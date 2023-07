Northwestern demite instrutor Pat Fitzgerald em meio a consequências da investigação de Haze

A Northwestern demitiu o técnico de futebol Pat Fitzgerald, disse o presidente da universidade, Michael Shill, em uma carta à comunidade da Northwestern na segunda-feira. Aqui está o que você precisa saber:

Fitzgerald foi inicialmente suspenso por duas semanas depois que um resumo das descobertas da investigação foi divulgado na sexta-feira.

No sábado, Schill disse em um comunicado que “pode ​​​​ter errado ao avaliar a sanção apropriada” para Fitzgerald. Diário Noroeste No início do dia, anunciou novos detalhes sobre as alegações perturbadoras.

Na segunda-feira, Shill escreveu que a decisão de liberar Fitzgerald de suas funções “veio após uma avaliação difícil e complexa de minha decisão disciplinar original imposta na semana passada contra o técnico Fitzgerald por não reconhecer e evitar interrupções significativas no programa de futebol”.

Schill disse que a liderança para a próxima temporada de futebol será anunciada nos próximos dias. Espera-se que a Northwestern nomeie o coordenador defensivo David Brown como o coordenador do programa de futebol, de acordo com vários relatórios.

Quer uma compreensão completa do que está acontecendo no Noroeste? Aqui está a linha do tempo dos eventos.

O que mais Shill disse?

Shill escreveu na segunda-feira que, nas últimas 72 horas, ele “passou muito tempo pensando e discutindo com pessoas que amam nossa universidade – o presidente e os membros de nosso Conselho de Administração, liderança do corpo docente, alunos, ex-alunos e o treinador Fitzgerald. . . “

“Embora eu aprecie o feedback e o considere em minha tomada de decisão, em última análise, a decisão de suspender o treinador Fitzgerald em primeiro lugar foi minha e minha, assim como a decisão de me separar dele”, escreveu Schill.

Vá mais fundo Uma linha do tempo da controvérsia do futebol no Noroeste

“Embora o relatório da investigação independente permaneça confidencial, é importante para nossa comunidade conhecer os fatos”, disse Schill na carta.

Ele escreveu que, durante a audiência, 11 atuais ou ex-jogadores de futebol da Northwestern admitiram que o trote estava acontecendo no programa de futebol, acrescentando: “Em novos relatórios da mídia hoje, vários outros ex-alunos-atletas do Northwestern confirmaram que o trote é sistêmico há anos. “

Schill disse que os atos incluíam “participação forçada, nudez e atos sexualmente degradantes em clara violação dos princípios e valores da Northwestern”.

“Sou grato que – que eu saiba – nenhum aluno tenha sofrido lesões físicas como resultado desses comportamentos”, escreveu ele. “Alguns alunos-atletas acreditavam que o trote era engraçado e inofensivo, enquanto outros acreditavam que causava danos significativos com efeitos de longo prazo”.

Além disso, Schill escreveu: “O programa é bem conhecido por muitos, embora o investigador não tenha encontrado nenhuma evidência confiável de que o treinador Fitzgerald soubesse sobre ele” e Schill recentemente soube de muitos detalhes da investigação independente e falou com eles. Denunciante e seus pais.

“O treinador principal é o responsável final pela cultura de sua equipe”, escreveu Schill. “O nevoeiro que investigamos era generalizado e não havia segredo dentro do programa, dando ao técnico Fitzgerald a oportunidade de saber o que estava acontecendo.

“De qualquer forma, a cultura do futebol do Noroeste, embora incrível em alguns aspectos, é quebrada em outros.”

Vá mais fundo Dochterman: Consertar a cultura da Northwestern é fundamental, mas o programa agora terá dificuldades em campo

O que Fitzgerald disse

Fitzgerald escreveu em um comunicado na segunda-feira que ele e Schill chegaram a um “acordo mútuo sobre uma resolução apropriada” para as conclusões da investigação. Fitzgerald disse que ficou “surpreso” ao saber que Shill “rescindiu unilateralmente nosso contrato sem aviso prévio e depois rescindiu meu emprego”.

“Devido a essa reviravolta inesperada, confiei ao meu agente Brian Harlan e ao advogado Dan Webb, da Winston & Strawn LLP, para tomar as medidas necessárias para proteger meus direitos sob a lei”, escreveu ele.

Fitzgerald, um ex-Wildcat, também disse que “me dediquei de todo o coração a desenvolver nossos jogadores não apenas como atletas, mas como alunos exemplares e membros da comunidade”.

Fitzgerald escreveu que a advogada Maggie Hickey “conduziu uma investigação completa durante vários meses sobre as alegações que levaram à minha demissão”.

“Sua investigação reafirmou o que sempre defendi – que não sabia nada sobre qualquer conluio dentro do programa de futebol da Northwestern”, disse o comunicado.

Vá mais fundo Vannini: North West deve divulgar os detalhes da investigação. Onde está a liderança?

história de fundo

Em um resumo das descobertas do estudo divulgado na sexta-feira, a Northwestern disse que “a participação ou conhecimento de atividades de trote foi generalizada entre os jogadores de futebol”, mas a investigação não encontrou evidências de má conduta por um jogador ou treinador de futebol específico. Além disso, os investigadores não encontraram “evidências suficientes” de que a comissão técnica sabia sobre o trote. No entanto, os investigadores encontraram oportunidades significativas para detectar e relatar o trote.

Um dia depois, Schill reverteu sua decisão de dar a Fitzgerald uma suspensão de duas semanas.

“Ao determinar a punição apropriada para o treinador principal, dei muita atenção à conclusão do relatório de que o que ele não sabia e o que deveria saber era insuficiente”, disse Schill em uma carta à comunidade Northwestern.

“Como treinador principal de um de nossos programas atléticos, o treinador Fitzgerald não é apenas responsável pelo que acontece dentro do programa, mas deve estar muito focado em manter nosso compromisso institucional com a experiência do aluno e permitir que todos os alunos – graduação e pós-graduação – prosperem durante seu tempo na Northwestern. Claramente, ele não cumpriu esse compromisso, e eu não considerei adequadamente essa falha em conceder permissão.

O resumo revelou que as alegações do queixoso eram de que os jogadores de futebol pressionavam os membros do time, muitas vezes no vestiário, a participar de atividades odiosas. De acordo com o reclamante, a neblina pode ter começado no Camp Kenosha em Kenosha, Wisconsin, onde a equipe realiza o acampamento de treinamento.

Um ex-jogador disse ao Daily Northwestern Haze inclui atos sexuais forçados.

Shill disse que conseguiu o nome do queixoso, falou com sua família e se desculpou pelo que encontrou.

“Fiquei comovido com o que ouvi de sua família e o impacto que a névoa teve em seu filho. Nos próximos dias, me envolverei com a liderança da universidade, incluindo a liderança do Conselho de Curadores e do Senado do Corpo Docente, e os manterei informados sobre quaisquer desenvolvimentos à medida que avaliamos ações futuras”, escreveu Schill.

Fitzgerald estava se preparando para sua 18ª temporada depois de ser contratado em 2006, após a morte repentina do ex-técnico Randy Walker. Ele compilou um recorde de 110-101 durante seus 17 anos de mandato e foi 5-5 em 10 aparições em jogos de boliche. Os Wildcats terminaram em 1-11 na última temporada, a marca mais baixa do programa desde 1989.

A Northwestern começa a temporada de 2023 em Rutgers em 3 de setembro.

Vá mais fundo Novas acusações da Northwestern mostram que é hora de Pat Fitzgerald partir

(Foto: Jeff Hanisch/USA Today)