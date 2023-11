O Partido Republicano da Câmara está buscando um plano de duas etapas para evitar uma paralisação do governo

CNN

Os republicanos da Câmara estão perseguindo um plano de duas etapas para financiar o governo, disseram à CNN três fontes familiarizadas com o assunto, com o Congresso avançando nessa direção. Outro prazo para gastos é na próxima sexta-feira.

O recém-eleito presidente da Câmara, Mike Johnson, anunciou o plano em uma teleconferência do Partido Republicano com os membros na tarde de sábado e argumentou que “não fui eu quem criou a bagunça em que estamos”, de acordo com uma fonte presente na teleconferência.

Embora Johnson tenha abraçado a abordagem em duas etapas da sua ala direita no Congresso, ele não obedeceu totalmente aos seus desejos. O pacote não inclui os profundos cortes nas despesas promovidos pela sua direita, mas antes alarga o fundo ao seu nível actual.

“Esta resolução contínua em duas etapas é o projeto de lei necessário para colocar os republicanos da Câmara em uma posição melhor para lutar por vitórias conservadoras”, disse Johnson em comunicado no sábado.

O primeiro projeto de lei estende o financiamento até 19 de janeiro e inclui construção militar, assuntos de veteranos, transporte e habitação, e o departamento de energia. A segunda parte do projeto de lei, que estende o financiamento até 2 de fevereiro, cobrirá o financiamento para outras partes do governo.

Nenhum dos projetos incluía ajuda adicional para Israel ou a Ucrânia.

A abordagem em duas etapas foi amplamente elogiada pelos radicais republicanos, mas rejeitada por muitos senadores como uma solução complicada que seria difícil de implementar e fazer cumprir. No entanto, uma vez que o financiamento para as agências permanecerá nos níveis actuais, poderá ser difícil para os Democratas descartar esta possibilidade.

Um importante assessor democrata do Senado expressou sua abertura ao plano de financiamento de Johnson, dizendo que “é bom que o presidente da Câmara não esteja adicionando cortes desnecessários e adicionando financiamento de defesa ao segundo painel de programas”.

No entanto, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, chamou o plano de Johnson de “uma receita para mais caos republicano e mais paralisações – ponto final”.

“Os republicanos da Câmara precisam de parar de perder tempo com as suas próprias divisões políticas, fazer o seu trabalho e trabalhar de forma bipartidária para evitar uma paralisação”, disse Jean-Pierre num comunicado.

Antes da teleconferência de sábado, os republicanos avaliaram várias opções, incluindo um projeto provisório simples com alguns adoçantes adicionais e a abordagem mais complicada de duas etapas que Johnson está apresentando.

A conferência está dividida sobre qual opção seguir, com os proprietários a favor de uma ruptura limpa e os membros do Freedom Caucus a propor uma abordagem escalonada.

No entanto, um representante do Partido Republicano que faz parte do House Freedom Caucus, de extrema direita. Chip Roy disse no X que se opõe ao plano de Johnson porque ele não inclui os profundos cortes de gastos que a direita deseja.

O líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, criticou anteriormente a perspectiva de uma resolução contínua em duas etapas como um fracasso, chamando-a de um “passeio de direita” que iria quebrar e queimar a economia.

Se os legisladores não conseguirem aprovar um plano de gastos até a próxima sexta-feira, a maioria das operações do governo será encerrada até que o Congresso aja. No entanto, as obras essenciais do governo continuarão.

Cada agência federal elabora um plano de contingência que descreve quais de suas operações continuarão durante a paralisação, quais cessarão, bem como quantos de seus funcionários continuarão a trabalhar e quantos serão dispensados ​​até o fim da paralisação.

A nível nacional, as paralisações governamentais podem ter consequências económicas a longo prazo, sufocando o crescimento e promovendo a incerteza, especialmente se se prolongarem. Algumas delas são despesas Adiciona Aumentar a taxa de desemprego, reduzir o crescimento do PIB e aumentar o custo dos empréstimos.

