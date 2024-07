Kevin Paredes e Griffin Yow, ambos jogadores de futebol de 21 anos da Virgínia do Norte, começaram suas carreiras como jogadores nacionais no DC United antes de irem para a Europa, onde irão juntos para as Olimpíadas de Paris. Os alas estavam entre os 18 jogadores convocados na segunda-feira para a seleção masculina dos EUA que disputará os Jogos Olímpicos de Verão pela primeira vez desde 2008. O torneio de 16 nações é limitado a jogadores sub-23, com três exceções por equipe.

Paredes (South Riding) e Yow (Clifton) fazem parte da seleção juvenil há algum tempo. Mas como a FIFA não exige que os clubes liberem jogadores para as Olimpíadas, Paredes precisava da aprovação do Wolfsburg na Bundesliga alemã e do clube belga Westerloh para se juntar à seleção dos EUA.

Vários pedidos de jogadores do técnico americano Marko Mitrovic foram rejeitados por clubes, incluindo o meio-campista Aidan Morris (Middlesbrough) e os atacantes Haji Wright (Coventry City) e Brandon Vazquez (Monterrey).

Vários jogadores com idade avançada, como Gio Reyna e Yunus Musah, não são convocações realistas devido às exigências da pré-temporada do clube e à sua participação na Copa América com a seleção principal neste verão.

“Tem sido um processo muito difícil nos últimos oito a 10 meses, conversar com os clubes e tentar libertar todos os jogadores”, disse Mitrovic. “Sim, houve desafios, mas acabamos com um elenco que acreditamos que pode nos representar da melhor maneira possível, e me sinto muito bem com a ida da equipe para Paris”.

A seleção dos EUA se apresentará no campo de treinamento em Bordeaux, na França, esta semana. O jogo do grupo começa em 24 de julho contra a França, em Marselha, seguido pela Nova Zelândia, em Marselha, em 27 de julho, e pela Guiné, em 30 de julho, em Saint-Etienne. Dois avançarão para as quartas de final. READ Um segundo denunciante do IRS pergunta sobre a investigação de Hunter Biden na House Oversite

Desde que a restrição de idade foi implementada em 1992, a única vez que os homens norte-americanos avançaram no esporte coletivo foi ao terminar em quarto lugar nas Olimpíadas de Sydney, em 2000.

Todas as convocações dos EUA, exceto três, apareceram na seleção principal.

Paredes e Yow estão entre os oito jogadores europeus que vão para as Olimpíadas. Na temporada passada – sua segunda campanha completa na Alemanha, quando o United o transferiu por US$ 7,35 milhões em janeiro de 2022 – marcou três gols em 28 jogos no campeonato (15 como titular).

Ele era candidato à seleção da Copa América neste verão, mas o técnico da seleção principal dos Estados Unidos, Greg Berhalter, decidiu salvá-lo para as Olimpíadas.

Yow, que se mudou para a Bélgica em julho de 2022, marcou sete gols em 28 jogos no campeonato (25 como titular) na temporada passada.

Os outros 10 jogadores americanos são de times da MLS, incluindo seleções com mais de três anos: os zagueiros Walker Zimmerman (Nashville SC) e Myles Robinson (FC Cincinnati) e o meio-campista Djordje Mihailovic (Colorado Rapids).

Zimmerman, 31, e Robinson, 27, começaram juntos em seis eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, oito vezes no total. Zimmerman começou na Copa do Mundo do Catar, mas Robinson perdeu o torneio devido a uma lesão no tendão de Aquiles. Mihailovic, de 25 anos, está desfrutando de uma excelente temporada na MLS, com 10 gols e nove assistências em 11 partidas pela equipe principal.

Também está na lista o meio-campista Benjamin Gremachi, que, aos 19 anos, era o mais jovem da seleção. Em sua segunda temporada no time titular do Inter Miami, Gremachi é orientado pelo astro argentino Lionel Messi. READ Macy's fechará 150 lojas, mas expandirá Bloomingdale's e Bloommercury

Goleiros: Gabriel Slonina (Chelsea), Patrick Schulte (Columbus Crew).

Guardiões: Maximilian Dietz (Greuther Fürth), Nathan Harriel (Philadelphia Union), Miles Robinson (FC Cincinnati), John Tolkien (New York Red Bulls), Caleb Wiley (Atlanta United), Walker Zimmerman (Nashville SC).

Meio-campistas: Gianluca Pizio (Veneza), Benjamin Cremasi (Inter Miami), Jack McLean (Philadelphia Union), Djordje Mihailovic (Colorado Rapids), Tanner Dessmann (Veneza).

Avançar: Paxten Aaronson (Utrecht), Taylor Booth (Utrecht), Duncan McGuire (Orlando City), Kevin Paredes (Wolfsburg), Griffin Yow (Westerlo).