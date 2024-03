Policial do estado de Nova York entre os mortos em acidente de helicóptero no Texas

Dois membros da Guarda Nacional do Estado de Nova York foram identificados como vítimas de um acidente de helicóptero militar que matou três pessoas no Texas na sexta-feira, perto da fronteira entre os EUA e o México.

João M. Grazia III, policial do estado de Nova York, e Casey Frankoski, piloto de helicóptero da Guarda Nacional, morreram quando o helicóptero caiu em um campo perto de La Cruella, Texas. Chris Luna, um agente da Patrulha de Fronteira dos EUA, também morreu no acidente, de acordo com o Departamento de Segurança Interna.

Todos os três estão detidos na fronteira sul dos EUA desde outubro.

30 anos, Sr. A morte de Grazia foi anunciada pela Associação de Tropas do Estado de Nova York Postagem nas redes sociaisDizia que ele se juntou à força real em 2022. Nome da Sra. Frankoski Registro no Facebook Prefeito de sua cidade natal, Rensselaer, NY, onde seu pai é chefe de polícia aposentado.

Na semana passada, a operação foi considerada uma “missão de rotina” ao longo da fronteira EUA-México, onde o Sr. Gracia, Sra. Frankoski e a dupla trabalharam com a Joint Task Force North, um esforço do Departamento de Defesa dos EUA para monitorar a fronteira. com as autoridades locais e federais.