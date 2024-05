Lucros da Starbucks, McDonald's e Yum mostram recuo do consumidor

Durante meses, os economistas têm previsto que os consumidores reduzirão os seus gastos em resposta a preços e taxas de juro mais elevados. Apesar de vários avisos trimestrais aos investidores de que os consumidores com rendimentos mais baixos estão a enfraquecer e que outros restaurantes estão a abandonar opções mais caras, demorará algum tempo até que as cadeias de fast-food vejam as suas vendas realmente encolherem.

Várias empresas de restauração também deram outras razões para os seus fracos resultados neste trimestre. A Starbucks disse que o mau tempo arrastou suas vendas nas mesmas lojas. A Yum Brands, controladora da Pizza Hut, KFC e Taco Bell, culpou as nevascas de janeiro e as comparações difíceis com o forte primeiro trimestre do ano passado pelo fraco desempenho de suas marcas.

Mas essas desculpas não explicam totalmente os fracos resultados trimestrais. Em vez disso, a concorrência pelos clientes de pequena escala parece ter ficado mais acirrada, à medida que os clientes que optam por um hambúrguer ou uma bebida gelada optam por gastar o seu dinheiro.

O custo de comer em restaurantes de serviço rápido aumentou mais rapidamente do que comer em casa. Os preços dos restaurantes de serviço limitado subiram 5% em março, enquanto os preços dos alimentos subiram mais lentamente. Secretaria de Estatísticas Trabalhistas.

“É claro que todos lutam por um pequeno número de consumidores ou consumidores e, independentemente do ambiente que nos rodeia, temos de garantir que temos essa mentalidade de luta de rua”, disse o CFO do McDonald's, Ian Borden. Teleconferência da empresa na terça-feira.

Pessoas de fora da cidade mostram que os clientes pedirão seus alimentos favoritos, mesmo que sejam mais caros do que há um ano. A rede de restaurantes favorita de Wall Street, Wingstop, informou que suas vendas nas mesmas lojas nos EUA aumentaram 21,6% no primeiro trimestre. Chipotle Mexican Grill viu o tráfego aumentar 5,4% no primeiro trimestre. E Popeyes, da Restaurant Brands International, relatou um crescimento de vendas nas mesmas lojas de 5,7%.

Mesmo assim, muitas empresas da indústria da restauração e não só alertaram que as pressões dos consumidores podem persistir. O CEO do McDonald's, Chris Kempczynski, disse aos analistas que o alerta de custos se estendeu por todo o mundo.

“É perceptível [the first quarter]“O tráfego industrial nos EUA, Austrália, Canadá, Alemanha, Japão e Reino Unido está estável e em declínio”, disse ele.

Duas redes que enfrentaram dificuldades no primeiro trimestre citaram o valor como um fator. O CEO da Starbucks, Laxman Narasimhan, diz que os clientes ocasionais não compram café da rede porque querem mais variedade e valor.

“Neste ambiente, muitos clientes são muito precisos “Eles estão escolhendo onde e como gastar seu dinheiro, especialmente poupanças de incentivo”, disse Narasimhan na teleconferência da empresa na terça-feira.

O CEO da Yum, David Gibbs, observou que os acordos de valor dos concorrentes para itens do menu de frango prejudicaram as vendas da KFC nos EUA. Mas ele disse que a mudança para o valor deveria beneficiar a Taco Bell, que responde por três quartos do lucro operacional doméstico da Yum.

“Sabemos pelos dados da indústria que o valor é muito importante e outros lutam com valor, e a Taco Bell é uma líder em valor. Vemos alguns consumidores de baixa renda caindo na indústria. Não vemos isso. Taco Bell”, disse ele Quarta-feira.

Não está claro quanto tempo levará para que as vendas das cadeias de fast-food se recuperem, embora os executivos tenham oferecido prazos e planos otimistas para colocar as vendas de volta nos trilhos. Por exemplo, Yum disse que o seu primeiro trimestre seria o mais fraco do ano.

Por sua vez, o McDonald's planeja lançar um cardápio nacional que atrairá clientes econômicos. Mas a gigante dos hambúrgueres pode enfrentar resistência por parte de seus proprietários, que se tornaram mais francos nos últimos anos. Embora os contratos impulsionem as vendas, eles reduzem os lucros dos operadores, especialmente em mercados cuja operação já é cara.

No entanto, enfrentar a concorrência motivará os franqueados do McDonald's. Isto marca o segundo trimestre consecutivo em que o Burger King registrou um crescimento de vendas nas mesmas lojas nos EUA mais forte do que o McDonald's. A rede Restaurant Brands está em recuperação há dois anos e tem investido pesadamente em publicidade.

A Starbucks também aposta em negócios. A rede de cafés está se preparando para lançar uma atualização em seu aplicativo que permitirá que todos os clientes – não apenas os membros do programa de fidelidade – façam pedidos, paguem e recebam descontos. Narasimhan lançou sua nova linha de bebidas de lavanda com sucesso em março, embora os negócios ainda estivessem fracos em abril.