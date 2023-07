Aqui está a previsão do fim de semana de 4 de julho no norte da Califórnia

Sacramento registrou seu primeiro dia de 100 graus do ano na sexta-feira, chegando a 105 graus. Mais temperaturas de três dígitos são esperadas para o fim de semana do feriado de 4 de julho. Aqui está o que nossa equipe meteorológica precisa saber sobre a onda de calor. A equipe meteorológica do KCRA 3 está chamando sábado e domingo de dias de impacto, com temperaturas esperadas para atingir 105 graus ou mais em alguns locais. Espera-se que a alta de sábado seja de 108. A temperatura de Tahoe estará na casa dos 80 neste fim de semana, com máximas de quase 100 graus no sopé. A área de Sacramento tem o Save the Air Day até sábado porque o índice de qualidade do ar está previsto para ser insalubre para grupos sensíveis. | Também | Guia de ondas de calor do norte da Califórnia: piscinas, parques aquáticos e centros de resfriamento disponíveis para combater o calor A meteorologista Tamara Berg recomenda reservar um tempo para limpar os filtros de ar condicionado para obter mais eficiência da unidade à medida que as temperaturas aumentam e o uso de CA aumenta. Aqui estão mais dicas para maximizar o seu AC neste verão. Os ventos do delta devem chegar no domingo à noite, o que ajudará a esfriar o calor até segunda-feira, com máximas na casa dos 90 e 100 graus. Sol de 4 de julho e picos em meados dos anos 90. Um pouco mais frio para o resto da semana.| Vídeo abaixo Aqui estão os melhores horários para evitar viagens de pico para o 4 de julho. Baixe nosso aplicativo para obter os alertas meteorológicos mais recentes. Rastreie o radar Doppler interativo (usuários do aplicativo, clique aqui para visualizar nosso radar interativo.) Mapa de tráfego em tempo real (usuários do aplicativo, clique aqui para visualizar nosso mapa de tráfego em tempo real.) Siga nossa equipe KRA Weather nas mídias sociais / Facebook e Twitter Weather Reporter Heather Waldman Assista nossas previsões na TV ou on-line, onde você pode encontrar nossa última previsão em vídeo. Você também pode assistir a cobertura ao vivo de nossas últimas notícias aqui. O banner em nosso site ficará vermelho quando estivermos ao vivo. Também transmitimos no aplicativo Very Local para Roku, Apple TV ou Amazon Fire TV.