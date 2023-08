Ações globais sobem enquanto a China ajuda os mercados

Um homem passa por um monitor elétrico que mostra a média das ações Nikkei e a taxa de câmbio do iene japonês fora de uma corretora em 2 de maio de 2023 em Tóquio, Japão. REUTERS/Issei Kato Obtenha direitos de licenciamento

Mercados de ações asiáticos:

As ações globais são impulsionadas por medidas de apoio ao mercado

Nikkei subiu 1,5%, futuros do S&P 500 subiram 0,1%

O dólar se firmou em relação ao iene, apoiado por rendimentos mais elevados de 2 anos

Salários dos EUA, inflação da UE e PMI da China vencem esta semana

LONDRES/SYDNEY (Reuters) – As ações globais subiram nesta segunda-feira depois que a China anunciou medidas para apoiar seus mercados vacilantes, mas os mercados ocidentais permaneceram cautelosos antes dos dados econômicos europeus e norte-americanos esperados para o final da semana, enquanto os bancos centrais decidem seus próximos passos. .

Pequim anunciou no domingo que reduziria pela metade o imposto de selo sobre as negociações de ações, na mais recente tentativa de impulsionar o mercado em dificuldades, e seguiu com medidas de apoio à habitação. O regulador de valores mobiliários da China também aprovou o lançamento de 37 fundos de varejo.

As ações mundiais (.MIWD00000PUS) subiram 0,3% no comércio europeu. As ações europeias também subiram, lideradas pelas ações de tecnologia e pelos fabricantes de automóveis expostos à China. O índice de ações pan-europeu (.STOXX) subiu 0,6%. O FTSE está fechado durante os feriados.

Os lucros das empresas industriais da China caíram 6,7% em Julho, estendendo o declínio para o sétimo mês consecutivo este ano.

Além disso, o China Evergrande Group (3333.HK) perdeu até 80% do seu valor de mercado na segunda-feira, com a retoma das negociações das suas ações, num passo importante para a empresa de ativos mais endividada do mundo, que procura reestruturar a sua dívida externa.

Os investidores estrangeiros continuaram a sair das ações chinesas, pagando 8 mil milhões de yuans líquidos (1,10 mil milhões de dólares), segundo dados da Bolsa de Valores de Hong Kong.

O índice de ações blue-chip chinês (.CSI300) e o Shanghai Composite (.SSEC) subiram.

“Se tudo correr bem, não há necessidade de estímulo”, afirma Florian Ailbo, chefe de macro da Lombard Odier Investment Managers.

Ielpo disse que, ao contrário dos pacotes grossistas anunciados em anos anteriores, as medidas mais recentes representam uma mudança por parte do governo chinês e uma tentativa de aumentar tacticamente o sentimento do mercado.

A atenção agora se volta para o PMI oficial de agosto, previsto para quinta-feira, que deverá continuar no vermelho.

Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq subiram 0,2% e 0,3%, respectivamente, indicando que os índices de referência podem ampliar os ganhos modestos da semana passada.

O mercado superou uma perspectiva um tanto pacífica do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que reiterou o seu desejo de aumentar novamente as taxas, mas prometeu agir “com cuidado”.

“A perspectiva do banco central tornou-se agora 50 tons de linha dura. Sabemos que as taxas permanecerão acima de 5%, mas a questão é: por quanto tempo e até que ponto?” Disse Ailbo do Lombard Odier.

O futuro implica uma probabilidade de 80% de não haver alterações na reunião de 20 de Setembro, mas uma probabilidade de 58% de um aumento até ao final do ano.

Risco negativo em empregos

Muito depende do fluxo de dados dos EUA, incluindo o inquérito ISM desta semana sobre a indústria, juntamente com relatórios sobre salários, inflação subjacente e gastos dos consumidores.

As previsões médias para a folha de pagamento aumentaram em 170 mil em agosto, com a taxa de desemprego estável em 3,5%.

Os analistas do JP Morgan alertaram que os ganhos de emprego poderiam ser atenuados por uma greve da indústria do entretenimento em Hollywood e previram um aumento de apenas 125 mil.

Os números da inflação na UE desta semana podem ser fundamentais para que o Banco Central Europeu (BCE) decida aumentar o aumento no próximo mês.

O mercado está dividido sobre se haverá outro aumento das taxas para 3,75%, com a presidente do BCE, Christine Lagarde, insistindo na sexta-feira que a política deveria ser contida.

Esse foi um tema comum entre os bancos centrais ocidentais, com o vice-governador do Banco de Inglaterra, Ben Broadbent, a dizer no fim de semana que as taxas deveriam permanecer elevadas “por algum tempo”.

O estranho, o governador do Banco do Japão, Kazuo Uede, enfatizou na sexta-feira a necessidade de a política ser mais flexível.

Essa divergência manteve o iene sob pressão e o dólar estava firme em 146,54 na manhã de segunda-feira, perto da máxima de 10 meses atingida na sexta-feira, de 146,64. O euro atingiu o seu nível mais alto desde outubro do ano passado, em 158,27 ienes.

O dólar caiu de sua máxima de várias semanas para US$ 104,16 em relação a uma cesta de moedas.

Os rendimentos das notas de dois anos dos EUA ficaram praticamente estáveis, depois de atingirem máximos recordes na sexta-feira, no início de julho.

Rendimentos mais elevados e um dólar relativamente forte representaram uma vantagem para o ouro, que estava inativo a US$ 1.914 a onça.

Os preços do petróleo obtiveram algum apoio da tempestade que se formou no Golfo do México e do apoio da China.

O Brent subiu 20 centavos, a US$ 84,68 o barril, enquanto o petróleo dos EUA subiu 26 centavos, a US$ 80,09 o barril.

Reportagem de Nell Mackenzie e Wayne Cole; Edição de Stephen Coates

