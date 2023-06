Interstate 95 desmoronada na Filadélfia será reaberta em 2 semanas, diz governador

FILADÉLFIA (AP) — Um trecho destruído da Interestadual 95 O governador da Pensilvânia disse no sábado que reabrirá dentro de duas semanas na Filadélfia, depois de se juntar ao presidente Joe Biden em um passeio de helicóptero pelo trecho crítico da rodovia. Fechado Transporte da Costa Leste Do último final de semana.

“Estamos fazendo isso aqui na Filadélfia”, disse o governador Josh Shapiro após um viaduto no Aeroporto Internacional da Filadélfia que incluiu membros do Congresso e o prefeito da cidade.

Biden delineou um compromisso federal inicial substancial e apoio de longo prazo para uma solução permanente para a rodovia principal. “Eu sei o quanto esta rodovia é importante” para a Filadélfia e o Corredor Nordeste, disse ele. “Todos os dias, 150.000 veículos, incluindo 14.000 caminhões, trafegam nele. … É importante para nossa economia e importante para nossa qualidade de vida.”

Shapiro ofereceu uma linha do tempo que seria uma notícia bem-vinda para os passageiros e caminhoneiros de longa distância, dizendo com Biden ao seu lado: “Posso dizer com confiança que a I-95 será reaberta nas próximas duas semanas. de volta através do trabalho extraordinário que está acontecendo aqui.

“As pessoas aqui na Filadélfia têm um sentimento renovado de orgulho cívico por meio deste projeto”, disse ele, acrescentando que “algo especial está acontecendo em nossa comunidade”.

Um trecho da principal rodovia norte-sul da Costa Leste desabou no início da manhã de domingo depois que um caminhão-reboque transportando gasolina desabou. Capotou em uma rampa de saída e pegou fogo. A Polícia Rodoviária Estadual informou que o motorista tentou fazer uma curva e perdeu o controle.

“Eu orientei minha equipe… a mover céus e terras para fazer isso o mais rápido possível”, disse Biden. “Até onde eu sei, não há nenhum projeto importante no país neste momento”, disse ele, informando o governador. O presidente o descreveu como um plano de “todas as mãos” para lidar com a “crise”.

“Estamos com vocês. Estaremos com vocês até que seja reconstruído, até que tudo acabe”, disse ele na conferência.

O plano da Pensilvânia para o trabalho envolve o transporte de 2.000 toneladas de blocos de vidro leves para reconstrução rápida, com equipes trabalhando dia e noite até que a interestadual seja aberta ao tráfego. Em vez de reconstruir o viaduto imediatamente, disse Shapiro, eles usarão vidro reciclado para preencher a área desmoronada para evitar atrasos na cadeia de suprimentos de outros materiais.

Depois disso, uma ponte substituta será construída ao lado dela para desviar o tráfego enquanto as equipes escavam o aterro para restaurar a saída, disseram as autoridades.

Biden disse que o design era “incrivelmente inovador para realizar esse trabalho em tempo recorde”.

O secretário de transporte Pete Buttigieg visitou a área na terça-feira Ele prometeu que o governo central fornecerá a assistência necessária para reparar os danos, mas alertou que os danos podem aumentar o preço dos bens de consumo no curto prazo, já que os caminhoneiros agora precisam percorrer distâncias maiores.

Juntando-se a Biden a bordo do helicóptero Marine One do presidente estavam Shapiro, os senadores Bob Casey e John Fetterman, o deputado Brendan Boyle e o prefeito Jim Kenney, todos democratas. Mais tarde no sábado, Biden estava programado para participar de um evento de campanha de 2024 com trabalhadores sindicais no centro de convenções.

___

Para assistir a um vídeo ao vivo da construção pelo Departamento de Transportes do estado, acesse: https://www.penndot.pa.gov/RegionalOffices/district-6/Pages/AlertDetails.aspx