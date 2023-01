Adam Schiff anunciou sua candidatura ao Senado dos EUA na Califórnia

Comente esta história Comente

Representante Adam B. Schiff (D-Califórnia) anunciou uma candidatura ao Senado dos EUA em 2024, juntando-se a um crescente campo de democratas que buscam substituir a senadora Dianne Feinstein (D-Califórnia), que não anunciou publicamente sua candidatura. Ele disse que vai correr de novoEleição. “Estamos na luta de nossas vidas pelo futuro de nosso país”, disse Schiff em um comunicado na quinta-feira. “Nossa democracia está sendo atacada por extremistas do MAGA que só estão interessados ​​em ganhar e manter o poder. Nossa economia não está funcionando para milhões de americanos que estão trabalhando mais do que nunca.

Schiff, 62, foi criticado por Donald Trump por suas duras críticas ao ex-presidente de vários cargos: o gerente que Trump demitiu em 2020, presidente do Comitê de Inteligência da Câmara e membro do Comitê Seleto da Câmara. 6 de janeiro2021, Ataque ao Capitólio.

Em seu anúncio de campanha, Schiff voltou a todas essas funções.

“A luta por nossa democracia e famílias trabalhadoras faz parte dessa mesma luta”, disse Schiff. “Porque se nossa democracia não funcionar para os americanos, eles procurarão alternativas, como um demagogo perigoso que promete ser o único que pode consertar isso.”

Schiff foi eleito pela primeira vez para o Congresso em 2000, representando uma grande parte da área metropolitana de Los Angeles, incluindo o vale de San Gabriel. Anteriormente, ele atuou como senador do estado da Califórnia e procurador-assistente dos EUA, onde processou casos. Agente do FBI Richard Miller por espionagem.

“Alguém realmente questiona se o presidente merece as acusações feitas contra ele? ‘Donald Trump nunca faria uma coisa dessas!’ Ninguém realmente argumentou isso. Porque é claro que sabíamos que ele iria, é claro que sabíamos que sim”, disse Schiff.

A Câmara aprovou dois artigos de impeachment contra Trump por reter ajuda militar da Ucrânia e pressionar aquele país a anunciar uma investigação sobre Joe Biden. Schiff, que permitiu que Trump permanecesse no cargo, argumentou que a eleição de 2020 seria ainda mais perigosa se os russos começassem a se intrometer novamente.

“Você pode ter a menor esperança de que Donald Trump os enfrente e proteja nosso interesse nacional sobre o dele?” Schiff disse. “Você sabe que não pode, o que o torna perigoso para este país.”

O Senado finalmente absolveu Trump em fevereiro de 2020 e o faria novamente um ano depois que Trump assumiu o cargo. Acusado pela segunda vez por incitar o ataque de 6 de janeiro à capital dos Estados Unidos.

No entanto, as ramificações do papel de Schiff no primeiro julgamento de impeachment ainda são sentidas mais de três anos depois. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy (R-Calif.) Recentemente Schiff foi bloqueado “Não podemos colocar a lealdade partidária à frente da segurança nacional”, disse ele sobre voltar a servir no Comitê de Inteligência.

Schiff disse mais tarde aos repórteres: “Parece o pecado capital que eu presidi o que fui acusado. [McCarthy’s] Mestre em Mar-a-Lago.

“Ele cumprirá as ordens do ex-presidente”, disse Schiff. “Ele tem total confiança no ex-presidente, algo que um ex-presidente adoraria.”

Feinstein, de 89 anos, entrou com a papelada inicial no ano passado para buscar a reeleição em 2024, mas não disse publicamente se buscará outro mandato. O outro senador da Califórnia, o democrata Alex Padilla, 49, conquistou seu primeiro mandato completo em novembro e não buscará a reeleição até 2028. READ Rússia dispara mísseis contra a Ucrânia: atualizações ao vivo

Schiff se juntará à deputada democrata Katie Porter, 49 Ela anunciou a corrida Este mês, e Barbara Lee, 76, que Ele disse aos colegas Ele quer concorrer ao Senado. A Califórnia é fortemente democrata e usa um sistema primário de todos os partidos, no qual os dois principais candidatos avançam para a eleição geral, independentemente da filiação partidária.

Feinstein, ex-prefeita de São Francisco, foi eleita para o Senado em 1992 em meio à indignação entre as mulheres do Senado sobre Anita Hill, que foi acusada de assédio sexual quando Clarence Thomas foi nomeado juiz da Suprema Corte. Thomas negou as acusações.

Como a senadora mais velha, Feinstein evitou perguntas sobre sua idade e capacidade de servir por anos, mas renunciou a vários cargos importantes nos últimos anos. Ele renunciou ao cargo de principal democrata no Comitê Judiciário do Senado antes do 117º Congresso. No ano passado, Feinstein se recusou a considerar se tornar pró-presidente do Senado, que tradicionalmente vai para o senador sênior do partido governista e o terceiro na linha de sucessão à presidência. Em vez disso, o papel foi desempenhado pelo senador. Patty mudou-se para Murray (D-Wash.).

Se Feinstein deixar o cargo antes do final de seu mandato, o governador da Califórnia, Gavin Newsom (D), disse que nomearia uma mulher negra para o cargo.

“Temos muitos nomes em mente e a resposta é sim”, disse ele quando questionado no programa “The ReidOut” da MSNBC em 2021 se o faria.

Kamala D. da Califórnia. Desde que Harris renunciou ao cargo de vice-presidente, não houve mulheres negras no Senado. Newsom nomeou Padilla para ocupar a cadeira de Harris, tornando-o o primeiro senador latino a representar a Califórnia. READ Milhares se reúnem para protestos do 'Dia da Invasão' durante o feriado do Dia da Austrália

A corrida pela vaga de Feinstein será competitiva e cara, independentemente de Feinstein concorrer à reeleição. Mais recente A Comissão Eleitoral Central disse Schiff tinha um fundo de campanha de $ 20,6 milhões. Porter tinha $ 7,7 milhões em dinheiro, enquanto Lee tinha $ 54.940.