Príncipe Harry e Meghan culpam desastrosa perseguição de carro por paparazzi em NY

O príncipe Harry e sua esposa Meghan se envolveram em uma caótica perseguição de carro com os paparazzi em Nova York na noite de terça-feira, que seu porta-voz acusou de ter um resultado “desastroso”.

Sussex foi seguido por fotógrafos depois de deixar o Women of Vision Awards no Ziegfeld Ballroom da cidade em uma procissão que incluía a mãe de Meghan, Doria Ragland. O casal ficou abalado com o incidente, embora ninguém tenha ficado ferido, disseram seus seguranças à CNN.

A polícia disse que os “numerosos” fotógrafos tornaram o tráfego de Sussex “desafiador”, mas nenhuma colisão, ferido ou prisão foi relatada.

Segundo o relato do casal, a discussão com os fotógrafos foi longa e infringiu várias regras de trânsito. “Ontem à noite, o duque e a duquesa de Sussex e a senhora Ragland se envolveram em uma desastrosa perseguição de carro nas mãos de um paparazzi muito agressivo”, disse um porta-voz do casal.

“Essa perseguição implacável, que durou mais de duas horas, levou a várias colisões na estrada envolvendo outros motoristas, pedestres e dois policiais da NYPD”.

Um membro da equipe de defesa do casal, Chris Sanchez, Em entrevista exclusiva à CNN, disse que o incidente foi perturbador. “Nunca vi ou experimentei nada assim”, disse ele. “Estávamos a lidar com uma grande confusão. Havia cerca de uma dúzia de veículos: carros, scooters e bicicletas.

Os Sussex ficaram com medo – mas aliviados quando voltaram para o apartamento, disse ele. “Os civis estavam em risco em muitos lugares. Poderia ter sido perigoso”, disse Chase a Max Foster, da CNN.

Selcak Akar/Agência Anatólia/Getty Images Príncipe Harry e Meghan dizem que foram perseguidos por fotógrafos por duas horas depois de deixar um evento em Nova York.

Em um comunicado, o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) confirmou o esboço do relato de Sussex, mas o descreveu em uma linguagem menos colorida. O NYPD “auxiliou uma equipe de segurança privada protegendo o duque e a duquesa de Sussex” na noite de terça-feira e “vários fotógrafos desafiaram o tráfego”, disse Julian Phillips, vice-comissário do NYPD para informações públicas.

“O duque e a duquesa de Sussex chegaram ao seu destino e não houve colisões, convocações, feridos ou prisões”, disse ele.

Um porta-voz do casal disse: “Ser uma figura pública vem com um interesse público que nunca deve custar a segurança de ninguém” e instou a mídia a não publicar fotos do incidente. “A divulgação dessas imagens, pelos meios pelos quais foram obtidas, incentiva uma prática altamente invasiva e perigosa para todos os envolvidos.”

De acordo com o relato fornecido pelo grupo do casal, cerca de meia dúzia de veículos apagão com pessoas não identificadas trafegavam de forma imprudente, colocando em risco o comboio e todos ao seu redor.

Kevin Mazur/Getty Images Doria Ragland, Duque de Sussex e Duquesa de Sussex no Women of Vision Awards em Nova York.

Uma fonte policial local corroborou parte do relato do casal, dizendo à CNN que eles foram seguidos por um “enxame” de paparazzi em carros, motocicletas e scooters depois que deixaram o evento na terça-feira. Uma equipe de segurança do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) seguiu Harry e Meghan em outro carro e foram forçados a fazer algumas manobras evasivas para escapar dos paparazzi, disse a fonte.

Paparazzi em patinetes e bicicletas passavam regularmente pela calçada, disse a fonte. Houve vários acidentes, incluindo paradas curtas entre a frente e a traseira dos carros, mas nenhum resultou em acidentes, acrescentou a fonte.

O comboio do casal foi levado para um complexo policial onde eles puderam se reagrupar, acrescentou a fonte.

Tanto o Palácio de Buckingham do rei Charles quanto o palácio de Kensington do príncipe William disseram à CNN que não comentariam o incidente.

O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, chamou o incidente de “irresponsável” e “irresponsável”.

“Você não deve ir a lugar nenhum muito rápido, mas esta é uma cidade densamente povoada, todos nós, e não acho que muitos de nós não se lembrem de como sua mãe morreu”, disse Adams quando questionado por repórteres. . Incidente em uma conferência não relacionada.

“Obviamente, os paparazzi querem a foto certa, querem a história certa, mas a segurança pública sempre vem em primeiro lugar”, disse Adams.

O duque de Sussex tem falado abertamente sobre a defesa de sua família, muitas vezes destacando os paralelos entre o tratamento de sua esposa e o enfrentado por sua mãe, Diana. A falecida princesa de Gales morreu de ferimentos internos como resultado de um acidente de carro em alta velocidade em Paris em 1997.

No documentário de seis partes do casal na Netflix, Harry rebateu os críticos que disseram que o casal teve problemas com os paparazzi.

“Na época da minha mãe, era assédio físico – câmeras na sua cara, seguindo você, perseguindo você”, disse ela.

“Os paparazzi ainda estão assediando as pessoas”, acrescentou. “Mas o assédio online é galopante agora. Depois que as fotos são divulgadas e as histórias são acompanhadas, o frenesi da mídia social começa. Ver outra mulher que amo na minha vida, passando por esse frenesi de comida – é difícil. É basicamente predador e presa.”