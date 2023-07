Superlua de julho: quando e como ver a lua de Buck

Inscreva-se no boletim científico Wonder Theory da CNN. Explore o universo com notícias sobre descobertas fascinantes, descobertas científicas e muito mais.





primeiro de quatro Superluas surgirão em 2023A exibição lunar de julho parece mais brilhante no céu noturno do que qualquer outro evento de lua cheia deste ano.

De acordo com o The Old Farmer’s Almanac, a lua cheia nascerá na segunda-feira, 3 de julho, e atingirá o pico de luz abaixo do horizonte às 7h39 ET. Se as condições climáticas locais permitirem, olhe para sudeste após o pôr do sol para ver o evento celestial.

“Uma superlua é quando a lua parece um pouco maior em nosso céu”, diz o Dr. Shannon Schmoll, diretor do Planetário Abrams da Michigan State University. “Como a lua orbita a Terra, não é um círculo perfeito. Portanto, sua órbita tem pontos ligeiramente mais próximos ou ligeiramente mais distantes da Terra.

Quando a órbita atinge sua fase de lua cheia em um ponto próximo à Terra, ela parece um pouco maior e ocorre uma superlua, explicou Schmoll. A diferença de tamanho entre uma superlua e uma lua cheia normal não é imediatamente aparente a olho nu. O Almanaque do Velho Fazendeiro Ele diz que a primeira lua cheia do verão estará a 224.895,4 milhas (361.934 quilômetros) da Terra.

A lua nova deste mês também é conhecida como Pak Chandran. De acordo com o Almanaque, julho é quando os chifres dos cervos machos crescem durante o ciclo anual de queda e crescimento.

O Buck Moon tem muitos outros nomes de povos nativos americanos Universidade Ocidental de Washington. Nomes como Hot Moon referem-se ao clima de verão, enquanto termos como Raspberry Moon e Ripe Corn Moon referem-se à melhor época para colher frutas e outras culturas.

Isaías J. Downing/USA TODAY Sports/Reuters A Buck Moon de julho é uma das quatro superluas que devem nascer em 2023. De acordo com o The Old Farmer’s Almanac, a lua cheia parece cerca de 7% maior.

Luas Cheias e Superluas



Enquanto a maioria dos anos tem 12 luas cheias, 2023 terá 13 desses eventos lunares. De acordo com o The Old Farmer’s Almanac, haverá duas superluas em agosto, incluindo uma lua azul que será a lua mais próxima da Terra este ano. A quarta e última superlua em 2023 nascerá em 29 de setembro.

Aqui estão as luas cheias restantes em 2023 almanaque do fazendeiro:

● 1º de agosto: Lua de Esturjão

● 30 de agosto: Lua Azul

● 29 de setembro: lua cheia

● 28 de outubro: Lua do Caçador

● 27 de novembro: Lua do Castor

● 26 de dezembro: Lua Fria

Eclipses lunares e solares



Pessoas de toda a América do Norte, Central e do Sul podem assistir eclipse solar anular Em 14 de outubro. Durante um eclipse solar, a Lua passa entre o Sol e a Terra, afastando-se ou aproximando-se da Terra. A Lua parece menor que o Sol e cercada por um halo brilhante.

Os espectadores devem usar óculos de eclipse para evitar danos aos olhos.

Um eclipse lunar parcial ocorrerá em 28 de outubro. Como o Sol, a Terra e a Lua não estão perfeitamente alinhados, apenas parte da Lua ficará na sombra. Este eclipse parcial será visível na Europa, Ásia, Austrália, partes da América do Norte e na maior parte da África do Sul.

Cada um dos nove meteoros restantes que devem atingir o pico este ano são mais visíveis em áreas livres de poluição luminosa do anoitecer ao amanhecer. Aqui estão os Datas de pico de eventos:

● Aquários do Delta do Sul: 30 a 31 de julho

● Capricornídeos alfa: 30 a 31 de julho

● Perseidas: 12 a 13 de agosto

● Orionides: 20 a 21 de outubro

● Tarits do Sul: 4 a 5 de novembro

● Tórridas do Norte: 11 a 12 de novembro

● Leônidas: 17 a 18 de novembro

● geminídeos: 13 a 14 de dezembro

● Ursits: 21 a 22 de dezembro