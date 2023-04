Chefe do Morgan Stanley alerta que banco de investimento não se recuperará até o ano que vem

Depois que o lucro líquido do grupo de Wall Street caiu quase um quinto no primeiro trimestre, as receitas dos bancos de investimento podem não se recuperar até o ano que vem, alertou o chefe do Morgan Stanley, James Gorman.

Uma desaceleração prolongada na atividade de banco de investimento atingiu o Morgan Stanley e seus rivais, seguida pelo colapso dos credores regionais dos EUA em meio à turbulência financeira e marginalizou os negociadores do Credit Suisse na Europa.

Corman disse a analistas na quarta-feira que as fusões e aquisições e a atividade de subscrição de dívida e ações foram “muito moderadas”, mas argumentou que essas receitas acabariam retornando.

“Já estamos vendo alguns sinais de primavera de um pipeline crescente de fusões e aquisições e novas emissões emergentes. Isso significa que é principalmente uma história de meio de 2023 e ano de 2024”, disse Gorman durante a teleconferência de resultados do primeiro trimestre do banco.

O crescimento em sua divisão de gestão de patrimônio, fundamental para o sucesso de Corman em impulsionar os preços das ações, falhou no início de 2023 em aliviar a recessão dos bancos de investimento.

As ações do Morgan Stanley caíram cerca de 0,6 por cento nas negociações da manhã em Nova York.

O lucro líquido atribuível aos acionistas foi de US$ 2,98 bilhões no primeiro trimestre, uma queda de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. Analistas previam lucro líquido trimestral de US$ 2,92 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg.

As receitas de banco de investimento do Morgan Stanley caíram 24%, para US$ 1,2 bilhão, um pouco acima das estimativas dos analistas de US$ 1,1 bilhão e em linha com quedas semelhantes em outros grandes bancos de Wall Street.

A receita de negociação de renda fixa caiu 12%, para US$ 2,6 bilhões, nos últimos 12 meses, beneficiada pelos aumentos agressivos das taxas de juros pelos bancos centrais e pela volatilidade do mercado devido à guerra na Ucrânia.

Isso superou as estimativas dos analistas de US$ 2,4 bilhões, mas ainda ficou atrás dos rivais JPMorgan, Citigroup e Bank of America, onde a receita ficou estável ou superior. O Goldman Sachs informou na terça-feira que a receita de negociação de renda fixa caiu cerca de 17 por cento.

A divisão de gestão de fortunas do banco registrou receita de US$ 6,6 bilhões no primeiro trimestre, um ganho de 11% em relação ao mesmo período do ano passado e acima das expectativas dos analistas. O segmento atraiu US$ 110 bilhões em novos ativos líquidos durante o trimestre.

Nos últimos anos, Gorman ampliou as operações de gestão de dinheiro do Morgan Stanley com acordos para a ETrade e a Eaton Vance, e disse aos analistas na quarta-feira que “vamos fazer mais aquisições”.

“Não há dúvidas sobre isso. E será no espaço de gerenciamento de patrimônio e ativos, e continuaremos a ter uma lista de quem é atraente e quem se encaixa bem”, disse ele, antes de acrescentar: “Não há nada imediato”.

O Morgan Stanley disse que os depósitos caíram 3 por cento, para US$ 340,9 bilhões, ante US$ 350,6 bilhões no trimestre anterior, um foco importante para os investidores após o colapso do Silicon Valley Bank em março. A maioria dos depósitos do Morgan Stanley vem de clientes ricos, que são menos rígidos e mais propensos a sacar seus fundos em busca de uma taxa melhor.

Sharon Yeshaya, diretora financeira do Morgan Stanley, disse ao Financial Times que o colapso do SVB levou a uma mudança para produtos como depósitos e fundos do mercado monetário e títulos do Tesouro dos EUA, mas muitos desses ativos ainda estão no banco.

Os lucros foram atingidos quando o banco quadruplicou suas provisões para possíveis perdas com empréstimos para US$ 234 milhões, de US$ 57 milhões no ano anterior, o que, segundo ele, estava relacionado principalmente a imóveis comerciais e a uma desaceleração nas perspectivas macroeconômicas.