Dezenas de mortos em confrontos em evento beneficente do Ramadã no Iêmen | Notícias sobre Pobreza e Desenvolvimento

Pelo menos 78 pessoas foram mortas em confrontos em uma escola na capital do Iêmen, Sana’a, dias antes do Eid al-Fitr, de acordo com autoridades Houthi e a mídia.

O acidente ocorreu quando centenas de pessoas se reuniram na quarta-feira em uma escola no distrito de Bab al-Yemen, em Sana’a, na esperança de receber uma doação de cerca de US$ 10, dada por comerciantes para marcar os últimos dias do Ramadã.

Um vídeo postado pela televisão Houthi no aplicativo de mensagens Telegram mostrou uma multidão de pessoas se reunindo, algumas gritando e gritando, sendo arrastadas para um local seguro. O pessoal de segurança afastou as pessoas e lutou para controlar a multidão.

Imagens separadas divulgadas pelos Houthis, que controlam a capital, mostraram manchas de sangue, sapatos e roupas das vítimas espalhadas pelo chão enquanto os investigadores vasculhavam a área.

As testemunhas Abdel-Rahman Ahmed e Yahia Mohsen disseram à Associated Press que Houthis armados atiraram para o ar na tentativa de controlar a multidão, aparentemente atingindo uma linha de energia que a fez explodir e causar pânico entre os espectadores.

No entanto, a Al Jazeera não pôde determinar de forma independente os motivos da repressão.

Brig Abdel-Khaleq al-Aghri, porta-voz do Ministério do Interior controlado por Houthi, descreveu o incidente como “trágico”, culpando a “distribuição aleatória” de fundos sem coordenação com as autoridades locais.

O ministério informou que dois comerciantes que organizaram o evento foram detidos e estão sendo investigados. Os Houthis anunciaram que pagariam US$ 2.000 em compensação para cada família que perdesse um parente e cerca de US$ 400 para os feridos.

Pelo menos 73 dos feridos foram levados ao Hospital Al-Thawrah em Sana’a, de acordo com o vice-diretor do hospital, Hamdan Bagheri, enquanto as famílias corriam para os hospitais em busca de seus entes queridos.

Mohammed al-Attab, da Al Jazeera, relatando de Sana’a, disse que o desastre “despertou indignação nacional”.

Sana’a está sob o controle de Houthi desde que o governo internacionalmente reconhecido do país foi deposto em 2014.

Isso levou à intervenção de uma coalizão liderada pela Arábia Saudita um ano depois.

Mais de 150.000 pessoas, incluindo militantes e civis, morreram no conflito, um dos piores desastres humanitários do mundo.

Mais de 21 milhões de pessoas no Iêmen, ou dois terços da população do país, precisam de assistência e proteção, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários.