Primeiro lançamento do Ariane-6: o foguete europeu decola pela primeira vez

autor, Jonathan Amós

estoque, Repórter científico



9 de julho de 2024 Atualizado há 38 minutos

O grande novo foguetão da Europa, o Ariane-6, descolou no seu primeiro voo.

O veículo decolou da plataforma de lançamento A Guiana Francesa iniciou uma missão de demonstração para colocar os satélites em órbita por volta das 16h00 locais (19h00 GMT).

As equipas no Estádio Kourou aplaudiram quando o foguete de 4 mil milhões de euros (3,4 mil milhões de libras) – que tinha sido construído – subiu ao céu.

Mas depois de subir continuamente até a altitude desejada e liberar com sucesso vários pequenos satélites, o estágio superior do foguete experimentou uma anomalia perto do final do vôo.

Os computadores que chegavam tomaram a decisão de desligar prematuramente a unidade de energia auxiliar (APU), pressurizando o sistema de propulsão.

Isso evitou o início da queima que deveria tirar de órbita o estágio superior do Ariane e definiu a tarefa final da missão – a remoção das duas cápsulas de reentrada.

Não ficou imediatamente claro se os controladores poderiam resolver o problema da APU.

O Ariane-6 é um foguete robusto que fornece aos governos e empresas europeias acesso independente ao espaço em relação ao resto do mundo. Já tem um acúmulo de acordos editoriais, mas há preocupações de que seu design possa limitar oportunidades futuras.

Tal como o seu antecessor Ariane-5, o novo modelo é descartável – cada missão requer um novo foguete, enquanto os veículos mais recentes dos EUA são construídos para serem total ou parcialmente reutilizáveis.

No entanto, as autoridades espaciais europeias estão confiantes de que o Ariane-6 pode criar um nicho para si próprio.

“Este é um grande momento”, disse Joseph Aschbacher, diretor-geral da Agência Espacial Europeia (ESA).

“A vida quotidiana hoje depende realmente de tudo, desde satélites, telecomunicações e observação da Terra até à previsão meteorológica e gestão de desastres. É inimaginável que a Europa não tenha acesso garantido e gratuito ao espaço”, disse ele à BBC News.

Superficialmente, o 6 se parece muito com o antigo 5, mas sob a pele usa técnicas de fabricação sofisticadas (impressão 3D, soldagem por fricção, design de realidade aumentada, etc.) que são mais rápidas e baratas. Produção.

O Ariane-6 operará em duas configurações:

O “62” incorporará dois propulsores laterais de combustível sólido para levantar cargas médias.

O “64” terá quatro boosters para levantar os satélites mais pesados ​​do mercado.

O estágio central é complementado por um segundo estágio ou superior, que coloca as cargas em suas órbitas precisas acima da Terra.

Este estágio pode ser interrompido e reiniciado diversas vezes, o que é útil ao implantar um grande número de satélites em uma constelação ou rede. A capacidade de regeneração permite que a plataforma volte para a Terra para não se tornar um lixo espacial persistente.

A missão de terça-feira usou a variante Ariane-62, onde o foguete começará a carregar cargas de vôo livre antes de subir a uma altitude de 580 km.

Trata-se de uma mistura de ônibus universitários e comerciais. Eles incluem duas cápsulas que tentarão sobreviver à queda de fogo na atmosfera e espirrar no Oceano Pacífico.

Uma das cápsulas, denominada Nyx Bikini, é uma demonstração em pequena escala da empresa franco-alemã, que pretende eventualmente construir uma nave espacial capaz de transportar mercadorias e pessoas para estações espaciais na órbita terrestre.

Ariane 6 vs Falcão 9

Os voos iniciais são sempre ocasiões de alto risco. Não é incomum que um novo projeto de foguete falhe.

O Ariane-5 autodetonou em 37 segundos quando foi lançado em 1996. Essa perda foi reduzida por um erro no software de controle.

Mas um foguete modificado voltou mais tarde a dominar o mercado de lançamento comercial dos maiores satélites do mundo. Esse domínio foi quebrado na década de 2010 pelo empresário americano Elon Musk e seu foguete reutilizável Falcon-9.

As tarifas e preços dos voos Falcon tornam o Ariane-5 menos competitivo.

legenda da imagem, Obra de arte: A cápsula do biquíni Nyx da Exploration é uma demonstração de reentrada em pequena escala.

A Europa está a avançar no sentido da reciclagem, mas as tecnologias necessárias só estarão em serviço na década de 2030. Enquanto isso, Musk está lançando foguetes ainda maiores que prometem reduzir ainda mais os custos de lançamento.

Ariane-6 entra em um ambiente muito desafiador.

“Todos podemos ter as nossas próprias opiniões. O que gostaria de reiterar é que temos uma carteira de encomendas completa”, disse Lucia Linares, chefe de estratégia de transporte espacial da ESA.

“Acho que a palavra vai para os clientes: eles disseram que o Ariane-6 é uma resposta às suas necessidades.”

fonte da imagem, Grupo Ariano legenda da imagem, O motor de estágio central do Ariane-6 queima uma mistura de hidrogênio líquido e oxigênio líquido

Existem contratos de mísseis para transportar o foguete durante seus primeiros três anos de operações. Isso inclui 18 lançamentos de outro bilionário americano, Jeff Bezos, que quer estabelecer um cluster de satélites de Internet chamado Kuiper.

As autoridades europeias pretendem voar com o Ariane-6 uma vez por mês.

Se esta taxa de voo puder ser alcançada, o foguete será capaz de se sustentar, disse Pierre Lyonnet, da consultoria espacial AST Eurospace.

“Primeiro, precisamos de garantir que há procura suficiente por parte dos clientes europeus – empresas europeias. Depois, a Ariane precisa de conquistar alguns clientes comerciais para além de Kuiper. Isto dar-lhe-á um mercado”, disse ele à BBC News.

“Mas é o preço. Se o Falcon-9 reduzir sistematicamente a oferta de preços do Ariane-6, haverá um problema.”

Ariane-6 é um projeto dos 13 estados membros da ESA liderado pela França (56%) e Alemanha (21%). Treze parceiros prometeram doações de até 340 milhões de euros (295 milhões de libras) por ano para apoiar a fase inicial de exploração do Ariane-6.

O Reino Unido foi um ator líder no lançamento do programa de lançadores da Europa e continua a ser um estado membro da ESA, mas o seu envolvimento direto no Ariane terminou quando o modelo Ariane-4 foi aposentado em 2003.

Algumas empresas do Reino Unido continuam a fornecer peças numa base comercial e algumas naves espaciais construídas no Reino Unido continuarão sem dúvida a voar no Ariane.