Futuros de Dow Jones: rali do mercado não quebrado, mas Nvidia, sinais de venda instantânea de Tesla

Os futuros do Dow Jones abrem na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq.







x









O rali do mercado de ações teve uma semana mista, mas a ação foi geralmente negativa, novamente com rendimentos do Tesouro e ganhos mistos pesando sobre o crescimento.

O Nasdaq caiu abaixo de suas médias móveis de 50 dias e 10 semanas para a semana. tesla (D.S.L.A) e nvidia (NVDA) estão decisivamente abaixo de suas linhas de 10 semanas. O declínio nas ações da Nvidia é particularmente importante porque está na vanguarda de uma recuperação do mercado liderada pela IA.

O S&P 500 caiu, mas encontrou suporte em sua seqüência de 10 semanas na sexta-feira. O Dow Jones subiu ligeiramente esta semana, contrariando a tendência.

A recuperação do mercado corre o risco de cair em uma correção, mas ainda não chegou lá. Indiscutivelmente o que está acontecendo é que o boom é diferente. Enquanto as tecnologias estão em correção, os setores de indústrias, infraestrutura, habitação e energia estão posicionados ou ganhando espaço. Varejo, viagens, assistência médica, transporte e finanças, para citar alguns.

Redes Arista (Aneta), Denário (TS), visto (V), fonoaudiólogo (fonoaudiólogo), Lenor (Len), Martin Marieta (marketing multinível), Linhas Aéreas Delta (DAL), Flowserve (FLS), Lululemon Athletica (lulu) e JPMorgan Chase (JPM) estão todos definidos ou em espera.

Enquanto isso, saúde cardinal (CAH), Grupo Kava (CAVA), Home Depot (HD), Stoneco (STNE) e segurando (cebola) estão negociando em zonas de compra com retornos esperados na próxima semana.

No entanto, os investidores devem pensar defensivamente no atual ambiente de mercado.

Ações da Tesla, Nvidia e Martin Marietta estão em execução Classificação IBD. As ações da SLB estão no SwingTrader. Tesla, SLB, Applied Materials e ANET têm ações IBD Big Cap 20. A Flowserve é a ação do dia do IBD na sexta-feira.

O vídeo incorporado neste artigo discute a ação do mercado semanal em profundidade, enquanto analisa Flowserve, ações do JPM e Nvidia.

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros do Dow Jones abrem no domingo às 18:00 ET, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles examinam as ações que podem estar em alta no mercado de ações no IBD Live

Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações teve uma semana mista, com o Nasdaq e os nomes do crescimento sendo atingidos.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,6% nas negociações do mercado de ações da semana passada. O índice S&P 500 caiu 0,3%. O composto Nasdaq caiu 1,9%. O Russell 2000 de pequena capitalização rendeu 1,65%.

A amplitude do mercado está enfraquecendo na Nasdaq, mas muito menos na NYSE.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 11 pontos base para 4,17%, uma alta de 4,21% em 2023. 4. O rendimento subiu desde a baixa de quinta-feira de 3,96%.

À medida que os rendimentos do Tesouro aumentam e as economias estrangeiras enfraquecem, o dólar americano aumentará em 2023.

Os contratos futuros de petróleo dos EUA subiram 0,45%, para US$ 83,19 o barril, marcando o sétimo ganho semanal consecutivo. Mas o cobre caiu 3,4%, queda de 5,2% em duas semanas.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o inovador IBD 50 ETF (FFTY) caiu 4,9% na semana passada. O ETF iShares Expanded Technology Software Sector (IGVcaiu 1,7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu 5,2%. Nº de estoque da Nvidia 1 é a SMH Holding.

Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) ganhou 5,8% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG6,15% vendidos. As ações da Tesla são o número 1 entre os ETFs da Arc Invest.

ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XME) caiu 1,4% na semana passada. Global X US Infrastructure Development ETF (calçada) subiu 0,2%, com o estoque MLM em espera.

US Global Jets ETF (JATOS) caiu 0,5%, com o estoque DAL sendo um componente significativo. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 0,7%, com o estoque LEN subindo um membro.

Energy Select SPDR ETF (XLE) subiu 3,5%. SLB é um dos melhores componentes XLE. e fundo SPDR do setor de cuidados de saúde selecionados (XLV) subiram 2,45% com o avanço das ações da CAH. Fundo SPDR do setor industrial selecionado (XLI) subiu 0,6%.

