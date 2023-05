Caminho do Prêmio Tony ainda indeciso após reunião do comitê hoje – prazo

Boas fotos

Nenhuma decisão foi tomada na reunião de emergência de hoje do comitê de administração do Tony Awards, onde os planos de contingência foram discutidos à luz da notícia da semana passada de que a cerimônia de 11 de junho não será transmitida pela CBS devido a uma greve do Writers Guild of America. .

A questão chave a ser decidida é se os organizadores do Tony vão transmitir a data de 11 de junho ou não. Os organizadores do Tony estão fazendo um último esforço para convencer o WGA a conceder uma isenção de greve ou concordar em não boicotar o show, de acordo com fontes próximas à situação. E a Paramount+ está transmitindo o evento.

Os organizadores do Tony – a Broadway League, a American Theatre Wing, os produtores executivos White Cherry Entertainment – devem decidir se apresentarão os prêmios em uma cerimônia não televisionada em 11 de junho ou em uma coletiva de imprensa. aviso, ou adiar a cerimônia até o fim da greve. A última opção é improvável, na melhor das hipóteses.

Não está claro se outros planos de contingência estão sendo considerados. Nenhum dos três organizadores comentou o assunto. Os eleitores de Tony começarão a votar amanhã.

Na semana passada, o Writers Guild of America negou uma isenção de greve solicitada pelos produtores do Tony Awards, o que teria permitido que a cerimônia continuasse sem piquetes e permitiria que os escritores do WGA escrevessem o roteiro como de costume, um passo necessário para obter o show no ar. Transmissão na CBS e Paramount+.

A negação da renúncia chocou a indústria, que valoriza a transmissão anual da CBS como um elemento nacional na venda de ingressos, publicidade e marketing.

O Tony Awards – pelo menos por enquanto – está marcado para domingo, 11 de junho, no United Palace, em Washington Heights, em Nova York. Não está claro se Ariana DeBose participará da cerimônia reduzida e não televisionada.