Elon Musk diz que o Twitter deve mudar o logotipo para ‘X’ e os pássaros serão eliminados

CNN

—



Elon Musk twittou em sua conta oficial no domingo que o Twitter está mudando seu logotipo para um “X” e todos os pássaros desaparecerão da plataforma.

Em uma série de tweets, Musk disse: “Em breve estaremos nos despedindo da marca Twitter e gradualmente de todos os pássaros”.

Na mesma série de tweets, Musk twittou: “Pinte de preto”, antes de lançar uma pesquisa de usuários para “mudar a cor padrão da plataforma para preto”.

“Se o logotipo X bom o suficiente for postado hoje à noite, iremos ao ar mundialmente amanhã”, continuou ele.

“Assim, mas X”, ele acrescentou acima de uma descrição da silhueta icônica do pássaro, mas contra um fundo preto.

Musk, um dos homens mais ricos do mundo, já foi conhecido por seus empreendimentos inovadores no lançamento de foguetes e no desenvolvimento de carros elétricos por meio de suas empresas SpaceX e Tesla. pegadinhas e comentários estranhos em sua conta pessoal no Twitter – muitas vezes compartilhando teorias da conspiração e se envolvendo em brigas públicas na plataforma de mídia social.

Mais tarde, Musk renomeou o site depois de comprá-lo por US$ 44 bilhões. Outubro – Reduziu drasticamente a equipe e supervisionou mudanças políticas controversas que levaram a frequentes interrupções de serviço e aumentaram sua própria reputação no processo como um cão de guarda de tecnologia. mencionado.

Ele também alertou repetidamente que o Twitter pode estar em perigo de falência. este mês ele revelado O site ainda tem fluxo de caixa negativo devido a uma queda de 50% na receita de publicidade e pesadas dívidas.