique encontrar novos moderadores.

A resposta da empresa ao apagão provocou mais indignação entre os organizadores do protesto, que acusaram o Reddit esta semana de tentar remover moderadores – ou “mods” – de subreddits de protesto. Os “mods” do Subreddit são voluntários que costumam usar ferramentas fora do uso oficial para manter seus fóruns livres de spam e conteúdo odioso, por exemplo, muitos dos quais estão zangados com as novas taxas do Reddit.

“Tem muita coisa acontecendo aqui… queimando a boa vontade dos usuários (do Reddit). É muito mais caro do que tentar cooperar”, disse Omar, moderador do subreddit que participa do apagão desta semana.

O Reddit nega a remoção de moderadores por dissidência, insistindo que está simplesmente reforçando seu código de conduta.

“Quando os mods abandonam uma comunidade, vemos novos mods. Quando os mods têm uma grande comunidade com pessoas que desejam se envolver em particular, vemos novos mods procurando revivê-la”, disse a empresa em um e-mail. Não criado.

A maioria das pessoas que visita o Reddit não pensa em APIs, mas o acesso a esses recursos de terceiros é crucial para que os moderadores façam seu trabalho, observam os especialistas.

“O Reddit é baseado no trabalho voluntário de moderação, incluindo a criação e manutenção de muitas ferramentas”, disse Sarah Gilbert, associada de pós-doutorado e gerente de pesquisa do Citizens and Technology Lab da Cornell University, em um comunicado. “Sem os moderadores voluntários do Reddit, o site provavelmente veria menos conteúdo útil e mais spam, desinformação e ódio”.

O Reddit deixou algumas dessas preocupações para trás, com 93% da atividade do moderador agora sendo realizada por meio da área de trabalho e dos aplicativos nativos do Reddit.

A gerência de Huffman e Reddit também observa que as novas taxas serão aplicadas apenas a aplicativos qualificados de terceiros que exigem limites de uso mais altos. De acordo com as métricas divulgadas na quinta-feira pela empresa, 98% dos aplicativos continuarão tendo acesso gratuito à API de dados, desde que não sejam monetizados e permaneçam abaixo do limite de uso de dados do Reddit.

A empresa também prometeu que as ferramentas e bots do moderador continuarão a ter acesso gratuito à API de dados e fechou acordos com alguns aplicativos comerciais orientados à acessibilidade para isentá-los das novas taxas.

No entanto, alguns avaliadores dizem que contam com aplicativos populares sendo desativados por novos gastos. Apolo E Reddit é engraçado Por exemplo, eles já anunciaram planos de fechar no final de junho. O desenvolvedor da Apollo, Christian Selig, estimou as taxas em cerca de US$ 20 milhões por ano.

Huffman recuou nessa estimativa e argumenta que a próxima taxa do Reddit para aplicativos de terceiros de alto uso – a uma taxa de 24 centavos por 1.000 chamadas de API – é razoável.

Com mais de 500 milhões de usuários mensais ativos em todo o mundo, o Reddit é uma das melhores plataformas da web. É difícil prever a quantia total de dinheiro que o Reddit economizará – e ganhará – depois de implementar as novas taxas. Mas Huffman diz que os “custos puros de infraestrutura” de suporte a esses aplicativos custam ao Reddit cerca de US$ 10 milhões por ano.

“Não podemos subsidiar os negócios de outras pessoas”, disse Huffman. “Não banimos aplicativos de terceiros – dissemos: ‘Você precisa cobrir seus custos’.”

A empresa com sede em São Francisco relata que as mudanças no plano de API do Reddit serão divulgadas ainda este ano. Embora Huffman não pudesse abordar diretamente os rumores da oferta pública inicial, ele destacou a necessidade de o Reddit se tornar espontâneo.

“Acho que toda empresa tem a obrigação de gerar lucro – os acionistas de nossos funcionários, os acionistas de nossos investidores e, um dia, como empresa pública, nossos acionistas usuários também”, disse Huffman, co-fundador do site em 2005. . .

O Reddit entrou com pedido de IPO pela primeira vez em 2021, mas suspendeu seus planos em meio a uma queda nas ações de tecnologia. Diante da possibilidade de um IPO renovado no segundo semestre de 2023, especialistas financeiros especulam que a empresa tentará mostrar aos investidores aumento de receita e lucratividade.

“Meu palpite é que eles sentem forte pressão para mostrar que podem gerar receita de outras fontes antes do IPO”, disse Luke Stein, professor de finanças do Babson College, à Associated Press, observando que a monetização da API poderia criar outro caminho. fluxos de receita em vez de depender de publicidade e novos usuários, como o Reddit fez no passado.

Os especialistas também apontaram a importância do Reddit como uma forma de pagar empresas de IA que historicamente usaram dados do Reddit para construir modelos de IA lucrativos e em grande escala.

No entanto, o IPO é incerto e as mudanças na API também podem ter consequências.

“Se eles podem realmente fazer mudanças, (eles) podem aumentar sua receita”, diz James Angel, professor associado da McDonough School of Business da Universidade de Georgetown. “Por outro lado, se eles alienarem seus melhores usuários, isso pode causar problemas na estrada, especialmente se esses usuários decidirem mudar para outras plataformas.” ”