O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, é hospitalizado após desmaiar

WASHINGTON – O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, R-Ky., Foi hospitalizado na noite de quarta-feira após uma viagem a um hotel, disse um porta-voz.

“Esta noite, o líder McConnell escorregou e caiu durante uma festa privada em um hotel local. Ele foi hospitalizado e está recebendo tratamento”, disse seu porta-voz, David Popp, em um comunicado.

McConnell, 81, desmaiou no hotel Waldorf Astoria em Washington, DC, confirmou a porta-voz do senador à NBC News.

Vito Maggiolo, porta-voz do Departamento de Bombeiros e Serviços Médicos de Emergência do Distrito de Columbia, disse na manhã de quinta-feira que um “homem adulto” foi transportado do Waldorf Astoria às 21h17 de quarta-feira e foi chamado após uma denúncia de queda. No hotel. A pessoa foi levada para um hospital local e “as anotações não indicam a condição do paciente”, disse ele.

Ele McConnell não conseguiu identificar o homem que caiu ou para qual hospital ele foi levado, citando questões de privacidade sob uma lei federal que restringe a divulgação de informações médicas.

Em 2019, McConnell quebrou o ombro depois de tropeçar e cair em sua casa em Kentucky. O líder do Partido Republicano foi submetido a uma cirurgia devido a um osso quebrado.

Nenhuma informação adicional sobre sua condição estava imediatamente disponível na noite de quarta-feira.

Este incidente foi relatado pela primeira vez Novidades do PunchbowlUm site de notícias políticas.

McConnell foi eleito pela primeira vez para o Senado em 1984 e foi reeleito em 2020 para cumprir um sétimo mandato.

Ele foi o líder da maioria no Senado de 2015 até o início de 2021, quando os democratas detinham a maioria após as eleições de 2020.