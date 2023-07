Inglaterra vence estreante Haiti por 1 a 0 na estreia da Copa do Mundo Feminina

CNN

No papel não cabe; Campeão Europeu e um Copa do Mundo Favoritos Inglaterra voltado para Jogador estreante no torneio Haiti.

Mas a Copa do Mundo não foi uma vitória no papel, já que a nação caribenha superou os Leões em quase todas as jogadas no jogo de abertura das equipes, perdendo por 1 a 0 depois que Georgia Stanway marcou de pênalti recuperado.

Várias defesas brilhantes do goleiro do Haiti, Kerli Theus, mantiveram o placar em um gol, apesar da Inglaterra ter feito 19 chutes a gol, 10 deles no alvo.

Justin Setterfield/Getty Images Alessia Russo, da Inglaterra, enfrenta Kerley Theus, do Haiti.

No final, o Haiti também teve a chance de empatar, mas duas defesas brilhantes em rápida sucessão da goleira inglesa Mary Earps mantiveram seu time na frente enquanto os Leões finalmente garantiram uma vitória conturbada.

“Eles nos desafiaram”, disse o artilheiro da Inglaterra à emissora de Stanway ITV.

“Eles são muito perigosos no contra-ataque, por isso vamos treinar esta semana. A Mary fez uma grande defesa e cada um fez o seu papel. São momentos assim que ela é uma grande goleira. O mais importante é que conseguimos os três pontos.

O Haiti superou as expectativas nas primeiras trocas, criando a chance inicial mais promissora do jogo, quando Roselord Borghella defendeu seu remate através da defesa da Inglaterra antes de acertar a trave.

A Inglaterra continuou a pressionar, o VAR descartou um possível pênalti e forçou uma série de defesas corajosas de Theus.

Mas aos 25 minutos, um teste de VAR concedeu um pênalti à Inglaterra após um handebol do Haiti na área. Inicialmente, a tentativa de pênalti de Stanwey foi brilhantemente defendida por Theus, mas quando o goleiro haitiano foi considerado como tendo saído de sua linha, o pênalti foi repetido e Stanwey não errou em sua segunda chance.

Justin Setterfield/Getty Images O pênalti de Georgia Stanway provou a diferença entre as duas equipes.

“Eu apenas me concentrei na bola e na situação”, acrescentou Stanway.

“O primeiro pênalti foi uma defesa muito boa, então dê crédito a isso, mas obviamente ela estava na linha. Fiquei tentado a mudar de lado, mas você tem que estar confiante em sua estratégia. Há um processo pelo qual passo e me apeguei a ele.

Apesar de assumir a liderança no início, a Inglaterra não conseguiu capitalizar e lutou para quebrar a defesa do Haiti, com apenas os principais tackles de Earps na outra ponta impedindo o Haiti de empatar.

“Foi um jogo muito difícil e estou muito feliz com os três pontos”, disse a gerente da Inglaterra, Sarina Wickman, à ITV. “Eles foram muito imprevisíveis, muito intermediários. Foi isso que eles mostraram e nós lutamos. Criamos chances, mas perdemos a bola e depois eles foram embora. Foi difícil para nós.

“Queríamos aproveitar as chances. Fizemos bem no pênalti porque a vitória era o mais importante.

Enquanto isso, em outra partida de abertura do Grupo D, a Dinamarca venceu a China por 1 a 0, depois que a substituta Amalie Wangsgaard – que estava em campo há menos de cinco minutos – cabeceou após um escanteio de Harder em Berna no último minuto do tempo regulamentar.

Ainda houve tempo para jogadas tardias aos seis minutos do tempo de compensação, quando a China quase empatou, mas a bola ricocheteou na trave e escapou. No entanto, o gol não contaria com vários impedimentos de jogadores chineses.

Ambas as equipes lutaram para encontrar uma vantagem séria, mudando a aparência de um jogo destinado a terminar com um empate sem gols nos minutos finais.