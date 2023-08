Japão elimina lançamento do telescópio XRISM e SLIM Moon Lander

O XRISM usará espectroscopia sofisticada para medir mudanças no brilho de objetos celestes em diferentes comprimentos de onda. Os dados revelarão informações sobre o movimento e a química de alguns lugares cósmicos extremos, como a matéria que orbita buracos negros, plasma borbulhante que se infiltra em galáxias e os restos de estrelas massivas em explosão.

Um instrumento chave no XRISM é o Resolve, um instrumento que coleta dados espectroscópicos com resolução mais alta do que os observatórios de raios X em órbita da Terra. O Resolve deve ser resfriado a uma fração acima do zero absoluto para medir as pequenas mudanças na temperatura quando os raios X atingem a superfície do instrumento.