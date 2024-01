Explica como o Japão pousou na Lua de cabeça para baixo

Como resultado, a espaçonave rolou de cabeça para baixo. Ele escapou do destino de algumas missões robóticas recentes que foram despedaçadas na Lua, e seus sistemas funcionaram em comunicação com a Terra. Mas os painéis solares não conseguiram gerar eletricidade porque a Lua está voltada para oeste, longe do sol da manhã. Com a bateria quase descarregada, os controladores da missão na Terra enviaram um comando para desligar o ônibus espacial três horas após o pouso.

Apesar do revés, a missão alcançou seu objetivo principal: um pouso suave em terreno lunar acidentado, a 100 metros do local de pouso alvo, mais preciso do que a incerteza das milhas que a maioria dos pousadores almeja.

“Alcançou com sucesso um pouso controlado”, disse o general Hitoshi Kuninaga, diretor do Instituto Espacial e de Ciências Espaciais da JAXA, em entrevista coletiva em japonês. “Confirmamos que a posição de pouso estava a 55 metros do alvo inicial. Portanto, concluímos que conseguimos um pouso preciso de 100 metros.