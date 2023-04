Ações da Tesla caem. A renda mostra que é apenas uma montadora.

As guerras de preços estão tendo consequências até mesmo para a Tesla, a montadora mais valiosa do mundo.

tesla(ticker: TSLA) ganhos do primeiro trimestre, relatado Na noite de quarta-feira, atendeu às expectativas, mas suas margens brutas de automóveis no primeiro trimestre foram desanimadoras. Não importa como os investidores cortam e cortam os números, os resultados os deixarão questionando a demanda de EV e a estratégia de preços da Tesla.

No quarto trimestre de 2022, excluindo créditos regulatórios, as margens de lucro bruto para veículos ficaram abaixo de 16%. Esta é a primeira vez desde o segundo trimestre de 2020 que caiu abaixo de 20%.

Incluindo arrendamentos, o negócio automotivo gerou margens de lucro bruto de cerca de 19%, abaixo das expectativas de Wall Street de 21% e dos 20% que os investidores esperavam um mínimo.

Alguns analistas excluem recebíveis e aluguéis das margens do modelo, dificultando a identificação exata do tamanho da falha. O resultado final para os investidores: abaixo de 20% não é o que eles querem ver.

A inflação é a principal razão para o declínio. Um proxy para o preço médio por veículo, calculado com base nas vendas de veículos e receita de aluguel e dividindo-o pelas entregas, foi de US$ 54.400 no primeiro trimestre de 2022, acima dos US$ 47.200.

A margem de lucro bruto por veículo vendido, incluindo aluguel, é de aproximadamente US$ 8.600. Há um ano, esse número era de cerca de US$ 15.700.

Não é uma exibição forte para o fabricante de EV. O analista da Investing.com, Jesse Cohen, minimizou os resultados. “A partir dos ganhos do primeiro trimestre, reduzimos a confiança na capacidade da Tesla de acelerar o crescimento da receita e expandir as margens operacionais”, disse ele.

Depois de já cair 2% durante o pregão regular, as ações da Tesla caíram 4% no pregão de quarta-feira. O Nasdaq composto E S&P 500 Plano com acabamento grosseiro.



S&P 500

Plano com acabamento grosseiro.

O resto do trimestre foi perfeito. A Tesla reportou lucro de 85 centavos por ação, atendendo às expectativas de vendas de US$ 23,33 bilhões, abaixo das previsões de US$ 23,67 bilhões.

Os outros negócios da Tesla se saíram bem, registrando um lucro bruto recorde de US$ 303 milhões. A Tesla usou 3,9 gigawatts-hora de armazenamento de bateria no trimestre, um aumento de 300% em relação ao ano anterior.

O lucro operacional total relatado de US$ 2,7 bilhões ficou US$ 3 bilhões abaixo das expectativas de Wall Street. A margem de lucro operacional foi de 11,4%, em comparação com 19,2% no trimestre do ano anterior. Excluindo a remuneração baseada em ações, as margens de lucro operacional foram de cerca de 13,2%. O analista do RBC, Tom Narayan, espera uma margem de cerca de 15,3%, excluindo a composição baseada em ações.

Mas a remuneração baseada em ações ainda é uma despesa e as margens de lucro operacional de 11% fazem a Tesla parecer uma montadora tradicional. A margem de lucro operacional da Toyota Motor ( TM ) no quarto trimestre foi de quase 10%.

“No atual ambiente macroeconômico, vemos este ano como uma oportunidade única para a Tesla”, disse o relatório trimestral. “Como muitas montadoras enfrentam desafios com a economia de unidade de seus projetos de EV, pretendemos melhorar nossa posição como líder de custos”.

A Tesla parece estar pisando na garganta da concorrência e está disposta a usar os preços dos automóveis para fazer isso. Isso é problema da Tesla General Motors (GM) e Ford Motor (f) Ainda ganhando muito dinheiro em seu negócio tradicional de carros. As perdas nos negócios de EV dessas empresas ainda não foram registradas, o que significa que a Tesla pode melhorar sua posição de preços mais cedo.

O CEO Elon Musk falou sobre os preços na teleconferência de resultados da empresa na noite de quarta-feira. Ele disse que não quer destruir nenhuma competição de EV, dizendo que a Tesla está abrindo a rede Supercharging para outros EVs.

No geral, Musk não se importa muito com os limites de uma moeda. Ele está mais focado na autonomia dos veículos e quer colocar mais carros no mercado o quanto antes. Quanto mais veículos Tesla na estrada, mais rentável a Tesla pode vender software de direção autônoma para todos eles. Esse é o plano de qualquer maneira.

A condução totalmente autônoma ainda não está no futuro. Musk disse que, recentemente, o aumento das taxas de juros é um fator de acessibilidade do veículo que a Tesla está levando em consideração.

O CFO Zachary Kirkhorn disse na teleconferência do quarto trimestre da empresa em janeiro que a Tesla poderia atingir margens de lucro bruto de veículos de 20% no ano inteiro. Ele não recuou publicamente dessa posição na quarta-feira e falou sobre as reduções de custos que ainda precisam ser realizadas com o melhor uso das novas fábricas da Tesla. Excluindo os créditos regulatórios, ele disse que os recentes cortes de preços “reduziram o piso” para as margens de lucro bruto dos veículos.

Os investidores também estão interessados ​​nas tendências de demanda. Musk disse que os pedidos ainda estão superando a oferta.

“Do ponto de vista da produção, temos 2 milhões de veículos este ano… nos sentimos confortáveis ​​com o 1.8. [million]”, acrescentou Musk.

Wall Street espera cerca de 1,8 milhão de entregas em 2023. Os comentários de Musk são uma fresta de esperança para os investidores.

Outra fresta de esperança é a redução dos custos tributários. O custo médio para produzir um carro foi de cerca de US$ 38.600, abaixo do pico de US$ 42.700 no segundo trimestre de 2022. O tipo de veículo encomendado afeta os cálculos de preço e custo, portanto, os investidores devem usar o cálculo de custo apenas como um guia aproximado.

O negócio não automotivo é outro ponto positivo. As margens de lucro bruto, excluindo aluguéis, foram de cerca de 8%, um aumento de 10 pontos percentuais ano a ano. O analista de fundos William Stein apontou que US$ 1,8 bilhão em receita de serviços foi um recorde histórico.

Os touros são um pouco reconfortantes para os aspectos positivos. Mas, por enquanto, a Tesla ainda é principalmente uma montadora. 90% do lucro total vem da venda de carros e locação de veículos.

Escreva para Al Root em allen.root@dowjones.com e Callum Keown em callum.keown@barrons.com