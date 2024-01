JetBlue diz que pode desistir do acordo para adquirir a Spirit Airlines

“Pelo menos aqui a cláusula antitruste parece permitir que fusões de companhias aéreas ocorram sem impedimentos”, disse Dan McGuig, ex-advogado antitruste do Departamento de Justiça que agora é sócio do escritório de advocacia Cohen Milstein.

O preço das ações da Spirit caiu cerca de 10% na tarde de sexta-feira. As suas ações perderam mais de metade do seu valor desde que o negócio foi bloqueado, à medida que os investidores se preocupam com as suas perspetivas como um negócio independente. A Spirit não é lucrativa e carrega muitas dívidas. A companhia aérea também foi forçada a suspender alguns de seus jatos devido a problemas no motor.

O preço das ações da JetBlue, que poderia economizar bilhões de dólares se o negócio fosse concretizado em vez de entrar com um recurso, subiu cerca de 3% na tarde de sexta-feira.

Jonathan Handshoe, analista de aviação da CFRA Research, observou que a fusão corre o risco de ocorrer num momento turbulento para a indústria. Mesmo com os clientes gastando mais em viagens no ano passado, os custos de combustível e mão de obra aumentaram e os reguladores estão examinando a Boeing, limitando a capacidade da fabricante de aviões de expandir a produção depois que uma tripulação de jatos 737 Max 9 explodiu durante a Alaska Airlines. Voo este mês.

“Com o pedido de hoje, acreditamos que a JetBlue irá se concentrar em seu próprio futuro”, disse o Sr. Ferradura disse.