Peloton anuncia nova rodada de demissões após a renúncia do CEO

O CEO do Peloton, Barry McCarthy, está deixando o cargo Anunciando outra rodada de demissões, esse método afeta cerca de 15% da força de trabalho restante, ou cerca de 400 membros da equipe global. É a quinta rodada de demissões que atinge o Pandemic Love e vem depois que McCarthy disse Teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2023 A empresa acabou com demissões e “virando o barco”.

“Como a decisão de cortar números adicionais é difícil, o Peloton não tem escolha a não ser alinhar os custos com suas receitas.” McCarthy disse em sua mensagem de saída, um passo importante à medida que a empresa procura refinanciar a sua dívida. As demissões fazem parte de um plano de reestruturação de 12 meses que reduzirá os custos anuais em mais de US$ 200 milhões.

McCarthy – ex-executivo do Spotify e Netflix – está saindo após dois anos no comando do fundador John Foley. Os membros do conselho Karen Boone e Chris Bruzzo assumirão o papel de co-CEOs interinos até que a empresa nomeie um substituto.