A tensão explodiu na UCLA depois que a polícia ordenou que os manifestantes se dispersassem

LOS ANGELES (AP) – Policiais no campus da UCLA ordenaram na noite de quarta-feira que mais de 1.000 pessoas se dispersassem em apoio a um acampamento de estudantes pró-palestinos. deveria ser preso.

Uma grande multidão de estudantes, ex-alunos e vizinhos reuniu-se nos degraus do campus, fora da área restrita de tendas, onde se sentaram, ouviram vários oradores e bateram palmas e juntaram-se em cantos pró-Palestina. Câmeras de televisão surdas mostraram estudantes passando óculos e capacetes e montando postos de atendimento médico na área barricada. Um pequeno grupo de estudantes reuniu-se nas proximidades, vestindo camisetas e carregando cartazes em apoio a Israel e ao povo judeu.

A presença das autoridades e os constantes avisos contrastavam com a cena que se desenrolou na noite anterior, quando contra-manifestantes atacaram um acampamento pró-Palestina, atiraram cones de trânsito, lançaram spray de pimenta e derrubaram barreiras. A luta continuou por várias horas antes que a polícia chegasse e nenhuma prisão fosse feita. Pelo menos 15 manifestantes ficaram feridos e a resposta lenta das autoridades suscitou críticas de líderes políticos, de estudantes muçulmanos e de grupos de defesa.

Ray Viliani, que mora nas proximidades, disse que veio à UCLA na noite de quarta-feira para apoiar os manifestantes pró-palestinos.

“Temos que tomar uma posição sobre isso”, disse ele. “Já é suficiente.”

Em outros lugares, ativistas entraram em confronto com policiais que destruíram suas tendas na manhã de quarta-feira na Universidade de Wisconsin, em Madison, e a polícia liberou um acampamento no Dartmouth College, em New Hampshire, horas depois de manifestantes pró-palestinos montarem um punhado de tendas. As autoridades prenderam várias pessoas, incluindo pelo menos um professor, segundo relatos da mídia local.

Cenas perturbadoras surgiram na manhã de quarta-feira depois que a polícia Um prédio explodiu A Universidade de Columbia foi ocupada por manifestantes anti-guerra na noite de terça-feira, interrompendo uma manifestação que paralisou a escola de Nova York.

Uma contagem da Associated Press contou pelo menos 38 desde 18 de abril, onde mais de 1.600 prisões foram feitas em 30 escolas nos EUA em protestos nos campi.

O chanceler da UCLA, Gene Black, disse em comunicado que um “grupo de provocadores” realizou o ataque na noite anterior, mas não forneceu detalhes sobre a multidão ou por que a administração e a polícia escolar não agiram mais rapidamente.

“Qualquer que seja a opinião sobre o acampamento, este ataque aos nossos alunos, professores e membros da comunidade é completamente inaceitável”, disse ele. “Isso abalou profundamente nosso campus.”

Black prometeu revisar os acontecimentos da noite depois que o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e o prefeito de Los Angeles condenaram os atrasos.

“A comunidade precisa sentir que a polícia os está protegendo e que outros não podem prejudicá-los”, disse Rebecca Hussaini, diretora-executiva do Conselho Muçulmano de Assuntos Públicos, em entrevista coletiva no campus de Los Angeles na quarta-feira. Narrou os acontecimentos da noite.

Os palestrantes contestaram o relato da universidade de 15 pessoas feridas e uma hospitalizada, dizendo que o número levado ao hospital era maior. Um estudante descreveu a necessidade de ir ao hospital depois de ser atingido na cabeça por um objeto usado pelos manifestantes.

Vários estudantes que falaram durante a conferência de imprensa disseram que tiveram de contar uns com os outros, e não com a polícia, para obter apoio enquanto eram atacados, e que muitos no campo pró-Palestina permaneceram em silêncio e não se envolveram com os manifestantes. A UCLA cancelou as aulas na quarta-feira.

Acampamentos de tendas Manifestantes ligando para universidades Pare de fazer negócios com Israel Ou empresas reivindicam apoio Guerra em Gaza Ele se espalhou pelos campi de todo o país como nenhum outro movimento estudantil neste século. A surra policial foi seguida ecoou as ações de décadas anteriores Contra o maior movimento de protesto contra a Guerra do Vietname.