Seleção de fundos SPDR ETF (45) Os gigantes Dow Jones Visa e JPM subiram em parte, pois ambas as ações estavam significativamente subponderadas. SPDR S&P Banco Regional ETF (CriarQueda de 1,65%.

Obtenha seu próximo grande sucesso com MarketSmith

ações da Tesla

As ações da Tesla caíram 4,4% na semana passada, para 242,65. As ações caíram abaixo da linha de 50 dias na segunda-feira e continuaram suas perdas. As ações da TSLA estão agora 6,7% abaixo de sua linha de 10 semanas. Terminar a semana mais de 2% abaixo das 10 semanas é um sinal de venda significativo. Compradores recentes devem sair.

Aqueles com grandes almofadas podem lucrar um pouco, dependendo de sua estratégia de investimento e crença no estoque.

Diz-se que o Tesla Model 3 atualizado chegará em breve, pelo menos na China, mas não há confirmação da empresa EV. A ciberdroga também está chegando, mas não causará grande impacto até 2024, talvez no final do ano.

Estoque Nvidia

A Nvidia caiu abaixo de sua linha de 50 dias na quarta-feira, estendendo a baixa de quinta-feira e as perdas de sexta-feira. As ações fecharam em baixa de 8,6% a 408,55, a pior queda semanal do ano e o maior volume. As ações da NVDA estão agora 5,1% abaixo de sua linha de 10 semanas. Investidores recentes precisam sair.

Investidores de longo prazo podem ou não lucrar. Se você pretende manter um vencedor em sua grande corrida, terá que fazer ajustes. A Nvidia está liderando o rali liderado pela IA, mas você está pronto para o declínio?

Observe também: os ganhos da Nvidia vencem em 23 de agosto.

Toda a indústria de chips está ficando para trás com outros líderes como Broadcom (AVGO) e Tecnologia Marvel (Murali) caiu abaixo da linha de 50 dias na semana passada. De forma mais ampla, as jogadas de IA tiveram uma semana difícil.

Análise de rally de mercado

O boom do mercado de ações está à beira do colapso.

O Nasdaq caiu abaixo de suas linhas de 50 dias e 10 semanas na quarta-feira e agora está começando a se separar. Mas definitivamente não está abaixo desses níveis.

O S&P 500 tocou sua linha de 10 semanas na sexta-feira, mas agora a mantém. O Russell 2000 quase atingiu sua marca de 10 semanas. Ambos atingiram a resistência em uma seqüência de 21 dias.

O Dow Jones está em seu 21º dia.

Vários líderes de crescimento estão abaixo da linha de 10 semanas, com Tesla e Nvidia sendo dois nomes notáveis. Um grande número de jogadas técnicas sofreu pesadas perdas nas últimas duas semanas.

Por outro lado, o S&P 500 mantém uma seqüência de 50 dias mesmo com perdas técnicas. Muitos setores são bons, com nomes no setor como Visa, SLP, JP Morgan, Flowserve e Lululemon. Pode continuar mesmo se o mercado entrar em uma leve correção. Mas a maioria realmente não decola.

Cronometre o mercado com a estratégia de mercado de ETF do IBD

O que fazer agora

Os investidores devem ser cada vez mais defensivos, especialmente quando se trata de jogadas de crescimento. A exposição geral e técnica deve ter diminuído nas últimas duas semanas.

Você ainda pode comprar tecnologia, mas essas áreas geralmente estão estagnadas ou dispostas a ceder e fazer melhorias reais. Uma exceção é o setor de energia, que foi impulsionado por semanas de alta nos preços do petróleo. Alguns dos nomes mencionados neste artigo incluem ações SLB, que na verdade estão em uma zona de compra.

Uma recuperação da recuperação do mercado ainda é possível, especialmente se os Treasuries renderem facilmente.

O recuo atual permite que as principais ações retornem às posições-chave e trabalhem em novas plataformas. Assim, as oportunidades de compra podem surgir em dias ou semanas.

Os investidores devem se preparar para esse momento. Fique de olho nas ações que mostram forte força relativa e construa essas listas de observação.

Leia o panorama geral todos os dias para ficar em sintonia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Siga Ed Carson no Twitter @IBD_ECarson Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

Você pode gostar:

Melhores ações de crescimento para comprar e assistir

IBD Digital: Abra as listas, ferramentas e análises de ações premium do IBD hoje

Tesla Vs. BYD: Competindo pela coroa dos gigantes EV, mas qual é a melhor compra?

Cinco ações resilientes perto dos pontos de compra