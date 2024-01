Anunciados os titulares do NBA All-Star: LeBron James e Tyrese Halliburton destacam escalações

LeBron James foi selecionado para fazer seu 20º início consecutivo no NBA All-Star Game, enquanto o herói de sua cidade, Tyrese Halliburton, fez seu primeiro.

De acordo com os resultados da votação divulgados na noite de quinta-feira pela TNT para o NBA Classic de 18 de fevereiro em Cainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, Halliburton representará os Pacers em sua quadra como armador titular do Leste. Ele será acompanhado pelo também guarda de Milwaukee, Damian Lillard, pelo pivô da Filadélfia e atual MVP da NBA, Joel Embiid, pelo atacante de Milwaukee Giannis Antetokounmpo – o principal ganhador geral de votos dos fãs – e pelo atacante de Boston, Jayson Tatum.

James será acompanhado no Ocidente pelo armador do Dallas, Luka Doncic, pelo armador do Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, pelo central do Denver e atual MVP das finais da NBA, Nikola Jokic, e pelo atacante do Phoenix, Kevin Durant – 13 vezes All-Star Kevin Durant – para jogar em um verdadeiro jogo começando em fevereiro de 2019.

James, de 39 anos, o atacante estrela do Lakers, o maior artilheiro de todos os tempos da NBA e o mais votado no Ocidente, saiu do empate com Kareem Abdul-Jabbar pelo recorde anterior de titular em todos os jogos All-Star desde 2005. – Exames estrela.

Assim como Halliburton, esta será a primeira partida de Gilgeous-Alexander e a segunda aparição no All-Star. Halliburton e James estão ambos fora de seus respectivos times devido a lesões nas pernas, mas esperamos que estejam saudáveis ​​o suficiente para jogar o All-Star Game.

Os votos dos fãs representam 50% do time titular; Os votos dos jogadores e os votos da mídia representam 25%, respectivamente. Sete reservas para cada conferência, anunciadas em 1º de fevereiro, serão selecionadas pelos treinadores principais da NBA.

Na verdade, houve apenas duas situações difíceis, o segundo posto de guarda em cada conferência.

No Leste, Trae Young, dos Hawks, superou todos os outros guardas na votação dos fãs, enquanto Jalen Brunson, dos Knicks, foi iniciado pela mídia e Tyrus Maxey, dos 76ers, foi selecionado pelos jogadores. Lillard terminou em terceiro em qualquer votação (torcedores) e empatou com Brunson no total de pontos – fez seu 8º All-Star Game no desempate (mais votos de torcedores que Brunson).

No Ocidente, os fãs escolheram o grande Stephen Curry de todos os tempos do Warriors em vez de Gilgeous-Alexander, mas o canadense foi o mais votado entre a mídia e os jogadores.

Curry é agora nove vezes All-Star, e dos oito jogos All-Star em que disputou (ele se machucou no ano passado), ele foi titular em oito. Entrando na quinta-feira, ele tinha média de 26,7 pontos e arremessos de 40,1 por cento na faixa de 3 pontos (além disso, ele lidera a liga com 172 3s), mas os Warriors estão lutando agora e têm uma combinação de estatísticas e rebatidas de Gilgeous-Alexander e Doncic . O curry era demais para deixar passar.

A 73ª edição do All-Star Game da NBA retorna ao formato antigo – a última vez que o All-Star Game foi realizado em Nova Orleans em 2017 – com jogadores jogando nas Conferências Leste e Oeste, em vez de serem selecionados no estilo playground. O mais votado em cada convenção.

Além disso, o jogo consistirá em quatro períodos de 12 minutos, como em um jogo normal, em vez de um modelo de pontuação “Elam”, no qual cada equipe tem um desconto de tempo no quarto período para decidir o vencedor. Jogos de 2020 em Chicago.

Os capitães ainda estão lá e são novamente baseados no total de votos em cada conferência, então James servirá como capitão pela sétima vez em sua carreira, sétimo ano no geral e sexto ano fora do Oeste. Antetokounmpo é capitão pela terceira vez.

Análise completa da votação na Conferência Oeste. (Foto via NBA)

Além disso, de acordo com as tradições recentes, a equipa que marcar mais golos em cada período ganhará dinheiro para uma instituição de caridade à escolha do seu capitão.

Mudanças no All-Star Game ao longo dos anos foram implementadas na tentativa de adicionar competição e entretenimento que a liga (e os fãs e a mídia) sentiam que faltava. Depois de algum sucesso inicial – os All-Star Games em 2020 e 2022 foram melhores sob o modelo de pontuação “Elam” – a competição do ano passado em Salt Lake City foi tão ruim que a liga decidiu retornar ao seu antigo modelo. Com uma ressalva.

Apenas jogue duro.

“O All-Star Weekend se transformou neste fim de semana incrível, e é”, disse o vice-presidente da NBA, Joe Dumars, em outubro. “Mas no final do All-Star Weekend, não pode ser uma reflexão tardia que os caras não jogam (muito). Na última noite, domingo à noite, conversamos com os jogadores sobre sair e competir.

Halliburton, atualmente afastado devido a uma lesão no tendão da coxa, tem média de 23,6 pontos e 12,6 assistências, o recorde da liga, em 34 jogos nesta temporada. No mês passado, Halliburton se tornou o terceiro jogador na história da NBA a registrar jogos consecutivos de 20 pontos e 20 assistências, juntando-se aos membros do Hall da Fama Magic Johnson e John Stockton.

“Quando você tem 23, 24 anos, você quer continuar se esforçando para um nível mais alto, continuar se esforçando para um nível mais alto de jogo na quadra”, disse o técnico do Pacers, Rick Carlisle, sobre Halliburton, que tem 23 anos e jogou pela última vez. para o basquete dos EUA. Verão. “Essas coisas levam a maiores elogios e status, mas isso nunca para. Você nunca pode perder o fôlego com coisas assim. … Você não pode ver as coisas dessa maneira, e não vejo Tyrus olhando dessa maneira … É pela organização, pela cidade e pelo fato de ele querer fazer parte do sucesso desse time. Acho que ele tem peixes muito maiores para fritar no que diz respeito ao comprometimento.

James, que está lesionado no tornozelo, vem acumulando recordes de “jogador mais velho de todos os tempos”. Atualmente, ele tem média de 24,8 pontos por jogo, o que seria sua menor média de pontuação desde seu ano de estreia. Mas James, que completou 39 anos em dezembro, ainda tem média de 7,4 assistências e 7,2 rebotes. Ele é o segundo no Lakers em pontuação, atrás de Anthony Davis, que está desfrutando de uma campanha individual estelar (25,1 ppg, 12,2 rebotes por jogo) e é um bloqueio virtual para ser selecionado como reserva do All-Star.

Embiid lidera a NBA em pontuação com 36,1 pontos por jogo, seguido por Doncic (33,6 ppg), Antetokounmpo (31,3 ppg) e Gilgeous-Alexander (31,1 ppg). Gilgeous-Alexander lidera o campeonato com 32 jogos com 30 ou mais pontos.

Embiid é agora sete vezes All-Star. Jokic já fez isso seis vezes, e Doncic e Tatum são agora cinco vezes All-Stars.

Leitura obrigatória

(Foto: Tim Nwachukwu/Getty Images)