Em Madison, uma confusão eclodiu na manhã de quarta-feira depois que a polícia removeu todas as tendas com escudos, exceto uma, e afugentou os manifestantes. Quatro policiais ficaram feridos, incluindo um policial estadual que foi atingido na cabeça por um skate, disseram autoridades. Quatro pessoas foram acusadas de agredir autoridades.

Tudo isto acontece num ano eleitoral nos Estados Unidos, levantando questões sobre se os jovens eleitores – críticos dos Democratas – apoiarão a candidatura à reeleição do Presidente Joe Biden, dado o seu firme apoio a Israel.

Em casos raros, funcionários universitários e líderes de protesto contratos feitos Para controlar a vida no campus e distúrbios futuros Cerimônias de Abertura.

Na Universidade Brown, em Rhode Island, os administradores concordaram em Outubro em considerar uma votação para desinvestir em Israel – aparentemente a primeira faculdade americana a concordar com tal pedido.

Depois que o Hamas lançou um ataque mortal ao sul de Israel em 7 de outubro, protestos em todo o país começaram na Colômbia em 17 de abril contra o ataque de Israel a Gaza. Os militantes mataram cerca de 1.200 pessoas, a maioria delas civis, e fizeram cerca de 250 reféns. Israel, que prometeu erradicar o Hamas, matou mais de 34 mil palestinos na Faixa de Gaza, segundo o ministério da saúde do país.

Israel e seus apoiadores marcaram os protestos universitários Antissemitismo, os críticos de Israel dizem que as acusações estão a ser usadas para silenciar a oposição. Embora alguns manifestantes tenham sido apanhados pelas câmaras a fazer comentários anti-semitas ou a ameaçar com violência, os organizadores do protesto, alguns dos quais são judeus, dizem que se trata de um movimento pacífico que visa defender os direitos palestinos e opor-se à guerra.

Na noite de terça-feira, policiais de Nova York entraram no campus de Columbia e limparam um acampamento adjacente ao Hamilton Hall, onde os policiais usaram uma escada para subir por uma janela do segundo andar, e os manifestantes lá dentro não ofereceram resistência substancial, disse a polícia.

Os manifestantes tomaram conta do prédio da escola da Ivy League cerca de 20 horas antes, aumentando sua presença no campus a partir de um acampamento que estava lá há quase duas semanas.

Eles enfrentaram ameaças de remoção de suas tendas pela polícia e mais de 100 prisões e suspensões se não abandonassem o acampamento na segunda-feira. Em vez disso, os manifestantes ocuparam o Hamilton Hall na manhã de terça-feira.

Prefeito de Nova York, Eric Adams, acusado “Rebeldes lá fora” Por liderar os protestos de quarta-feira e citar repetidamente a presença de uma mulher no campus de Columbia, o marido dela disse que Adams foi “punido por terrorismo”. A mulher, Nahla al-Arian, não estava no campus de Columbia esta semana e não estava entre os manifestantes presos.

Al-Arian, uma professora aposentada do ensino fundamental, disse à Associated Press que Adams distorceu tanto o seu papel nos protestos quanto os fatos sobre seu marido, Sami al-Arian, um proeminente ativista palestino. Nahla al-Arian disse que foi passar um dia na Colômbia no dia 25 de abril para ver um acampamento de protesto lá, mas saiu depois de se cansar.

Enquanto isso, campos de protesto em outros lugares foram eliminados pela polícia, resultando em prisões ou fechamentos voluntários em escolas nos Estados Unidos, incluindo City College em Nova York, Fordham University em Nova York, Portland State em Oregon, Northern Arizona University em Flagstaff, Arizona em New York Orleans e Universidade de Tulane.

Uma versão anterior desta história citou incorretamente o prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, dizendo que uma mulher no campus de Columbia foi “condenada por terrorismo”. Adams disse sobre o marido de uma mulher no campus.

Offenhartz e Frederick relataram de Nova York. John Antsak, Christopher L. Keller, Lisa Baumann, Cedar Attanasio, Jonathan Mattis, Stephanie Dassio, Jay C. Jornalistas da Associated Press de todo o país contribuíram para este relatório, incluindo Hong, Colin Long, Karen Matthews, Sarah Brumfield, Carolyn Thompson, Philippson, Philippson. Marcelo, Corey Williams e Felícia Fonseca.